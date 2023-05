Vào tối ngày 4/5, tài tử đình đám Jung Hae In được xác định đã đến Hà Nội, Việt Nam. Được biết, tài tử Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi đến Việt Nam để tham dự sự kiện diễn ra vào chiều mai (5/5).

Trên trang cá nhân, chính CEO của nhãn hàng đã đăng tải hình ảnh dùng bữa và tag tài khoản đội ngũ nhân viên của Jung Hae In để ngầm xác nhận điều này. Thông tin tài tử sinh năm 1988 bất ngờ đến Việt Nam khiến người hâm mộ phát sốt, không ngừng chia sẻ và bàn tán rần rần, mong muốn được gặp thần tượng trên chính "sân nhà".

Tài tử Jung Hae In đang có mặt tại Việt Nam để tham gia sự kiện vào ngày mai

CEO nhãn hàng đăng ảnh dùng bữa cùng nam diễn viên và đội ngũ nhân viên của anh

Jung Hae In sinh năm 1988, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng màn tham gia MV Moya của AOA vào năm 2013. Nam diễn viên lần đầu xuất hiện trên truyền hình thông qua bộ phim Bride Of The Century vào năm 2014 và đặc biệt gây sốt khi đóng cặp cùng Son Ye Jin trong Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, trở thành tình màn ảnh của Jisoo (BLACKPINK) trong Snowdrop...

Jung Hae In là tình màn ảnh của 2 mỹ nhân đình đám Son Ye Jin, Jisoo (BLACKPINK)

Nguồn: Facebook