J-Hope (BTS): Từ vũ công underground trở thành niềm tự hào của Kpop

Chia sẻ về ý nghĩa nghệ danh J-Hope, Hoseok cho biết đó là sự kết hợp giữa J (chữ cái viết tắt của họ Jung trong tên thật Jung Hoseok) và “Hope” - tiếng anh có nghĩa là Hy vọng. Nam thần tượng chia sẻ rằng anh muốn đại diện cho niềm hy vọng của người hâm mộ cũng như là “niềm hy vọng của BTS”.

Bắt đầu từ con số 0 và trở thành rapper của nhóm nhạc toàn cầu

Câu chuyện theo đuổi đam mê của J-Hope đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Sinh ra ở tỉnh Gwangju, từ năm lớp 3 anh đã bắt đầu theo học và sớm bộc lộ năng khiếu về bộ môn này.

Trước khi ra mắt cùng với BTS, anh là thành viên của nhóm nhảy Neuron thuộc giới underground và tham gia các lớp học nhảy tại Học viện Âm nhạc Gwangju trong 6 năm. J-Hope khá nổi tiếng nhờ vào kỹ năng nhảy của mình, anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng khác nhau về street dance tại một số địa phương.

J-Hope còn là chỗ dựa tin cậy của các thành viên BTS

Kỹ năng nhảy của anh sau cùng cũng khiến anh cảm thấy có hứng thú với ca hát, để rồi đưa anh đến một quyết định mang tính bước ngoặt - trở thành thần tượng Kpop. Bằng sự nỗ lực và tài năng của mình, anh đã vượt qua vòng tuyển chọn của Big Hit Entertainment và gia nhập BTS.

Cũng bắt đầu từ đây, J-Hope đã có một thời gian tập luyện nghiêm ngặt. Dù chưa từng tìm hiểu hay có cơ hội tìm hiểu về bộ môn rap, nhưng anh đã luyện tập và học hỏi rất nhiều. Anh chia sẻ mình từng thấy mệt mỏi về cả tinh thần và thể chất khi bị lạc vào vòng luẩn quẩn giữa rap, nhảy và sáng tác.

Trước những áp lực đó, J-Hope đã từng có ý định rời khỏi nhóm. Tuy nhiên, nhờ vào tình cảm và sự tin tưởng mà các thành viên dành cho nhau, J-Hope đã quyết định ở lại và tiếp tục đồng hành cùng BTS.

Niềm tự hào của BTS

Nhờ vào tài năng vũ đạo, J-Hope trở thành “Đội trưởng Jung” của BTS khi đảm nhận việc kiểm tra và dẫn dắt cho các thành viên còn lại. Anh còn tham gia dựng vũ đạo cho các bài hát của nhóm cùng các biên đạo.

J-Hope từng có ý định rời khỏi nhóm

Trong video hậu trường chuẩn bị cho tiết mục tại lễ trao giải Grammy 2022, các thành viên đều lo lắng và gặp khó khăn trong việc ổn định đội hình khi thiếu đi “Đội trưởng Jung” - anh bị dương tính với Covid-19 ngay trước thềm diễn ra sự kiện. Jimin - thành viên thay thế J-Hope dẫn dắt các thành viên đã thú nhận vô cùng lo lắng “Tôi thật sự khó khăn khi không có anh ấy”.

Bên cạnh kỹ năng nhảy hàng đầu Kpop, điều khiến mọi người trân trọng và ngưỡng mộ J-Hope chính là sự nghiêm túc, kính nghiệp. Trước khi trở thành rapper như hiện tại, anh đã phải học hỏi, luyện tập từ việc tiếp xúc với những người bạn có kinh nghiệm, “thay vì cho rằng bị ép phải học rap, tôi đã dung nạp rap một cách tự nhiên từ trong cuộc sống thường nhật”.

Sau bao nỗ lực cuối cùng cũng kết trái ngọt, J-Hope có thế rap freestyle xuyên đêm cùng Suga, có thể tự sáng tác nhạc, trở thành thành viên đa tài nhất của BTS. Đầu năm 2020, J-Hope đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Tính đến thời điểm hiện nay, anh đã có gần 130 sản phẩm âm nhạc được đăng ký bản quyền.

Không chỉ góp phần vào những thành công rực rỡ của nhóm, J-Hope còn là chỗ dựa tin cậy của các thành viên. Dù nghiêm khắc với vị trí “Đội trưởng đội vũ đạo”, nhưng anh là người vô cùng ấm áp, đặc biệt là với những người anh em của mình. Anh không ngại thể hiện tình cảm với các thành viên, luôn chăm sóc và giúp đỡ họ từ những điều nhỏ nhất. Không chỉ với các thành viên, anh luôn bày tỏ sự quan tâm và biết ơn tới ARMY (tên cộng đồng fan của BTS), những người luôn đồng hành và sát cánh cùng anh trên con đường sự nghiệp đầy chông gai. Ngoài ra, anh còn là thành viên của câu lạc bộ Green Noble Club, nơi ghi nhận những nhà tài trợ lớn của Child Fund Korea, anh liên tục làm từ thiện giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn.

Và cuối cùng, BTS và ARMY đều có một J-Hope tuyệt vời của riêng mình: “I’m your Hope, You’re my Hope, I’m J-Hope”

“Tôi muốn mọi người nhận ra rằng J-Hope không bị giới hạn chỉ trong những điều tươi sáng” - J-Hope trên Rolling Stone

Với album “Jack In The Box” (nghĩa là một món đồ chơi bật ra khi mở hộp) được ra mắt vào ngày 15/7, J-Hope muốn thể hiện khát vọng, nỗi khổ sở và nhiệt huyết để thoát khỏi khuôn khổ hiện tại. Ca khúc chủ đề “Arson” chứa đựng niềm đam mê trung thực, thuần khiết của J-Hope và những bóng tối đằng sau nó. Chia sẻ với Rolling Stone, anh cho biết: “Tôi muốn mọi người nhận ra rằng J-Hope không bị giới hạn chỉ trong những điều tươi sáng”.

J-Hope có nhiều hơn vai trò là một rapper và dancer của BTS

Chỉ sau một ngày phát hành, “Jack in the box” và “Arson” đã thống trị các bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cụ thể, “Arson” đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở 65 khu vực, “Jack In The Box” đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở 50 khu vực, trong đó có các thị trường lớn như Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Ý.

Đối với nền tảng Spotify, “Jack in the box” đạt được 17.9 triệu lượt stream sau 24 giờ đầu, trở thành album có lượt stream debut cao thứ hai trong năm 2022 chỉ sau “Proof” của BTS (56.7 triệu lượt). Ngoài ra, MV “Arson” cũng đạt vị trí số 1 Music Videos Trending Worldwide trên Youtube.

Đồng thời, tạp chí NME đã đánh giá album “Jack in the box” 5 sao: “Kích thích tư duy và tràn ngập hương vị mới mẻ, “Jack In The Box” đưa J-Hope mà thế giới đã biết đến và yêu thích trong 9 năm qua đến và phóng hoả thiêu rụi tất cả. Tuy nhiên, từ đống tro tàn, xuất hiện một ngôi sao lạ kỳ, ghê gớm hơn bao giờ hết và dường như không gì có thể cản nổi bước chân người này.”

Ở J-Hope, có nhiều hơn vai trò là một rapper và dancer của BTS, và anh ấy đã thể hiện điều đó bằng âm nhạc. J-Hope đã chứng minh được được tài năng và lòng kính nghiệp của mình đối với nghệ thuật. Và hơn hết, không chỉ đối với bản thân mình, J-Hope là niềm hy vọng của BTS, niềm hy vọng của ARMY, và là niềm tự hào của Kpop.