Soi dàn sao đình đám đổ bộ Beyond Words: Ai đang "chiếm sóng" fashion show đầu tiên của Thiều Hoa?

BEYOND WORDS: LITERARY RUNWAY 2026 vừa khép lại nhưng loạt khoảnh khắc tại Fashion Show đầu tiên của Thiều Hoa vẫn gây chú ý: dàn khách mời đặc biệt cùng nhiều celebs, KOL xuất hiện, BST Thưởng Nguyệt chính thức bước lên runway dưới dấu ấn của NTK Mỹ Nhân. Điều gì đã khiến đêm diễn tối 1/10 quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý đến vậy?

BEYOND WORDS: LITERARY RUNWAY 2026 đánh dấu Fashion Show đầu tiên của Thiều Hoa tại Thisky Hall.

Những gương mặt nào đã "chiếm spotlight" tại BEYOND WORDS?

Runway không phải nơi duy nhất thu hút ống kính tại BEYOND WORDS. Ngay từ khu vực đón khách, sự xuất hiện của Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Ngân Quỳnh, Phương Dung…., cùng các ca sĩ Nguyên Hà, Thảo Trang và Phan Như Thùy…. đã tạo thêm sức nóng cho Fashion Show đầu tiên của Thiều Hoa.

Không khí bên ngoài sàn diễn còn sôi động hơn với sự góp mặt của Cáo Nhỏ, La Hoàng Kỳ Duyên và Hỷ Khí Dương Dương và bộ ba Duy Best, Nghi ơi là Nghi, Nàng Kiều lỡ Báo…. Từ khu vực check-in đến hàng ghế theo dõi show, những gương mặt quen thuộc của giới giải trí và sáng tạo nội dung khiến phần "ngoài runway" cũng có những khoảnh khắc đáng chú ý riêng.

Nhưng hàng ghế khách mời tối 1/10 không chỉ có những gương mặt quen thuộc của giới giải trí. Đáng chú ý, bà Trần Hoài Thanh – Trưởng ngành hàng Thời trang Nữ của Shopee và bà Trần Mai Duyên – Quản lý ngành hàng thời trang của TikTok cũng xuất hiện tại đêm diễn. Việc hai đại diện đến từ những nền tảng thương mại điện tử quen thuộc với ngành thời trang cùng có mặt trở thành một chi tiết khá bất ngờ trong danh sách khách mời của BEYOND WORDS.

Nhiều nghệ sĩ và KOL góp mặt tại BEYOND WORDS: LITERARY RUNWAY 2026 tối 1/10.

Một bài thơ gần 90 năm tuổi bất ngờ "bước" lên RUNWAY Thiều Hoa?

Ai nghĩ một tác phẩm ra đời từ năm 1938 lại có thể trở thành điểm khởi đầu cho một Fashion Show vào năm 2026? Tại BEYOND WORDS: LITERARY RUNWAY 2026, Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử được Thiều Hoa lựa chọn làm nguồn cảm hứng để mở ra một cách diễn giải khác: không còn chỉ được đọc bằng câu chữ, bài thơ được đưa vào không gian của thời trang.

Từ đó, Thưởng Nguyệt xuất hiện. Khu vườn, ánh trăng, dòng nước cùng sự chuyển dịch của cảnh sắc trong Đây thôn Vĩ Dạ không được tái hiện nguyên bản mà được "dịch" sang màu sắc, đường nét và cảm xúc trên runway. Khoảng cách gần 90 năm giữa một bài thơ quen thuộc và một sàn diễn thời trang hiện đại cũng tạo nên một trong những điểm giao thoa đáng chú ý của đêm diễn.

Nhưng ai là người biến những câu thơ ấy thành thiết kế có thể thực sự bước lên runway? Đứng sau Thưởng Nguyệt là NTK Mỹ Nhân, người đảm nhận vai trò chuyển những hình dung từ văn chương sang phom dáng, màu sắc và chi tiết trên trang phục. Thay vì minh họa trực tiếp bài thơ, các hình ảnh quen thuộc được tiết chế và diễn giải lại để Thưởng Nguyệt vẫn giữ dấu vết của nguồn cảm hứng văn chương nhưng tồn tại như một bộ sưu tập thời trang độc lập.

BST Thưởng Nguyệt đưa những hình ảnh gợi nhắc "Đây thôn Vĩ Dạ" vào không gian trình diễn của BEYOND WORDS.

RUNWAY chỉ là phần khán giả nhìn thấy

Để những ý tưởng từ văn chương thực sự hình thành tại BEYOND WORDS: LITERARY RUNWAY 2026, phía sau runway còn có những đơn vị đồng hành ở từng mắc xích khác nhau. Nếp Vải là một trong số đó khi cung cấp hơn 60% nguồn vải cho Thiều Hoa, góp phần đưa ý tưởng thiết kế từ bản vẽ đến những trang phục xuất hiện trên sàn diễn.

Trải nghiệm của đêm 1/10 cũng không chỉ gói gọn dưới ánh đèn runway. Thiên Mộc Hương có khu triển lãm riêng tại sự kiện, tạo thêm một điểm dừng cho khách mời bên ngoài khu vực trình diễn. Trong khi đó, La Camie cũng góp mặt với vai trò đơn vị đồng hành, trở thành một phần trong những mắt xích phía sau Fashion Show đầu tiên của Thiều Hoa.

Từ một bài thơ gần 90 năm tuổi, Thưởng Nguyệt, những gương mặt xuất hiện trên hàng ghế khách mời cho đến những đơn vị đứng sau sân khấu, BEYOND WORDS đã khép lại sau một đêm trình diễn những cũng mở ra bước đi mới của Thiều Hoa với thời trang lấy văn chương làm điểm xuất phát. Và sau tối 1/10, điều còn lại không chỉ là những thiết kế từng xuất hiện dưới ánh đèn, mà còn là câu hỏi: Thiều Hoa sẽ tiếp tục đưa những trang văn nào lên runway sau BEYOND WORDS.