Jang Won Young (IVE) gây tranh cãi khi nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh

Tối 9/11, một sự kiện livestream quy tụ dàn sao Kpop như IVE, WEi, ONF đã diễn ra. Tại đây các nghệ sĩ đã cùng người hâm mộ giao lưu cũng như tham gia thử thách thú vị. Đáng chú ý, trong trò chơi nhìn hình ảnh đoán vũ đạo và bài hát, ca khúc See Tình đã xuất hiện và làm khó các thành viên của IVE.

Phải sau 2 hình ảnh, Jang Won Young mới phát hiện đây là vũ đạo của ca khúc See Tình và ngay lập tức hô tên "Ting Ting Tang Tang". Sau đó, cô nàng gây thích thú khi thể hiện vũ đạo viral của ca khúc See Tình ngay trên sân khấu khiến người hâm mộ phấn khích.

Clip Jang Won Young (IVE) nhảy ca khúc See Tình

Jang Won Young khiến các fan thích thú khi nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho Jang Won Young khi thể hiện sự dễ thương cùng visual xinh xắn, đáng yêu. Tuy nhiên đoạn clip cũng gây tranh cãi khi có ý kiến cho rằng Jang Won Young nhảy quá điệu và cũng không đúng hoàn toàn vũ đạo của ca khúc. Thậm chí có bình luận còn khẳng định cô nàng nhảy cover quá tệ.

Một số bình luận tranh cãi của cộng đồng mạng

Vũ đạo mà Jang Won Young thể hiện bị cho là quá điệu so với bản gốc

Dù đã ra mắt được gần 2 năm nhưng sức hút của ca khúc See Tình - Hoàng Thùy Linh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hot ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Ca khúc đã được rất nhiều nghệ sĩ quốc tế đặc biệt là Kpop cover vũ đạo rất nhiều và gây bão mạng xã hội.

Có thể nói tới như Shindong (Super Junior), Seunghoon (Winner) nhảy Sorry, Sorry trên nền nhạc See Tình, PSY, Seunghoon (Winner), hay không thể không nhắc tới màn nhảy See Tình của BLACKPINK ngay trên sân vận động Mỹ Đình vào cuối tháng 7 vừa qua.