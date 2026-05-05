Jennie khiến fan khó hiểu tại Met Gala 2026: Xuất hiện kín bưng, lộ diện là gây tranh cãi

Nếu phải gọi tên một nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trước thềm Met Gala 2026, Jennie chắc chắn nằm trong top đầu. Trước khi chính thức bước lên thảm đỏ, nữ idol đã “dọn đường” bằng loạt khoảnh khắc dạo phố New York cùng 3 tạo hình khác nhau, chưa kể màn xuất hiện tại pre-party cũng đủ khiến truyền thông và mạng xã hội bùng nổ. Bên cạnh đó, những tranh luận xoay quanh ca khúc Dracula càng khiến cái tên Jennie phủ sóng dày đặc.

Jennie liên tục gây chú ý khi xuất hiện tại New York.

Sau màn xuất hiện ấn tượng với Chanel vào năm ngoái, áp lực dành cho Jennie năm nay không hề nhỏ. Chính vì vậy, mọi động thái của nữ idol trong ngày diễn ra sự kiện đều được theo dõi sát sao.

Khác với sự náo nhiệt thường thấy, Jennie năm nay lại chọn cách xuất hiện khá kín tiếng. Cô đến muộn hơn nhiều so với dàn khách mời khác và thậm chí rời khách sạn bằng lối đi phía sau, khiến số lượng hình ảnh được ghi lại vô cùng hạn chế. Điều này càng khiến sự tò mò của công chúng tăng cao, bởi Jennie gần như “ẩn mình” cho đến phút chót.

Jennie đi cửa sau đến Met Gala.

Khi chính thức lộ diện, Jennie - đồng hành cùng stylist Sam Woolf - nhanh chóng thu hút sự chú ý với thiết kế váy cúp ngực đính sequin tông xanh băng - gam màu đang dẫn đầu xu hướng năm nay. Toàn bộ thân váy được phủ bởi những mảng sequin hình giọt nước xếp lớp, tạo hiệu ứng chuyển sắc từ bạc, xanh nhạt đến xanh đậm mỗi khi di chuyển, gợi liên tưởng đến làn sóng lấp lánh dưới ánh sáng. Phần thân trên ôm sát, tôn lên bờ vai trần và xương quai xanh, trong khi chân váy suông dài chạm đất với đuôi váy nhẹ phía sau giúp tổng thể thêm phần mềm mại, uyển chuyển.

Thiết kế này được hoàn thiện trong khoảng 540 giờ, với hơn 15.000 chi tiết thêu đính thủ công. Jennie kết hợp cùng trang sức cao cấp của Chanel chế tác từ vàng và kim cương trắng để hoàn thiện outfit.

Jennie trên thảm xanh Met Gala.

Nhiều người ví von tạo hình này của Jennie như một nàng tiên cá bước ra từ đại dương nhờ hiệu ứng thị giác đặc biệt của bộ trang phục.

Tạo hình được ví như nàng tiên cá của Jennie.

Thiết kế này cũng được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với mẫu Farah Sequin-embellished Gown của Bronx and Banco, từ chất liệu đính kết dày đặc đến phom dáng ôm sát và bảng màu ánh kim nổi bật.

Về phần styling, Jennie chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, để lộ toàn bộ đường nét gương mặt và phần cổ vai - chi tiết nhận được nhiều lời khen vì giúp tổng thể thêm thanh thoát và sang trọng.

Makeup của Jennie năm nay đi theo hướng tối giản nhưng có điểm nhấn khá thú vị. Lớp nền mỏng, căng bóng gần như giữ nguyên vẻ tự nhiên của làn da, kết hợp cùng tone mắt nhẹ và môi nude trong veo. Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý nhất lại là lớp tàn nhang được vẽ nhẹ trên vùng má và sống mũi - một lựa chọn mang hơi hướng Y2K và đề cao vẻ đẹp "raw skin" đang thịnh hành. Dù tạo được cảm giác trong trẻo, tự nhiên, layout này cũng khiến tổng thể gương mặt trở nên khá nhạt khi đặt cạnh một thiết kế váy sequin bắt sáng mạnh, dẫn đến sự lệch nhịp giữa makeup và trang phục.

Bên cạnh đó, việc tối giản trang sức và phụ kiện khi diện váy cúp ngực cũng khiến tổng thể thiếu đi điểm nhấn cần thiết.

Nhiều người đặt câu hỏi về layout makeup có phần nhạt nhòa của nàng IT-girl.

Dù vẫn giữ được thần thái và sức hút riêng, màn xuất hiện lần này của Jennie lại tạo cảm giác thiếu một chút bùng nổ so với kỳ vọng. Tuy nhiên, cách cô lựa chọn xuất hiện muộn, hạn chế hình ảnh và giữ bí mật đến phút cuối lại vô tình biến Jennie thành một trong những nhân vật được bàn tán nhiều nhất - đúng với đẳng cấp của một IT-girl luôn biết cách khiến công chúng phải dõi theo.

Năm nay cũng đánh dấu lần thứ tư liên tiếp Jennie góp mặt tại Met Gala. Cô lần đầu tham dự vào năm 2023 với chủ đề Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, diện thiết kế mini dress satin trắng lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Thu 1990 của cố NTK, điểm nhấn là nơ đen và hoa trà đặc trưng của Chanel.

Jennie tại Met Gala 2023.

Ở mùa 2024, Jennie chuyển sang sắc xanh hoàng gia với thiết kế custom của Alaïa do Pieter Mulier thực hiện, kết hợp cùng giày đồng điệu, hoa tai ngọc trai và belly chain.

Jennie tại Met Gala 2024.

Đến năm 2025, cô thay đổi hình ảnh với bộ jumpsuit satin đen trễ vai đi kèm overskirt từ Chanel, hoàn thiện sau hơn 330 giờ, phối cùng mũ hai tông màu và kiểu tóc búi tạo hình nơ.

Jennie tại Met Gala 2025.




