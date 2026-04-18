Jennie "8 năm vẫn 1 gương mặt": Xem cách cô chăm sóc da thì hiểu ngay lý do KHÔNG già đi

Mới đây, cả cõi mạng phải "ồn ào" trước bức ảnh ghép so sánh Jennie từ những ngày đầu ra mắt cho đến hiện tại. Có thể thấy, từ tuổi 22 đến khi bước sang tuổi 30, nữ idol vẫn khiến nhiều người phải ngả mũ trước nhan sắc gần như không thay đổi. Những khung hình cách nhau gần một thập kỷ nhưng gương mặt của Jennie vẫn xinh đẹp như thuở nào, chỉ thêm phần đằm thắm và sắc sảo chứ không hề lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ cũng là lý do giúp Jennie nhận về cơn mưa lời khen từ netizen.

Bên cạnh nhan sắc trẻ trung “8 năm như 1”, làn da của Jennie cũng là điều khiến nhiều người không khỏi tò mò. Để giữ được vẻ ngoài tươi tắn ấy, nữ idol chăm sóc da một cách chỉn chu và đều đặn. Không ít lần, nàng IT girl tự tin chia sẻ những bức ảnh mặt mộc, và mỗi lần như vậy đều khiến dân tình chú ý với làn da trắng hồng, căng bóng như em bé. Nhìn lại những bí quyết mà cô từng chia sẻ, có thể thấy sự tỉ mỉ trong từng bước, từ những thói quen nhỏ nhất. Không cầu kỳ hay phức tạp, nhưng chính sự duy trì ổn định qua thời gian đã tạo nên hiệu quả rõ rệt.

Cùng khám phá những bí quyết chăm da của Jennie để hiểu vì sao cô luôn giữ được làn da căng mịn, rạng rỡ theo năm tháng.

Làm đẹp da bằng nước lạnh

Trước mỗi buổi biểu diễn, Jennie thường sử dụng nước lạnh như một bước “đánh thức” làn da. Cô có thói quen dùng nước thật mát, đôi khi là nước đá, để giúp da trở nên săn hơn, giảm bọng mắt và làm dịu những vùng dễ ửng đỏ.

Nhiệt độ thấp giúp se nhẹ lỗ chân lông, mang lại cảm giác da mịn và tươi tắn hơn ngay tức thì. Đây là cách làm đơn giản nhưng khá hiệu quả, đặc biệt trong những ngày da mệt mỏi hoặc thiếu sức sống. Tuy nhiên, với nước đá, chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn và tránh chà xát trực tiếp lên da để hạn chế kích ứng. Khi dùng đúng cách, đây là mẹo nhỏ giúp làn da trông rạng rỡ và sẵn sàng hơn trước khi trang điểm hoặc xuất hiện trước ống kính.

Sử dụng lotion mask

Trong một số hình ảnh được Jennie chia sẻ, không khó để nhận ra cô nàng khá trung thành với phương pháp lotion mask - một bước dưỡng da đơn giản nhưng hiệu quả. Lotion vốn là sản phẩm quen thuộc trong routine skincare, có kết cấu lỏng, nhẹ, giàu nước. Khi kết hợp với bông tẩy trang hoặc mặt nạ nén, lotion mask trở thành cách “nạp nước” tức thì, giúp da mềm mịn và ổn định hơn.

Jennie thường dành khoảng 10-15 phút cho mỗi lần đắp, với tần suất 2-3 lần mỗi tuần. Đây là mức vừa đủ để da hấp thụ dưỡng chất mà không bị quá tải. Cách thực hiện cũng rất đơn giản: sau khi làm sạch da, thấm đẫm lotion vào vài miếng bông tẩy trang rồi đắp lên các vùng như trán, má, mũi và cằm. Sau khi tháo ra, chỉ cần vỗ nhẹ để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn, rồi tiếp tục các bước dưỡng tiếp theo.

Chăm tẩy tế bào chết cơ thể

Một trong những bước Jennie duy trì đều đặn để giữ làn da mịn màng là tẩy tế bào chết cho cơ thể. Sản phẩm cô từng sử dụng là NUXE Rêve de Miel Deliciously Nourishing Body Scrub - dòng tẩy da chết có kết cấu hạt mịn, giúp làm sạch lớp da chết mà không gây khô hay kích ứng.

Tẩy tế bào chết là bước quan trọng giúp loại bỏ lớp sừng già trên bề mặt, từ đó làm da sáng hơn, mịn hơn và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn ở các bước chăm sóc tiếp theo. Nếu bỏ qua bước này, da dễ trở nên sần sùi, xỉn màu và kém sức sống.

Dùng đầu vòi hoa sen lọc nước

Trong một lần chia sẻ, Jennie cho biết đầu vòi hoa sen lọc nước là món đồ cô không thể sống thiếu. Với lịch trình di chuyển liên tục giữa nhiều thành phố, việc tiếp xúc với các nguồn nước khác nhau dễ khiến làn da trở nên nhạy cảm, thậm chí kích ứng. Chính vì vậy, cô ưu tiên sử dụng đầu vòi có bộ lọc để kiểm soát chất lượng nước tiếp xúc trực tiếp với da. Sản phẩm mà Jennie sử dụng đến từ thương hiệu Atojet của Hàn Quốc.

Món đồ này giúp loại bỏ phần nào cặn bẩn, tạp chất và clo trong nước, từ đó giảm nguy cơ làm khô da hay gây kích ứng. Nhờ vậy, làn da của Jennie sẽ giữ được độ ẩm tự nhiên và trạng thái ổn định, ngay cả khi phải thay đổi môi trường sống thường xuyên.