Jack: Hãy khôn ngoan chứ đừng khôn lỏi

Câu chuyện huyền thoại bóng đá đương thời Lionel Messi xuất hiện 3 giây trong MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra của Jack đang tốn nhiều giấy mực của báo chí. Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường - người kết nối Jack sang Pháp gặp siêu sao cũng tiết lộ rằng thỏa thuận trong chuyến đi chỉ là đăng tải lên mạng xã hội làm kỷ niệm mà thôi.

Thông tin này như một nhát dao “chí mạng” đến sự thành thật của Jack. Jack cũng bị những người đi cùng trong chuyến đi ấy yêu cầu gỡ bỏ MV vì hành động trên ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của họ trong giới. Nhưng anh chàng ca sĩ sinh năm 1997 cũng không ngồi yên, liền đáp trả những người vừa giúp mình là “không có thẩm quyền” và chia sẻ thêm rằng mình rất buồn “vì những mục tiêu tốt đẹp ban đầu đã bị bóp méo sai sự thật một cách nguy hại”.

Chưa hết, Jack còn dõng dạc thông báo sắp tới sẽ “được trao một cơ hội to lớn, thậm chí chạm gần hơn nữa với mục tiêu, giấc mơ của mình”, “Jack tin rằng thời gian và những hoạt động sắp tới sẽ là câu trả lời thỏa đáng và thuyết phục nhất với mục đích mà Jack truyền tải thông điệp và cuộc gặp gỡ anh Lionel Messi vừa qua”.

Ai rồi cũng… tố cáo Jack

Không biết thực hư câu chuyện như thế nào vì chỉ “người trong cuộc hiểu người trong kẹt”, nhưng việc các anh em thân chinh sang Pháp cứ kẻ tung người hứng với những thông tin đối lập nhau chan chát đã và đang giúp hâm nóng cái tên Jack trở nên hot hơn bao giờ, sau hàng loạt sản phẩm nhạt nhẽo.

Một khán giả bình luận: “Vụ này tất cả các bên đều có lợi. Video ông Jack được lên view do tính hiếu kỳ của đám đông, page ông Cường thì tăng lượt theo dõi ầm ầm”.

Để phản biện luận điểm này, ông Cường tuyên bố ở vị trí của mình ông không cần làm điều đó để nổi tiếng. Và mối quan hệ của Jack và ông Quốc Cường đang từ “những người anh em giúp nhau thực hiện giấc mơ" cho đến chiều ngày 7/9 đã sáng tỏ sau bài đăng của Jack. Jack là khách hàng của ông Quốc Cường.

“Ông Cường liên tục thay đổi báo giá dịch vụ. Ban đầu ông Cường báo giá cho Jack là 80.000 EUR, sau ông tăng lên hơn 200.000 EUR. Ngoài ra, toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của Jack và ekíp trong suốt hành trình đó là do Jack tự chi" - Jack viết.

Mối quan hệ của Cường và Jack thực chất là mối quan hệ làm ăn, tiền trao cháo múc. Tuy nhiên đáng lẽ MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra sẽ có một cái kết ít drama hơn nhiều nếu như cả hai phía đủ tin tưởng và trung thực dành cho đối tác của mình. “Con nai vàng ngơ ngác, đang lừa bác thợ săn" và ở đây, thật khó để phân định ai là thợ săn, ai là nai vàng khi mỗi người đều ấp ủ những suy tính riêng cho mình.

Mối quan hệ giữa 2 anh em bắt đầu lục đục theo như Jack nói là bắt nguồn từ con số 60 tỷ. Anh không tin tôi, tôi không tin anh và biến MV trở thành mớ hỗn độn cho bàn dân thiên hạ tha hồ bình phẩm. Kéo theo đó là cả cái tên Lionel Messi - ai mà ngờ một ngày Messi lại gặp thị phi ở Việt Nam, ai mà ngờ anh lại bị nhắc tới là “cầu thủ xuất hiện trong MV Jack". Thật trớ trêu.

Đối với những người đang “cưỡi ngựa xem hoa”, giờ đây họ cũng mệt rồi. Điều họ chờ đợi chỉ là sự xác thực việc Lionel Messi - một cái tên thuộc hàng “GOAT” (greatest of all time - vĩ đại nhất mọi thời đại) có thật sự đồng ý xuất hiện trong MV Jack hay không. Nhưng có khả thi không khi ở phía Lionel Messi - một huyền thoại đang ở khá xa chúng ta thì câu chuyện này chỉ như “con bò rụng lông, cây me rụng lá”.

Sau vụ việc này, người ta lại có thêm dữ kiện để nói… ai rồi cũng tố cáo Jack. Từ rapper Jombie - trưởng nhóm hip hop G5R, hay K-ICM, Thiên An, và giờ là ông Phạm Ngọc Quốc Cường cũng bung bét câu chuyện ra để mọi người hiểu rõ ngọn ngành cũng như “tính cách thật” của Jack.

Ai rồi cũng tố cáo Jack, kể cả những người từng rất thân thiết?

Messi không thể dễ dàng xuất hiện trong MV của một ca sĩ tai tiếng như Jack

Theo ông Quốc Cường, Jack từng đến chia sẻ mong muốn gặp Messi là “mong muốn lấy lại hào quang từ showbiz”. Còn Jack thì từ lúc ra MV vẫn luôn nói “Thước phim này có mang lại danh tiếng cho tôi hay không? Tôi khẳng định điều đó chưa bao giờ là mục đích của tôi khi bắt tay vào xây dựng thước phim này”.

Theo Jack chia sẻ, MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra có tính chất như một thước phim kỷ niệm, kể hành trình của một cậu bé nuôi dưỡng ước mơ gặp thần tượng và đã nỗ lực biến ước mơ đó thành hiện thực.

Thế nhưng không ít ý kiến đến từ giới chuyên môn cho rằng hình ảnh Messi được đặt trong sản phẩm một cách rất vụng về, gượng ép, nếu không muốn nói là… vô duyên. Đóng góp lớn nhất của 1 huyền thoại trong MV này đó là tạo sóng truyền thông chứ không truyền cảm hứng như Jack nói. Vậy liệu Messi có biết mình đã góp phần quảng bá cho một nghệ sĩ tai tiếng hay không?

Messi nếu biết sự thật liệu có đồng ý đứng chung khung hình với Jack?

Người hâm mộ của Messi có ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu này, liệu họ có chấp nhận được việc thần tượng mình xuất hiện trong một MV “truyền cảm hứng” của cái tên nhiều thị phi như Jack? Chưa kể đến việc sau khi MV ra mắt, chính người trong cuộc đã tố cáo Jack trí trá, ngoan cố, gian lận và lợi dụng hình ảnh Messi để đưa vào MV.

Luận điểm của Jack đưa ra như một chiếc dao cùn: Đã tắt chế độ kiếm tiền và không kêu gọi nhãn hàng tài trợ MV. Ai thông minh cũng dễ dàng nhận ra lợi ích khổng lồ về mặt truyền thông khi có sự góp mặt của cái tên Messi và những giá trị vật chất sẽ theo ngay sau đó. Dù luôn miệng nói chỉ mong khán giả nhớ đến mình qua âm nhạc, nhưng những hành động của Jack luôn chứng minh cho điều ngược lại. Âm nhạc của anh giờ đây tẻ nhạt đến mức nhắc tới Jack, không còn gì đáng kể hơn là quá khứ hoài niệm thời còn làm cùng K-ICM. Ngoài ra là một bộ sưu tập scandal rất đa dạng thể loại: Hết vô ơn với đàn anh từng cưu mang mình, phản bội cộng sự cùng làm nên thành công vang dội, cho tới việc phủ nhận đứa con máu mủ ruột rà bằng 5 triệu chu cấp mỗi tháng…

Âm nhạc của một người nghệ sĩ như vậy, thật làm người ta ái ngại khi nghe.

Một người nghệ sĩ muốn có hào quang lâu bền cần sự chân thật và chân thành

Lại nhớ đến việc Sơn Tùng M-TP mời Snoop Dogg tham gia MV Hãy Trao Cho Anh hồi năm 2019. Thành công của sản phẩm này đã khẳng định vị trí số 1 của ca sĩ tại thị trường trong nước cũng như giúp cái tên Sơn Tùng được khán giả quốc tế biết tới nhiều hơn. Số tiền Sơn Tùng bỏ ra để mời Snoop Dogg rap và quay MV chung khung hình với mình năm đó được đồn đoán khoảng 12 tỉ.

4 năm sau, Jack chọn lấy lại hào quang bằng một “phép thuật” để siêu sao bóng đá số 1 thế giới Lionel Messi trao cho anh một cái ôm kéo dài 3 giây trong MV của mình. Tuy nhiên khác biệt ở đây là gì? Là Sơn Tùng với Hãy Trao Cho Anh là sự cầu tiến, là quyết tâm chinh phục đỉnh cao, chứng minh bản thân, bản lĩnh của mình và đưa nhạc Việt vươn tầm quốc tế. Còn mục tiêu của Jack là “lấy lại hào quang”.

Giống như Viruss so sánh Jack với Sơn Tùng M-TP: “Sơn Tùng đã làm rất tốt việc mời một siêu sao quốc tế tham gia MV. Tớ có cảm giác vị thế của mỗi người sẽ có một chỗ đứng riêng trong thị trường âm nhạc. Vô hình chung sẽ có những sự cố gắng, so sánh, thay thế, đo lường. Jack cố gắng lấy ý tưởng này để có được vị thế.

MV này ra không xuất phát từ bài nhạc mà xuất phát từ lý do đó, cộng với việc bạn ấy có cảm xúc và viết nên bài hát. Tức là lý do ra sản phẩm này không phải từ bài hát, mà nó phụ trợ cho mặt truyền thông. Đáng nói nhất đó là nhân vật xuất hiện ở đây là một huyền thoại. Vậy nên giá trị âm nhạc ở đây là không đáng để nói. Khởi nguồn về ý tưởng này của Jack đã sai”.

Jack cần rèn luyện thêm sự khôn ngoan, chứ không phải khôn lỏi, để biết mình thật sự cần làm gì nếu yêu âm nhạc như máu thịt

Điều Jack cần không phải là dùng hình ảnh Messi để “lấy lại hào quang". Jack cần rèn luyện thêm sự khôn ngoan, chứ không phải khôn lỏi, để biết mình thật sự cần làm gì nếu yêu âm nhạc như máu thịt.

Chưa từng có một ca sĩ nào như Jack mà cộng sự, người yêu cũ, người giúp đỡ mình đều liên tục lần lượt dứt áo ra đi theo một cách không hề tốt đẹp như thế. Khán giả chỉ biết đến nghệ sĩ qua những vỏ bọc hào nhoáng nhất. Chỉ những đồng nghiệp mới là những người “nếm mật nằm gai" đủ để thấu hiểu con người của nghệ sĩ. Vậy nên bất luận dù ai đúng ai sai, sự trân trọng dành cho những cộng sự của mình luôn là phẩm chất đầu tiên một nghệ sĩ cần có. Sau đó mới là sự thành tâm dành cho từng sản phẩm âm nhạc, bởi Jack ơi, “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".