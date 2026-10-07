JOSÉPHINE xuân hè 2027: Khi trí tưởng tượng trở thành ngôn ngữ của thời trang

Gần 40 thiết kế được trình diễn tại Paris, JOSÉPHINE Xuân Hè 2027 đưa người xem bước vào một thế giới nơi thiên nhiên được phóng đại, vẻ đẹp nữ tính được giải phóng và trí tưởng tượng trở thành ngôn ngữ của thời trang.

‏Tối 03/10/2026 tại Pavillon Dauphine, Paris, JOSÉPHINE giới thiệu Bộ sưu tập Xuân Hè 2027 trong khuôn khổ Official Runway Paris. Nếu xem mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện, JOSÉPHINE Xuân Hè 2027 có thể được hình dung như một cánh cửa dẫn vào một khu vườn không tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào.‏

‏Đó không phải một địa điểm có thật, mà là một không gian tưởng tượng được xây dựng dành cho người phụ nữ JOSÉPHINE. Ở đó, thiên nhiên không còn tuân theo những quy luật thông thường. Hoa có thể nở với tỷ lệ phi thực tế, đường cong của cánh hoa trở thành cấu trúc của một chiếc váy, còn hình ảnh lá, cánh bướm và những chuyển động nhỏ trong tự nhiên được phóng đại thành những hình khối mang tính điêu khắc.‏

‏Một khu vườn của trí tưởng tượng‏

‏Gần 40 thiết kế được đưa lên sàn diễn, tạo nên một hành trình thị giác giữa hiện thực và miền mộng tưởng. Những phom dáng giàu tính sân khấu, tỷ lệ được đẩy cao và các cấu trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên cùng tạo nên một thế giới vừa lãng mạn vừa kỳ ảo. Mỗi thiết kế giống như một sinh vật đang sống trong khu vườn ấy – khác biệt, đôi khi kỳ lạ nhưng đẹp theo cách riêng.‏

‏Phía sau vẻ đẹp mang tính thị giác ấy là một tầng nghĩa khác: khu vườn cũng chính là thế giới nội tâm của người phụ nữ. Ở đó có sự mong manh, lãng mạn và mộng tưởng, nhưng đồng thời tồn tại sức mạnh, bản năng và sự tự do.‏

‏Đây là cách JOSÉPHINE tiếp tục mở rộng định nghĩa về nữ tính. Nữ tính không chỉ là sự mềm mại. Nó có thể mạnh mẽ, quyết đoán, táo bạo và đầy sức hút.‏

‏"Tự do" – từ khóa của người phụ nữ JOSÉPHINE‏

‏Nếu phải chọn một từ để mô tả người phụ nữ trong Xuân Hè 2027, nhà sáng lập JOSÉPHINE chọn "Tự do".‏

‏Đó là người phụ nữ không còn cố gắng trở thành hình mẫu mà người khác mong đợi. Cô có thể mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ, lãng mạn nhưng quyết đoán, muốn được yêu thương nhưng không cần một người khác lựa chọn để xác định giá trị của bản thân.‏

‏Quan niệm này tiếp tục nối dài với thông điệp "You Are Your Own Muse" – "Bạn chính là nàng thơ của mình." Bởi với JOSÉPHINE, người phụ nữ không cần phải trở thành nàng thơ của bất kỳ ai. Cô có thể là nguồn cảm hứng của chính mình.‏

‏Một bộ sưu tập không chỉ cần đẹp, mà cần được nhớ‏

‏Với những thiết kế giàu tính sân khấu và tỷ lệ vượt ra khỏi tính thực dụng thông thường, JOSÉPHINE mong muốn khán giả tại Paris có thể tạm quên đi thực tại trong khoảnh khắc những thiết kế xuất hiện trên sàn diễn. Có người có thể nhìn thấy sự lãng mạn. Có người cảm nhận vẻ kỳ ảo. Một người khác lại thấy ở đó chút kịch tính.‏

‏Bởi một bộ sưu tập trên sàn diễn không chỉ cần đẹp, mà cần để lại một hình ảnh trong trí nhớ của người xem ngay cả khi show diễn đã kết thúc. Với gần 40 thiết kế, hành trình ấy cũng được xây dựng như một sự biến đổi. Người phụ nữ JOSÉPHINE xuất hiện từ những trạng thái mềm mại, mong manh rồi dần trở nên mạnh mẽ, tự tin và tự do hơn.‏

‏Và nếu phải tìm một "tuyên ngôn" cho toàn bộ bộ sưu tập, đó không nằm ở một chiếc váy riêng lẻ. "Cô ấy không chờ đợi để được lựa chọn. Cô ấy lựa chọn chính mình."‏

‏Khi thời trang trở thành một thế giới riêng‏

‏Song song với Official Runway tại Pavillon Dauphine, JOSÉPHINE tổ chức Private Presentation từ ngày 02–04/10/2026 tại Hôtel ‏ ‏d’Évreux, Place Vendôme, mở ra không gian để khách mời, đối tác và giới chuyên môn khám phá trọn vẹn hơn thế giới của Xuân Hè 2027.‏

‏Từ một khu vườn không tồn tại trên bản đồ đến sàn diễn giữa Paris, JOSÉPHINE đang xây dựng một thế giới thời trang nơi trí tưởng tượng được trao quyền và người phụ nữ luôn là nhân vật chính.‏

‏Một thế giới không cần tuân theo những quy luật có sẵn – bởi ở đó, người phụ nữ được tự do trở thành nàng thơ của chính mình.‏



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