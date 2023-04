Jisoo thua xa Lisa về thời gian đạt 100 triệu view

Khoảng 9h sáng ngày 8/4 (giờ Việt Nam), MV debut solo mang tên Flower của Jisoo (BLACKPINK) đã chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem cùng hơn 7,4 triệu lượt thích trên YouTube.

Ra mắt lúc 11h ngày 31/3, như vậy, sản phẩm debut solo của Jisoo mất gần 8 ngày để đạt được dấu mốc trăm triệu view đầu tiên trên nền tảng YouTube. Cho đến thời điểm hiện tại, tính riêng nền tảng YouTube tại Việt Nam, MV Flower vẫn đang xuất sắc trụ vững Top 1 trending.

MV Flower của Jisoo cán mốc 100 triệu view sau gần 8 ngày lên sóng

MV hiện đang giữ Top 1 trending YouTube Việt Nam

So với các thành viên còn lại của BLACKPINK, Jisoo có thành tích đạt 100 triệu view với MV solo ngang ngửa cô nàng Rosé. Theo đó MV On The Ground của Rosé sau hơn một tuần phát hành đã cán mốc 100 triệu view cùng hơn 7,1 triệu lượt thích.

So với Jennie, chị cả BLACKPINK đã có thành tích vượt xa về thời gian đạt 100 triệu view khi MV SOLO dù gây "bão" khắp mọi mặt trận nhưng phải mất 23,4 ngày mới đạt được thành tích này

MV debut solo - On The Ground của Rosé cán mốc 100 triệu view sau khoảng 7 ngày 15 giờ lên sóng

Sản phẩm "xuất trận" solo debut của BLACKPINK từ Jennie đạt 100 triệu view sau hơn 23 ngày

Tuy nhiên, Lisa của BLACKPINK vẫn đang "bất bại" khi trụ vững ngôi vị nghệ sĩ Kpop sở hữu MV ghi nhận 100 triệu lượt xem nhanh nhất. Theo đó, MV LALISA của cô nàng chỉ mất 2,1 ngày để đạt 100 triệu lượt xem và "soán ngôi" tiền bối PSY với MV Gentleman cũng như "vượt mặt" hội chị em cùng nhóm.

Lisa đạt thời gian kỷ lục để giành 100 triệu view và trở thành nghệ sĩ Kpop sở hữu MV ghi nhận thành tích này nhanh nhất

Ngoài thành tích trên nền tảng YouTube, Flower của Jisoo cũng đang giành được nhiều thành tích ấn tượng khác như lọt Top cao trên nhiều BXH âm nhạc Hàn Quốc: #2 MelOn, #2 Bugs, #2 Apple Music Korea Daily Top 100, #2 Apple Music Korea (real-time), #3 iChart Real-Time, #4 Spotify South Korea...

Mặt khác, dù chưa thể vượt hai cô em Lisa, Rosé ở thời gian đạt 100 triệu view nhưng MV debut solo Flower vẫn giúp Jisoo trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đạt thứ hạng debut cao nhất trên BXH Spotify UK với thứ hạng #5. Ngoài ra MV ME của Jisoo cũng ra mắt ở vị trí số 1 trên BXH Circle Chart Album với hơn 1,03 triệu bản bán ra. Đây cũng là thành tích giúp Jisoo trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên đạt thành tích triệu bảng trên Circle Chart.