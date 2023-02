James Gunn công bố 10 dự án cho vũ trụ điện ảnh DC mới, tái khởi động thương hiệu Superman và Batman

Vũ trụ điện ảnh DC (DCU) đã trải qua rất nhiều biến động trong những tháng cuối năm 2022 sau khi James Gunn và Peter Safran trở thành Chủ tịch kiêm CEO của DC Studios. Hàng loạt dự án đã bị hủy bỏ, rất nhiều gương mặt quen thuộc đã phải ra đi, trong đó bao gồm cả chàng Siêu Nhân Henry Cavill và "Black Adam" Dwayne Johnson. Nói cách khác, Gunn và Safran đang muốn đập đi xây lại toàn bộ vũ trụ siêu anh hùng này, và điều đó vô tình khiến cho tương lai của DCU trở nên mờ mịt và khó đoán hơn bao giờ hết.

Như để trấn an người hâm mộ, mới đây, James Gunn đã công bố những dự án trong nửa đầu giai đoạn đầu tiên của DCU - Gods & Monsters (tạm dịch: Thánh Thần Và Quái Vật), chính thức bắt đầu vào năm 2025. Trước mắt, giai đoạn này sẽ mang đến cho khán giả tổng cộng 10 bộ phim điện ảnh và truyền hình, với những câu chuyện hoàn toàn mới xoay quanh một số gương mặt quen thuộc của DC. Theo kế hoạch của Gunn, DC Studios sẽ ra mắt 2 phim điện ảnh và 2 phim truyền hình cho HBO Max mỗi năm.

Những dự án điện ảnh trong giai đoạn đầu tiên của DCU

Chương đầu tiên của DCU sẽ bắt đầu với một dự án điện ảnh dành cho Superman, nhưng Henry Cavill sẽ không trở lại với vai diễn này (Ảnh: Internet)

DCU sẽ tái khởi động với 5 bộ phim lẻ, bao gồm: Superman: Legacy, The Authority, The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow và Swamp Thing.

Superman: Legacy là dự án mở màn cho DCU, hiện đang được hoàn thiện kịch bản dưới ngòi bút của James Gunn. Nhiều khả năng Peter Safran sẽ nắm giữ vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất cho bộ phim này. Dự kiến ra mắt vào 11/7/2025, Superman: Legacy sẽ tập trung vào những khó khăn của Clark Kent trong việc cân bằng giữa đời sống của một siêu anh hùng và của một người bình thường, thay vì khai thác lại câu chuyện về nguồn gốc của chàng Siêu Nhân. Bên cạnh đó, bộ phim này còn khai thác câu chuyện Superman trở thành biểu tượng của lòng tốt trong một thế giới mà nhiều người tin rằng lòng tốt đã trở nên lỗi thời.

The Authority là dự án đang nằm ở giai đoạn phác thảo và sẽ dựa trên những nhân vật của Wildstorm. Theo DC Studios cho biết, bộ phim này sẽ khai thác những nhân vật phản anh hùng (antihero), những người có bản chất tốt nhưng luôn bị thế giới đầy rẫy những bất ổn đẩy vào những tình huống buộc họ phải trở nên thủ đoạn và xảo quyệt hơn.

The Authority sẽ mang nhiều nhân vật phản anh hùng đến với DCU (Ảnh: Internet)

The Brave and the Bold sẽ là bộ phim xoay quanh bộ đôi nhân vật huyền thoại của DC - Batman và Robin. Trong đó, vai diễn Người Dơi sẽ được giao lại cho một gương mặt hoàn toàn mới thay vì Ben Affleck hay Robert Pattinson. Dựa trên loạt truyện Batman của Grant Morrison, bộ phim này sẽ kể lại câu chuyện khi Bruce phát hiện ra Damian Wayne là con trai của mình. Được đào tạo để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, giờ đây Bruce sẽ phải học cách trở thành một người cha mẫu mực và nâng đỡ Damian một cách phù hợp nhất. Một số thành viên khác của gia đình Dơi cũng sẽ góp mặt trong The Brave and the Bold.

Supergirl: Woman of Tomorrow sẽ được lấy cảm hứng từ loạt truyện cùng tên của Tom King, phát hành từ năm 2021 đến năm 2022. Tom King cũng sẽ gia nhập đội ngũ sản xuất của dự án này. Trong khi Superman được gửi đến Trái Đất và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nuôi, Supergirl lại phải sinh tồn trên một mảnh vỡ của hành tinh Krypton trôi dạt khắp vũ trụ và buộc phải chứng kiến những người thân yêu nhất lần lượt ra đi một cách tàn nhẫn, bi thảm.

Swamp Thing là bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện về nguồn gốc của nhân vật cùng tên ra mắt vào năm 1974 của DC.

Những dự án truyền hình trong giai đoạn đầu tiên của DCU

Tiền truyện của Wonder Woman cũng sẽ ra mắt trong chương đầu tiên của DCU, nhưng tương lai của Gal Gadot trong vũ trụ điện ảnh này vẫn là một dấu hỏi lớn (Ảnh: Internet)

Ngoài 5 bộ phim điện ảnh, DC Studios cũng sẽ mang đến 5 tác phẩm truyền hình cho giai đoạn mở màn của DCU, bao gồm: Creature Commandos, Waller, Lanterns, Paradise Lost và Booster Gold.

Creature Commandos là dự án hoạt hình duy nhất trong giai đoạn Gods & Monsters. Hiện tại, Gunn đã hoàn thành kịch bản cho 7 tập phim trong series này, với những nhân vật trung tâm là Rick Flagg Sr. - người sẽ xuất hiện trên màn ảnh lớn trong 1 tác phẩm live-action trong tương lai, Nina Mazursky, Doctor Phosphorus, Eric Frankenstein, G.I. Robot, Weasel và phản diện chính Bride of Frankenstein.

Waller chính là dự án phim ăn theo xoay quanh nhân vật Amanda Waller đã được công bố trước đó, với Viola Davis vẫn sẽ thủ vai chính. Series này sẽ lấy bối cảnh giữa 2 mùa đầu tiên của Peacemaker. Jeremy Carver (giám đốc sản xuất của Doom Patrol) và Christal Henry (biên kịch của Watchmen) sẽ tham gia đội ngũ sản xuất của Waller.

Amanda Waller cũng như nhiều nhân vật trong series Peacemaker vẫn nằm trong kế hoạch dành cho DCU của James Gunn (Ảnh: Internet)

Lanterns sẽ xoay quanh hai Green Lantern Hal Jordan và John Stewart. Theo DC Studios cho biết, đây là một series trinh thám, với Green Lantern đóng vai trò là những siêu cảnh sát thần bí trên Trái Đất. Bên cạnh đó, Lanterns còn là cầu nối dẫn đến một câu chuyện tổng thể về một nỗi kinh hoàng cổ đại, đồng thời cũng kết nối đến các dự án điện ảnh và truyền hình khác của DC.

Paradise Lost là dự án tiền truyện của Wonder Woman với phong cách của Game of Thrones, xoay quanh nguồn gốc của Themyscira trước thời kỳ của Diana Prince. Series này sẽ đi sâu vào trò chơi chính trị diễn ra tại quốc đảo này, và cách mà một xã hội nữ quyền củng cố quyền lực và tầm ảnh hưởng của họ.

Booster Gold là loạt phim tâm trung vào một siêu anh hùng công nghệ tương lai, người mắc hội chứng kẻ mạo danh (imposter syndrome). Hiện tại, DC Studios vẫn đang tìm kiếm gương mặt phù hợp cho vai chính của series này.

Tương lai của DCU

Vẫn còn rất nhiều dự án chưa được công bố trong giai đoạn đầu tiên của DCU (Ảnh: Internet)

Trên đây mới chỉ là danh sách một nửa số dự án trong chương đầu tiên của DCU - Gods & Monsters, và một nửa còn lại sẽ được công bố trong tương lai gần. Điều quan trọng là kế hoạch này cho thấy DC Studios muốn phát triển vũ trụ điện ảnh của họ trên đa nền tảng, bao gồm cả điện ảnh, truyền hình và có thể là những hình thức khác.

Đối với DC Studios, điều quan trọng nhất là phải hoàn thành mọi câu chuyện, kịch bản trước khi tiếp tục với những khâu tiếp theo, như là lựa chọn diễn viên, thiết kế trang phục hay ghi hình. Với kế hoạch hai chương kéo dài trong 8 - 10 năm, chắc chắn họ vẫn đang ấp ủ rất nhiều dự án khác và sẽ được công bố vào thời điểm phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Gunn và Safran cũng nhấn mạnh kế hoạch này chưa phải cố định và có thể sẽ được điều chỉnh một cách linh hoạt theo thời gian.

DC Studios vẫn sẽ ra mắt một số dự án điện ảnh trước khi chính thức khởi động DCU vào năm 2025

Vấn đề trước mắt mà DC Studios cần phải giải quyết là mối liên hệ giữa những bộ phim sẽ ra mắt trong năm 2023, 2024 với chương đầu tiên của DCU. Chỉ tính riêng trong năm nay, studio này sẽ phát hành Shazam! Fury of the Gods vào ngày 17/3, The Flash vào ngày 16/6 và Aquaman & the Lost Kingdom vào ngày 25/12. Hiện tại, rất khó để khẳng định vai trò của 3 dự án này trong vũ trụ điện ảnh mới của DC.

Bên cạnh đó, những dự án công bố trên đây cũng cho thấy DC Studios sẽ dành nhiều thời gian đầu tư cho từng siêu anh hùng của mình, bao gồm Superman, Batman, Supergirl hay Green Lantern. Điều đó đồng nghĩa với việc có lẽ phải đến cuối giai đoạn đầu tiên, hoặc đầu giai đoạn thứ hai, họ mới sản xuất dự án Justice League. Và đó chắc chắn sẽ là một Justice League rất khác so với phiên bản của đạo diễn Joss Whedon (2017) hay Zack Snyder (2021).

Nguồn: ScreenRant, DC Studios