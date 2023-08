Ji Sung lần đầu vẽ chân dung bà xã Lee Bo Young, kết quả gây kinh ngạc vì đẹp như ảnh chụp!

Tối 28/8, minh tinh Lee Bo Young đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh mới về ông xã Ji Sung, ngay lập tức nhận về bão like từ người hâm mộ. Trong hình, tài tử Kill Me Heal Me đang chăm chú vẽ chân dung vợ yêu dựa theo 1 tấm ảnh họa báo của nữ diễn viên họ Lee. Theo lời Lee Bo Young, đây cũng là lần đầu tiên chồng cô trổ tài hội họa.

Thành quả của nam tài tử đình đám khiến công chúng không khỏi trầm trồ, thán phục. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ vì trước đó không hề biết Ji Sung có năng khiếu về mảng hội họa. Tuy lần đầu Ji Sung vẽ tranh nhưng tác phẩm của anh được nhận xét là trông gần giống với tấm hình họa báo gốc. Dưới bàn tay khéo léo của nam diễn viên đa tài, nhan sắc cuốn hút cùng những đường nét hài hòa trên gương mặt Lee Bo Young đã hiện lên 1 cách sống động và chân thực.

Ji Sung lần đầu trổ tài vẽ tranh và tác phẩm của anh chính là bức chân dung bà xã Lee Bo Young

Dưới ngòi bút của Ji Sung, gương mặt Lee Bo Young hiện lên vô cùng chân thực. Thoạt nhìn, 1 bộ phận khán giả còn tưởng đây là bức tranh từ họa sĩ

Ji Sung - Lee Bo Young là 1 trong những cặp đôi hot nhất tại Kbiz

Lee Bo Young lần đầu gặp gỡ Ji Sung trên trường quay bộ phim Điệu Nhảy Cuối Cùng (2004). Theo thời gian, họ dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Tới năm 2007, 2 nghệ sĩ chính thức công khai mối quan hệ với công chúng. 6 năm sau đó, tài tử Kill Me Heal Me quyết định cầu hôn mỹ nhân họ Lee khi cặp đôi có dịp thực hiện 1 dự án chung ở nước ngoài.

2 ngôi sao chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 9/2013 tại khách sạn Walkerhill, Seoul với sự tham gia của hơn 200 khách mời. Sau đám cưới lãng mạn, cặp đôi trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười và sự tin tưởng lẫn nhau. Đến nay, Lee Bo Young - Ji Sung đã có với nhau 2 người con, 1 trai 1 gái.

Lee Bo Young - Ji Sung kết hôn cách đây 10 năm

Nguồn: Enews