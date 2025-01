Ít ai biết rằng ngày đầu năm mới ăn món này tượng trưng cho phúc lộc tới nhà, cả năm viên mãn

Trong văn hóa ẩm thực dân gian, mỗi món ăn đều mang một ý nghĩa riêng. Đặc biệt vào dịp đầu năm mới, những món ăn được lựa chọn càng cẩn trọng hơn với mong ước về một năm an lành, sung túc. Bên cạnh những món ăn truyền thống đã quen thuộc, có một món ăn tuy giản dị nhưng lại chứa đựng ý nghĩa sâu xa về tài lộc và sự viên mãn mà ít người biết đến: Đó chính là cải thảo tài lộc.

Trong phong thủy, cải thảo tượng trưng cho nhiều ý nghĩa may mắn. Cải thảo có hình dáng tròn trịa, đầy đặn thắt túi, tượng trưng cho sự sung túc, no đủ và dồi dào về vật chất. Lá cải thảo xếp chồng lên nhau, thể hiện sự tích lũy, chồng chất của cải. Trong văn hóa ẩm thực, cải thảo là một loại rau phổ biến, giá thành phải chăng, dễ trồng và chế biến thành nhiều món ăn. Điều này càng củng cố thêm ý nghĩa về sự đủ đầy, ấm no trong cuộc sống.

Cải thảo có màu xanh tươi mát, mang đến cảm giác thanh lọc, tươi mới và tràn đầy sức sống. Màu xanh lá cây trong phong thủy thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh trưởng, phát triển và hy vọng. Cải thảo có tính hàn, giúp thanh nhiệt, giải độc. Điều này có thể được liên hệ đến việc thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sự cân bằng và hài hòa cho không gian sống.

Các lá cải thảo bó chặt vào nhau tạo thành một khối thống nhất, tượng trưng cho sự đoàn kết, gắn bó trong gia đình và các mối quan hệ xã hội. Cải thảo thường được dùng trong các món ăn gia đình, đặc biệt là vào mùa đông, mang đến cảm giác ấm áp và sum vầy. Chính vì những lý do này, người phương Đông, đặc biệt là người Trung Quốc rất coi trọng cải thảo, thường chế tác thành các món đồ phong thủy bằng ngọc, đá quý,... Đồng thời, trong năm mới cũng ăn nhiều bánh bao, há cảo, bánh nướng hình cải thảo.

Có thể chế biến nhiều món ăn từ rau cải thảo hoặc hình cây rau cải thảo, tuy nhiên, ngày đầu năm mới, để cầu mong may mắn và thu hút điềm lành, bạn có thể thử món há cảo hình bắp cải độc đáo cho mâm cỗ đêm giao thừa.

Hướng dẫn làm món cải thảo ngọc bích tài lộc đón năm mới Ất Tỵ 2025

Nguyên liệu cần thiết

- Bột màu trắng: 120g bột mì, 1g muối/75g nước

- Bột rau củ: 120g bột mì, 1g muối/75g nước ép rau chân vịt

- Nhân bánh bao: Nửa cây cải thảo, 200g nhân thịt/1 quả trứng

- Hành lá xắt nhỏ, nước tương, dầu hào, muối/ nấm hương tươi (hoặc bột nấm hương)

Cách thực hiện

1. Bí quyết nhào bột dai ngon

Để vỏ bánh há cảo được dai ngon, có độ đàn hồi tốt, bí quyết nằm ở khâu nhào bột. Hãy cho một chút muối vào bột mì theo tỉ lệ đã chia sẻ, sau đó nhào thành khối bột mềm mịn. Lưu ý, bột nên mềm hơn một chút so với bột bánh thông thường, như vậy khi luộc bánh sẽ không bị khô cứng.

2. Tạo màu xanh tự nhiên cho vỏ bánh

Khác với bột mì trắng thông thường, để tạo màu xanh tự nhiên cho vỏ bánh, chúng ta sẽ sử dụng rau bina (cải bó xôi, rau chân vịt). Có hai cách để làm:

Cách 1: Ép rau bina lấy nước cốt, có thể cho thêm một chút muối nở (baking soda) vào nước cốt để giữ màu xanh tươi.

Cách 2: Sử dụng bột rau bina (bột cải bó xôi) trộn trực tiếp vào bột mì.

Dù dùng cách nào, bạn cũng cần nhào bột thành một khối bột mềm mịn, có màu xanh đẹp mắt.

3. Chuẩn bị nhân thịt cải thảo thanh mát

Nhân thịt cải thảo không bị ngấy như nhân thịt thuần túy. Cải thảo sau khi rửa sạch thì thái nhỏ, cho một ít muối vào trộn đều và để một lúc cho cải ra bớt nước. Sau đó, vắt kỹ cải để loại bỏ hết nước. Bước này rất quan trọng để nhân bánh không bị nhão và chảy nước khi gói.

4. Bí quyết cho nhân bánh thêm đậm đà

Lượng thịt nhiều hay ít tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Để nhân bánh thêm ngon và mềm, hãy thêm trứng gà và hành lá thái nhỏ. Trứng gà giúp kết dính các nguyên liệu và làm nhân mềm hơn, hành lá tạo hương thơm hấp dẫn.

Điều quan trọng nhất của nhân bánh này là vị tươi ngon tự nhiên của nguyên liệu. Vì vậy, chúng ta không cần nêm nếm quá nhiều gia vị phức tạp. Chỉ cần 2 muỗng nước tương (xì dầu), 1 muỗng dầu hào, một chút muối và một ít bột nấm hương (hoặc gia vị nấm hương) là đủ. Trộn đều nhân theo một chiều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

5. Tạo hình bánh cải thảo độc đáo

Sau khi bột đã nghỉ, chia bột thành các phần nhỏ. Sử dụng dao cắt bột thành từng phần nhỏ. Cán mỏng phần bột màu xanh (bột rau bina). Đây là bước quan trọng, hãy chắc chắn bạn cán mỏng bột xanh chứ không phải bột trắng. Đặt phần nhân thịt cải thảo vào giữa miếng bột trắng, sau đó dùng miếng bột xanh đã cán mỏng bọc bên ngoài. Nắn chặt các mép bột và vo tròn lại để tạo hình như một búp cải thảo.

Khi gói bánh nhân cải thảo, hãy gói nhanh tay để tránh nhân bị ra nước. Sau khi gói xong, dùng hai tay nắm chặt hai đầu bánh và ấn nhẹ vào bên trong. Tiếp theo, dùng ngón tay ấn nhẹ hai đường dọc theo phần vỏ xanh để tạo hình vân lá cải thảo. Những chiếc há cảo hình búp cải thảo xinh xắn. Bạn có thể luộc hoặc hấp bánh như cách làm há cảo thông thường.

Chúc bạn thực hiện món há cảo cải thảo tài lộc thành công!