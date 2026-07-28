Jay Park công khai ảnh thân mật với một nữ thần tượng sau sự kiện Waterbomb

Không chỉ khán giả, những đồng nghiệp nổi tiếng của cặp đôi này cũng không giấu được sự ngạc nhiên.

Vào ngày 26/7, cả dàn sao đã đổ bộ đại nhạc hội Waterbomb ở Seoul, Trung Quốc. Trong số các tiết mục, cư dân mạng đặc biệt đến màn trình diễn MOMMAE của Jay Park và mỹ nhân gợi cảm mới nổi Dayoung (WJSN). Sự kết hợp của 2 nghệ sĩ theo phong cách quyến rũ nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ.

Không dừng lại tại đó, Jay Park và Dayoung còn đăng loạt ảnh thân mật lên trang cá nhân mà không chú thích gì. Những bức ảnh thu hút sự chú ý đặc biệt bởi sự thân mật táo bạo giữa 2 người. Trong một bức ảnh, Jay Park tự nhiên vòng tay qua cổ Dayoung, trong khi bức ảnh khác cho thấy anh đứng phía sau cô và nắm lấy cả 2 tay cô, các ngón tay đan vào nhau và anh cười rạng rỡ.

Jay Park và Dayoung "đốt cháy" sân khấu Waterbomb. Clip: X

Trên mạng xã hội, cặp đôi còn đăng ảnh vô cùng tình tứ. Ảnh: Instagram

Có thể nói rằng mức độ thân mật giữa 2 nghệ sĩ đã vượt xa "tiêu chuẩn bình thường" ở Kpop. Ảnh: Instagram

Dayoung cũng đáp lại không khí vui vẻ bằng cách vòng tay qua vai Jay Park và tựa lưng vào anh. Những tư thế tự nhiên này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán chính, đặc biệt là giữa những người hâm mộ, những người ngạc nhiên trước sự thoải mái của cả hai khi ở bên nhau. Có thể nói rằng mức độ thân mật giữa 2 nghệ sĩ đã vượt xa "tiêu chuẩn bình thường" ở Kpop.

Chính vì vậy, cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn phải chăng Jay Park và Dayoung đang hẹn hò. Thậm chí, những đồng nghiệp nổi tiếng của cặp đôi này cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Bên dưới bài đăng, MC Jang Sung Kyu bình luận: "Hai người sao vậy?". Không chỉ trình diễn ăn ý trên sân khấu, Jay Park và Dayoung còn có "phản ứng hóa học" cực kỳ ngọt ngào ở ngoài đời.

Cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn phải chăng Jay Park và Dayoung đang hẹn hò. Ảnh: Instagram

Đến MC Jang Sung Gyu cũng ngạc nhiên trước sự thân thiết của cặp đôi. Ảnh: Instagram

Jay Park có tên thật là Park Jaebeom, sinh ngày 25/4/1987 tại Edmonds, Washington, Mỹ. Anh là nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng với vai trò rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân. Lớn lên ở khu vực Seattle, anh bắt đầu sự nghiệp từ việc tham gia nhóm b-boy Art of Movement (AOM) và được JYP Entertainment tuyển chọn năm 2004. Năm 2008, anh chính thức ra mắt cùng 2PM với vai trò trưởng nhóm.

Sau giai đoạn rời nhóm vì scandal, Jay Park chuyển hướng hoạt động độc lập, trở lại mạnh mẽ với tư cách nghệ sĩ solo bằng các bản hit như Abandoned, Tonight, Star, Mommae và nhiều album thành công như Worldwide (2015), Everything You Wanted (2016). Anh được biết đến như một trong những người tiên phong đưa hip-hop Hàn Quốc lên tầm cao mới, từng là giám khảo và nhà sản xuất chương trình Show Me The Money.

Jay Park còn khẳng định vị thế doanh nhân bằng việc sáng lập các công ty AOMG, H1GHR MUSIC và gần đây nhất là More Vision – nơi anh tiếp tục đào tạo và ra mắt các nghệ sĩ mới như nhóm nhạc LNGSHOT vào năm 2026. Anh cũng là nghệ sĩ Mỹ gốc Á đầu tiên ký hợp đồng với Roc Nation của Jay-Z, đồng thời mở rộng sang kinh doanh thương hiệu rượu và các dự án toàn cầu.

Jay Park từng là thành viên 2PM. Ảnh: More Vision

Hiện tại, anh là nghệ sĩ solo thành công. Ảnh: X

Trong khi đó, Dayoung có tên đầy đủ là Im Dayoung, sinh ngày 14/05/1999, là nữ thần tượng nổi tiếng với biệt danh "Vitamin năng lượng" của nhóm nhạc nữ WJSN (Cosmic Girls) thuộc Starship Entertainment. Sinh ra và lớn lên tại đảo Jeju, cô luôn tự hào về nguồn gốc của mình và thường được người hâm mộ gọi thân mật là "Con gái đảo Jeju". Với tính cách hoạt bát, khéo léo và nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn, Dayoung không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là một trong những "át chủ bài" về giải trí của thế hệ Gen 2.5 - 3.

Ra mắt vào năm 2016, Dayoung đảm nhận vai trò Hát dẫn, Nhảy dẫn và em út của WJSN. Cô đóng góp lớn vào thành công của nhóm qua các bản hit như Save Me, Save You, As You Wish và đặc biệt là chức vô địch tại chương trình Queendom 2. Năm 2020, Dayoung cùng 3 thành viên khác ra mắt nhóm nhỏ Chocome với phong cách retro độc đáo và hài hước. Các ca khúc như Hmph! và Super Yuppers! đã trở thành hiện tượng mạng nhờ vũ đạo gây nghiện và thần thái biểu diễn "vô tri" cực kỳ chuyên nghiệp của cô.

Dayoung từng là em út ngọt ngào của WJSN. Ảnh: Dispatch

Dayoung còn là gương mặt quen thuộc trên các show truyền hình như Knowing Bros, Weekly Idol và các chương trình về golf, thể thao. Nhờ khả năng ăn nói lưu loát và tư duy nhạy bén, cô còn lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng và đạt được doanh thu khủng, khẳng định sự đa tài trong nhiều lĩnh vực ngoài âm nhạc. Cô cũng để lại dấu ấn nhất định khi tham gia bộ phim web-drama đình đám Love Revolution.

Vào tháng 9 năm ngoái, Dayoung ra mắt solo với ca khúc body và nhanh chóng gây sốt. Cô giảm 12kg, lột xác từ mỹ nhân da trắng, môi đỏ nữ tính sang hot girl da nâu, body săn chắc bốc lửa. Giai điệu bắt tai cũng giúp ca khúc body từ vị trí 663 BXH Melon thăng liền 270 bậc chỉ trong một ngày, trước khi tiến thẳng vào Top 100 Melon và đạt hạng 1 BXH Bugs. Điểm chạm cao nhất body đạt được ở Melon là hạng 10 và tổng điểm toàn chart cũng là top 10 - chứng minh sức hút khó cưỡng đến bất ngờ đối với fan Kpop. Dayoung nhanh chóng ẵm về giải Tân binh xuất sắc nhất ở Lễ trao giải Korean Grand Music Awards 2025 và nằm trong đề cử Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất của MAMA 2025.

Ảnh: Instagram