IU sánh đôi Park Bo Gum, fan đòi NSX làm điều oái oăm với Lee Jong Suk

Như đã biết thì mới đây, đã có thông tin chính thức về việc IU sẽ hợp tác với Park Bo Gum trong dự án truyền hình mang tên You Have Well Done. Thông tin này khiến cho các khán giả yêu phim Hàn nói chung và fan của cả hai cảm thấy vô cùng phấn khích.

Hiện tại, đây đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Có một điều thú vị là một số người đã bất ngờ nói đùa rằng nhà sản xuất phim nên mời Lee Jong Suk làm nam phụ, sau đó để anh phải chứng kiến cảnh hôn ngọt ngào của cặp đôi chính.

Nhiều cư dân mạng đã nói đùa rằng nhà sản xuất phim You Have Well Done nên mời Lee Jong Suk làm nam phụ - nguồn: The Korea Times

Khi ý kiến này được đưa ra, chẳng ít cư dân mạng đã lên tiếng hưởng ứng:

- Để anh Vịt làm nam phụ xong rồi cho cặp chính hôn thật nhiều vào.

- Lên kịch bản kiss nhiều cho Big Mouse tức chơi.

- Những con người tàn ác này, tại sao lại đối xử với anh Vịt như vậy?

- Những lúc thế này thì chỉ trông chờ vào việc biên kịch sẽ cho ra một tác phẩm giống như Thư Ký Kim Sao Thế? thôi. Nếu được vậy thì quá tuyệt vời.

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Không ai ác bằng "giang cư mận".

- Lee Jong Suk mà làm nam phụ thì chắc đang đóng giở thì ông ý ra lôi bà IU về nhà mất. Vậy là khỏi phải đóng phim.

Nói thêm về You Have Well Done, bộ phim kể về câu chuyện của Ae Soon (IU) và Gwan Shik (Park Bo Gum). Họ là hai người con của đảo Jeju và được sinh ra vào những năm 1950. Ae Soon là một cô gái tích cực, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà thơ dù thực tế cô thậm chí còn chẳng được đi học. Trong khi đó, Gwan Shik là một chàng trai "nói ít làm nhiều". Anh phải lòng Ae Soon và luôn âm thầm cổ vũ, bảo vệ cô.