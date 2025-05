Jung Kyung Ho chia sẻ về mối tình 12 năm với Sooyoung (SNSD)

Trong một buổi phỏng vấn gần đây trên chương trình YouTube Zzanbro do MC Shin Dong Yup dẫn dắt, Jung Kyung Ho đã lần đầu tiên trải lòng về chuyện tình 12 năm ngọt ngào của mình với nữ diễn viên – ca sĩ Choi Sooyoung (SNSD).

Chia sẻ một cách chân thành và đầy xúc động, Jung Kyung Ho bày tỏ: "Sooyoung là người giữ tôi cân bằng. Thành thật mà nói, nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã trở thành một diễn viên tầm thường, thậm chí là thất bại. Tôi vốn là người hơi nông nổi. Cô ấy thực sự là món quà quý giá của cuộc đời tôi".

Không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc, anh còn nói về sự kiên nhẫn và thấu hiểu của bạn gái trong suốt hành trình yêu nhau. Jung Kyung Ho tiết lộ từng mắc sai lầm như uống rượu quá đà, nhưng chính sự dịu dàng và vững chãi của Sooyoung đã giúp anh thay đổi, trưởng thành hơn theo năm tháng.

Dù không ồn ào nhưng mối tình của Jung Kyung Ho và Sooyoung luôn được mọi người ngưỡng mộ (Ảnh: Twitter)

Nữ diễn viên Seol In Ah, người hợp tác cùng Jung Kyung Ho trong dự án mới, cũng không tiếc lời khen ngợi anh là một người đàn ông chu đáo, luôn lắng nghe và quan tâm đến người khác – những phẩm chất mà cô tin là lý do giúp chuyện tình của Jung Kyung Ho và Sooyoung bền vững suốt hơn một thập kỷ.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2012, chính thức xác nhận mối quan hệ vào năm 2014. Họ quen nhau thông qua các buổi sinh hoạt tại trường đại học và nhà thờ. Dù luôn kín tiếng, cả hai vẫn không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ dành cho sự nghiệp của đối phương. Hiện tại, Jung Kyung Ho chuẩn bị góp mặt trong bộ phim truyền hình mới của đài MBC mang tên Oh My Ghost Clients (lên sóng ngày 30/5), trong khi Choi Sooyoung đang đảm nhận vai chính trong Please Stop Drinking của tvN (khởi chiếu từ 12/5).

Trải qua hơn một thập kỷ gắn bó, tình yêu bền vững và trưởng thành giữa Jung Kyung Ho và Choi Sooyoung đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí Hàn Quốc.