Jun Vũ: Tôi không quan tâm chuyện mình không còn nổi tiếng

Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Tháng Năm Rực Rỡ ra mắt và “gây sốt” khán giả Việt. Vai diễn cô nàng Tuyết Anh lạnh lùng trong phim đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên Jun Vũ vươn lên tầm cao mới. Nàng “hot girl trà sữa” năm nào dần dần ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng thông qua các phim như Người Bất Tử hay Gái Già Lắm Chiêu 3. Song, Jun Vũ vẫn loay hoay tìm kiếm dấu ấn riêng của mình, chật vật để tìm kiếm hào quang và sự nổi bật và thậm chí “ở ẩn” suốt thời gian dài.

Sau 2 năm “im hơi lặng tiếng”, Jun Vũ trở lại với dự án phim 18+ mang tên B4S - Trước Giờ “Yêu”. Một vai diễn táo bạo, gợi cảm và đầy cảnh nóng của Jun Vũ lần này khiến khán giả không khỏi thắc mắc: đây là lựa chọn của cô để lấy lại danh tiếng, trở lại với đỉnh cao sự nghiệp? Trước nhiều ý kiến trái chiều về dự án mới mang đậm yếu tố “giường chiếu” thế này, Jun Vũ đã có những chia sẻ chân thành, khẳng định bản thân không “cổ súy tình dục” để gây sự chú ý.

Jun Vũ chia sẻ về quá trình quay cảnh nóng trong B4S - Trước Giờ "Yêu"

Tôi đậy gáy vào góc bàn, đạp bạn diễn bầm người vì cảnh nóng

Đã lâu không đóng chính điện ảnh, vì sao Jun Vũ lựa chọn một dự án 18+ như B4S -Trước Giờ “Yêu” để tái xuất? Jun có thể chia sẻ thêm về nhân vật Su trong phim?

Khi mới đọc kịch bản lần đầu tiên, tôi lập tức có sự đồng cảm với cô gái Su này. Su là một cô gái đã trải qua nhiều thất bại và tổn thương trong tình yêu, mất niềm tin vào tình yêu rất nhiều. Từ đó cô gái này yêu đương dè dặt hơn. Sau đó Su gặp Joe (Tôn Kinh Lâm) và có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Đóng một dự án có nhiều cảnh nóng, hở bạo, Jun Vũ có sợ bị khán giả chê bai, chỉ trích?

Thú thật thì một bộ phim Việt Nam nói về đề tài tình dục 18+ chắc chắn sẽ là con dao 2 lưỡi. Nó có thể khiến khán giả thích thú hơn và cũng có thể thu về những bình luận khiếm nhã như “không có gì khai thác hay sao mà lại phải chọn 18+”. Nhưng tôi nghĩ khán giả bây giờ thông minh lắm. Sẽ có những người nhận ra được B4S - Trước Giờ “Yêu” không chỉ về tình dục thôi đâu, mà còn mang theo thông điệp về tình yêu, đúng hơn là mặt trái của những câu chuyện tình dục liên quan đến tình yêu. Phim muốn nói với mọi người rằng hãy suy nghĩ kĩ trước khi bước vào một mối quan hệ. B4S - Trước Giờ “Yêu” là một bộ phim nói về niềm tin, tình yêu và sự đồng cảm. Chính chữ Yêu trong tên phim đã chỉ rõ nội dung chính là gì rồi đấy!

Thông qua trailer, một số khán giả phàn nàn các câu thoại trong phim có phần hơi gượng gạo, xáo rỗng. Jun Vũ cảm thấy thế nào?

Một câu thoại nào đó cắt ra từ bộ phim, không đúng ngữ cảnh ở thời điểm đó chắc chắn nghe sẽ rất kì. Thế nhưng khi đã xem phim, biết tình huống xảy ra thì khán giả sẽ thấy hợp lý thôi, nó không giống như mọi người nghĩ đâu. Trailer được làm ra để mọi người đoán về phim chứ không thể tiết lộ hoàn toàn nội dung được.

Với tôi quá trình quay phim B4S - Trước Giờ “Yêu” lần này rất may mắn khi có một người đạo diễn biết lắng nghe diễn viên, thoải mái cho diễn viên sáng tạo. Những câu thoại của Su trong phim, tôi có chỉnh sửa lại để phù hợp với giọng văn người Bắc, cũng như hợp với phong cách riêng của mình để thoại được thuận miệng hơn.

Bản thân Jun Vũ có cảm thấy Việt Nam đang thiếu những bộ phim về đề tài giáo dục giới tính hay không?

Đó là một đề tài nhạy cảm với Việt Nam và các nước châu Á nói chung. Đúng là Việt Nam rất hiếm hoi có một bộ phim xoáy thẳng vào vấn đề như vậy. B4S - Trước Giờ “Yêu” sẽ là một trong những bộ phim như thế, và tôi hy vọng khán giả sau khi xem phim sẽ có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này. Tôi khẳng định B4S - Trước Giờ “Yêu” không cổ súy tình dục, mà là giúp người xem chấp nhận chuyện tình yêu đôi lúc sẽ đi đôi với tình dục, sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đối mặt với nó. Vì thế chúng ta nên cởi mở với nhau hơn, có sự chuẩn bị sẵn sàng và tránh được những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Jun đã phối hợp với bạn diễn Tôn Kinh Lâm thế nào để hoàn thành cảnh nóng mà không gặp sự cố? Có biện pháp bảo hộ nào không?

Bản thân tôi trong bộ phim này không hở nhiều như Tôn Kinh Lâm đâu (cười), nên người cần bảo hộ nhiều hơn là Lâm cơ! Lâm cũng có kể tôi rằng Lâm không ngại, ekip còn ngại hộ Lâm vì Lâm cởi nhiều hơn.

Nhưng mà tôi phải công nhận là ekip rất chuyên nghiệp. Tất cả những cảnh nhạy cảm đều sẽ hạn chế tối đa số người trên set. Chỉ những người thật sự cần thiết cho cảnh quay đó như đạo diễn, quay phim được ngồi lại, còn ngay cả hậu cần behind the scenes cũng phải ra ngoài hết để diễn viên thoải mái nhất.

Tai nạn là một điều không thể tránh được khi đóng cảnh nóng, nhất là khi nhập tâm rồi thì tôi không thể nào quan tâm đến cái việc mình sẽ bị ngã hay không nữa. Ngã thì chắc chắn ngã rồi đấy! Cả hai đứa cùng ngã, và có những lúc phần gáy của tôi đập vào góc bàn. Do lúc ấy tôi được bế xốc lên, không điều khiển được sẽ đi đâu hay làm gì. Bất thình lình Lâm trượt chân vào tấm thảm, làm mình ngã ngửa đập gáy vào góc bàn. May là Lâm đã dùng tay đỡ và bị bầm tím tay. Tiếp đó, tôi còn có cảnh đạp Lâm ra nữa, khiến Lâm bị bầm lưng. Tôi thì bầm cùi chỏ vì lúc té có chống tay xuống đất. May mắn đó chỉ là thương tích nhỏ thôi, và cảnh quay vẫn phải được quay tiếp tục.

Có cảnh nóng nào trong phim khiến Jun Vũ gặp khó khăn hay bị thương không? Nghe nói có cảnh khiến Jun Vũ quay tận 6 tiếng?

Là cảnh quay tôi vừa kể luôn ấy! Cảnh đó 2 người đang yêu nhau và rất “hừng hực”. Sự vội vàng khiến cho mình không thể nào tính toán được là mình sẽ làm thế nào tiếp theo. Cả hai va vào đây, đập vào kia nên chắc chắn một cảnh quay đó phải quay đi quay lại rất nhiều lần để có nhiều góc máy khác nhau.

Jun Vũ đã chuẩn bị thế nào trước khi quay cảnh nóng, có tham khảo tư liệu nào không?

Trước khi vào set quay tôi có workshop trước với bạn diễn và cả đạo diễn. Mọi người có tính toán cảnh nóng ở hiện trường sẽ có gì để mình diễn cùng. Tôi còn tập trước cái nhịp của cảnh nó như thế nào, phải có những cái gì cụ thể.

Trailer có câu thoại gây tò mò của Jun Vũ là “sex hay love, cái nào trước”. Với Jun Vũ quan điểm này thế nào?

Chắc chắn là tôi chọn Yêu. Tôi nghĩ con gái bất kỳ ai đi nữa cũng sẽ chọn tình yêu đầu tiên. Lý tưởng thì ai cũng sẽ muốn mọi thứ xuất phát từ tình yêu, chứ chẳng ai muốn chuyện tình dục lại quan trọng hơn tình yêu cả. Ai ai cũng muốn có một tình yêu hạnh phúc với người yêu của mình, sau đó mới có những chuyện “phát sinh”, rồi lập gia đình và sinh con này kia. Đó là một tình yêu lý tưởng của tất cả mọi người.

Trên poster, có thể thấy các diễn viên và cả Jun Vũ rất bạo dạn, sẵn sàng ăn mặc “thiếu vải” và khoe thân. Jun Vũ có thấy lo ngại chuyện này hay không?

Đó là hình ảnh mà ekip quyết định chọn ra làm poster phim, vì ekip nghĩ đó là hình ảnh thể hiện nội dung phim rõ nhất. Vì là nhân vật như thế nên tôi cũng chấp nhận điều ấy thôi. Tuy nhiên nhìn thấy hình ảnh bản thân “hở bạo” như thế trên poster khắp tất cả các rạp phim, tôi cảm thấy có hơi “lạnh” giùm nhân vật Su. Sau đó bất ngờ là có nhiều nhãn hàng thân thiết, đùa rằng “Sao Jun Vũ ăn mặc thế này? Để gửi quần áo thêm cho nhé!”. Từ đó tôi đã thật sự được gửi cho rất nhiều trang phục, chắc là để khoác thêm lên mình trên poster cho đỡ lạnh. Sắp tới chắc tôi sẽ thực hiện một video hành trình ra rạp mặc áo cho Su chứ để thế này thì Su cảm lạnh chết mất (cười).

Tôi không quan tâm chuyện mình không còn nổi tiếng



Nhân vật Su và Jun Vũ có bao nhiêu % giống nhau?

Tương đồng khá nhiều luôn ấy. Thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ cụ thể bao nhiêu phần trăm, nhưng một phần lý do tôi chọn đóng B4S - Trước Giờ “Yêu” là tôi đồng cảm với cô gái ấy. Sự tương đồng rất cao nên mới đồng cảm được.

Tôi thú nhận tôi là người rất thực dụng. Tôi nghĩ Su có một câu chuyện nó giống với bản thân mình, cũng từng cố gắng gồng mình, tỏ ra mạnh và giấu đi cái gì bản thân mình không muốn người ta thấy bên trong.

Liệu Jun Vũ có phải một người dễ thẳng thắn bàn luận về những chuyện 18+ với bạn bè ngoài đời như nhân vật trong phim?

Không, không hề! Riêng cái chuyện ấy thì tôi trái ngược với Su. Tôi thề là tôi không thể nào thoải mái nói về vấn đề đấy với cả người thân hay bạn bè, rất khó luôn ấy. Mọi người nói chuyện thì mình nghe bình thường, điều đó ổn thôi. Thế nhưng để mà mình chia sẻ về bản thân mình thì vẫn là chuyện khá ngại đúng không nào?

Có lẽ phải rất, rất, rất thân thiết, nhưng hiếm đến mức đếm trên đầu ngón tay hay chưa đến một bàn tay. Rất ít người có thể làm tôi thoải mái để chia sẻ những chuyện đó, cũng không có thói quen “tám” chuyện này. Nếu tôi cần tham khảo thì may ra mới hỏi thôi.

Với Jun, một mối quan hệ yêu đương lý tưởng là thế nào? Có yêu cầu gì về bạn trai không?

Tình yêu lý tưởng chắc là giống mọi người nhỉ? Một mối quan hệ mà bắt đầu bằng sự rung cảm, không quá quan trọng về những tài lẻ hay gì đó. Tôi chỉ cần 2 người đồng cảm với nhau, cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, sau đó là mối quan hệ kéo dài đến hôn nhân và gia đình đã là lý tưởng rồi.

Mẫu bạn trai lý tưởng chắc cũng giống như bao người ấy, không có gì đặc biệt cả. Trước hết tôi thích có người yêu đẹp trai nè, đẹp thì ai cũng thích thôi. (cười) Tôi còn muốn đó là một người biết lắng nghe, chia sẻ, và là một người biết chiều chuộng bạn gái.

Thời điểm đầu sự nghiệp, Jun Vũ hay được so sánh là “Angelababy của Việt Nam”. Jun Vũ đã làm gì để đáp trả những nhận định đó từ khán giả?

Tôi không bao giờ có ý định đáp trả ai cả. Khán giả cho mình những danh xưng thế nào là quyền của khán giả. Với một diễn viên mới, người ta sẽ đặt biệt danh để có thể nhớ người đó nhiều hơn. Ví dụ như trước đây tôi cũng có những biệt danh khác như “cô bé trà sữa” chẳng hạn, đều là những cái tên mà khán giả ưu ái cho mình. Tôi chỉ tập trung một việc là cố gắng làm tốt nghề diễn viên của mình thôi.

Sau những sự xuất hiện gây sốt trong Tháng Năm Rực Rỡ hay series Gái Già Lắm Chiêu, Jun Vũ dường như mất nhiệt hẳn. Đã có chuyện gì xảy ra với Jun Vũ trong những năm gần đây?

Tháng Năm Rực Rỡ từ năm 2018 đến giờ cũng là khoảng thời gian rất dài. Bản thân tôi lúc đầu không xuất phát từ nghề diễn viên mà học quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản lý kinh doanh quốc tế. Trong gia đình tôi cũng không có ai làm nghệ thuật cả, nên tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh sự may mắn được tham gia những dự án lớn, tôi nhận thấy bản thân còn thiếu rất nhiều kỹ năng để có thể hoàn thành tốt công việc của diễn viên. Chính vì vậy, 2 năm vừa qua tôi “ở ẩn” để đi học rất nhiều. Nhưng học cũng là một phần thôi, quan trọng là bản thân phải áp dụng từ từ vào công việc thật thì nó mới ngấm được, nhưng mà có học thì vẫn hơn.

Jun Vũ sẵn sàng hi sinh thời kì đỉnh cao nổi tiếng của mình để đi học sao?

Điều tôi sợ nhất là không thể làm tốt công việc của mình, sợ thiếu kỹ năng lắm. Cho nên tôi không quan tâm chuyện mình không còn nổi tiếng, mà là có làm tốt công việc mình đang làm không, tốt con đường mình đã chọn không. Sau Tháng Năm Rực Rỡ tôi nhiều vai thử thách hơn, khiến tôi nhận ra mình thiếu sót những cái gì. Cái gì cũng phải học thì mới làm tốt được đúng không? Kể cả về diễn viên cũng thế, ai cũng phải học, được đào tạo. Đến lúc làm diễn viên cũng phải nắm kiến thức cơ bản, không thể dùng 100% bản năng của mình nữa. Tôi nhận ra sẽ phải có kiến thức nhiều hơn, nhìn thấy thiếu sót của mình như đài từ hoặc kỹ năng diễn chẳng hạn. Đã nhận ra rồi thì tôi tìm cách khắc phục.

Jun Vũ đã học những gì, học từ đâu để trở lại với tư cách diễn viên?

Tôi học diễn xuất, biết đến chỗ nào thì sẽ học chỗ ấy. Tôi nghĩ học mỗi nơi một chút sẽ tốt hơn là chỉ học và biết một chỗ duy nhất thôi, học càng nhiều càng tốt mà. Mình học đài từ này, thậm chí học thanh nhạc nữa. Bởi vì tôi thấy âm lượng giọng của mình trước đây rất bé, còn không dùng đúng vị trí âm thanh ấy. Học thanh nhạc không phải là để hát mà để điều chỉnh giọng nói tốt hơn. Thêm vào đó tôi còn học MC để diễn đạt được ý của mình hay hơn, trau chuốt cho câu từ và nhớ thoại tốt hơn nữa. Tôi còn học cả cascadeur để có hình thể tốt hơn, nếu có vai diễn nào ngã hay hành động thì bản thân sẽ sẵn sàng. Tôi học nhảy nữa vì trước đây tôi thích nhạc nhưng lại không biết nhảy, thế nên tôi học để giải phóng cơ thể mình.

Bản thân Jun Vũ là người thích chờ được mời phim, hay sẽ chủ động tự đi casting tìm kiếm cơ hội?

Bất kỳ vai diễn nào đến với tôi cũng là cái duyên. Đó giờ tôi vẫn luôn làm việc như vậy, nghĩa là chắc chắn bản thân không thể casting cho tất cả dự án, nhưng bất kỳ dự án nào gửi lời mời muốn tôi đến casting thì tôi đều chủ động đến và không ngại chuyện casting. Đó là điều cần thiết để cho nhà sản xuất, đạo diễn hay biên kịch có thể thấy được liệu tôi có phù hợp với vai diễn, nhân vật mà họ đã viết ra không.

Jun Vũ có lo lắng khi ngày càng nhiều diễn viên nữ cùng lứa, thậm chí trẻ hơn đang có thành tích phim ảnh vượt trội?

Không có so sánh thì không có đau thương. Tôi rất ít khi nào so sánh bản thân với người khác. Khi thấy người khác thành công tôi rất ngưỡng mộ và cũng muốn mình có sự thành công đó. Tôi tuyệt đối sẽ không so sánh mình với họ. Mỗi người sẽ có một màu sắc khác nhau, phát triển theo tiến độ khác nhau. Tôi nên tập trung nhiều hơn vào bản thân mình và những gì mình thiếu sót, vì cả thiếu sót của mình cũng sẽ không giống người khác.



Jun Vũ có đang mong chờ một loại vai diễn, hoặc một thể loại phim nào hay không?

Mỗi khi mà mình gặp câu hỏi này, tôi cảm thấy câu trả lời của mình khá lạ so với mọi người. Tôi sẽ không có một vai diễn mong muốn, ý tưởng cụ thể ra sao, hay phải là hình tượng như thế này, kịch bản như thế kia. Tôi tin vào cái duyên với kịch bản, nghĩa là khi bản thân cầm kịch bản lên ngay lập tức nó chạm đến trái tim mình. Khi đóng phim, để khán giả tin vào bộ phim, thông điệp hay nhân vật đó thì bản thân mình, với tư cách diễn viên, phải cảm được nó trước đã.

Cảm nhận ngay lần đầu tiên đọc kịch bản là cái yếu tố đầu tiên đối với một vai diễn lý tưởng. Sau đó còn có những yếu tố liên quan tới ekip nữa. Tôi sẽ rất vui khi được làm việc với một ekip có đạo diễn thoải mái cho diễn viên sáng tạo, lắng nghe đóng góp ý kiến của diễn viên và cho mình phát triển vai đó theo màu sắc, cá tính riêng của mình, có một vai diễn rất “của mình”. Với tôi đó là một điều rất tuyệt vời với một diễn viên.

Vậy Jun Vũ kỳ vọng gì với B4S - Trước Giờ “Yêu”? Có mong phim đủ bùng nổ để đưa mình trở lại đỉnh cao?

Khi đóng phim tôi chỉ chú tâm vào việc có làm tốt vai diễn hay không, khán giả sẽ đón nhận vai diễn mới của mình thế nào, và liệu bộ phim có được khán giả yêu thích hay không thôi. Còn thành quả mà bộ phim đem lại thì thật lòng tôi không dám hy vọng nhiều lắm, cái đó không đoán được. Thậm chí bộ phim này tôi tâm đắc hay yêu thích đi nữa, chưa chắc khán giả sẽ thích. Tôi nghĩ mình cứ làm tốt vai trò của mình cái đã, còn chuyện thích hay không hay bộ phim đi được đến đâu thì để khán giả toàn quyền quyết định.

Cảm ơn những chia sẻ của Jun Vũ!

B4S - Trước Giờ “Yêu” đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.