Italy cảnh báo khẩn sau vụ trộm 30.000 chai rượu vang

Khoảng 30.000 chai rượu vang quý, trị giá ít nhất 5 triệu euro, đã bị lấy cắp tại một cơ sở sản xuất rượu ở vùng Tuscany, Italy.

Nhà sản xuất rượu vang Marchesi Antinori của Italy cảnh báo khách hàng trên toàn thế giới thận trọng với những lời chào bán rượu từ các kênh không chính thức. Cảnh báo được đưa ra sau vụ trộm rượu vang quy mô lớn xảy ra mới đây tại nước này, với khoảng 30.000 chai rượu vang quý bị lấy đi.

Đây là một trong những vụ trộm rượu vang có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận tại Italy. Vụ trộm xảy ra tại một cơ sở sản xuất rượu vang ở vùng Tuscany.

(Ảnh chụp màn hình)

Ít nhất 7 đối tượng đã vô hiệu hóa hệ thống báo động, sử dụng xe nâng của nhà máy để chuyển rượu lên 2 xe tải rồi tẩu thoát trong đêm. Số rượu bị lấy đi gồm những dòng vang nổi tiếng, đều thuộc niên vụ 2023.

Marchesi Antinori cho biết đây là những dòng rượu vang mang tính biểu tượng của công ty và được giới sưu tầm đặc biệt ưa chuộng. Giá bán lẻ mỗi chai dao động từ 150 đến 300 euro. Thiệt hại ước tính ít nhất 5 triệu euro.