iPhone gập đầu tiên lộ diện với 2 màu sắc

iPhone Ultra được cho là đã lộ diện với hai tông màu chủ đạo đẹp mắt.

Những hình ảnh rò rỉ mới xuất hiện đang mang đến cái nhìn rõ nét hơn về iPhone Ultra, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên được cho là đang được Apple phát triển.

Đáng chú ý, thiết bị này có thể chỉ được bán ra với hai tùy chọn màu sắc và sở hữu cụm camera khác biệt hoàn toàn so với dòng iPhone Pro hiện nay.

Theo hình ảnh được chia sẻ bởi leaker Sonny Dickson và được 9to5Mac cùng PhoneArena dẫn lại, các phụ kiện bảo vệ cụm camera dành cho iPhone Ultra xuất hiện với hai tông màu gồm một phiên bản sáng gần giống màu bạc và một phiên bản tối thiên về xanh đậm.

Miếng dán bảo vệ camera được cho là dành cho iPhone Ultra. (Ảnh: Sonny Dickson)

(Ảnh: Sonny Dickson)

Khác với dòng iPhone Pro vốn thường có nhiều màu sắc hơn qua từng thế hệ, Apple được cho là sẽ theo đuổi phong cách tối giản trên iPhone Ultra nhằm nhấn mạnh tính cao cấp của sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý khác là thiết kế cụm camera. Các hình ảnh rò rỉ cho thấy iPhone Ultra chỉ được trang bị hai ống kính phía sau thay vì ba camera như trên các mẫu iPhone Pro hiện nay. Cách bố trí này phù hợp với những tin đồn trước đó cho rằng Apple phải tối ưu không gian bên trong để dành chỗ cho cơ chế gập và hệ thống bản lề.

Dù cắt giảm số lượng camera, thiết bị vẫn được kỳ vọng giữ được cảm giác cao cấp nhờ sử dụng khung kết hợp giữa titanium và nhôm. Vật liệu này không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn tăng độ bền, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một thiết bị màn hình gập.

Các báo cáo gần đây cũng cho biết Apple đang đầu tư mạnh vào công nghệ bản lề kim loại lỏng nhằm giảm thiểu nếp gấp trên màn hình. Nếu những thông tin này chính xác, iPhone Ultra có thể mang đến trải nghiệm gập mở liền mạch hơn so với nhiều đối thủ hiện nay trên thị trường.

Bên cạnh đó, thiết bị được cho là sẽ sử dụng kính cường lực thế hệ mới cùng màn hình gập kích thước lớn, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp muốn kết hợp giữa smartphone và máy tính bảng trong cùng một sản phẩm.

Về giá bán, nhiều nguồn tin dự đoán iPhone Ultra sẽ có giá khởi điểm khoảng 2.300 USD, trở thành mẫu iPhone đắt nhất từng được Apple thương mại hóa. Mức giá này cao gần gấp đôi một số phiên bản iPhone Pro Max hiện nay, cho thấy Apple đang định vị sản phẩm ở phân khúc siêu cao cấp.

Dù còn nhiều thông tin chưa được xác nhận, sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các tin đồn và hình ảnh linh kiện cho thấy Apple có thể đang tiến gần hơn tới việc ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Nếu thành hiện thực, iPhone Ultra nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những sản phẩm được chờ đợi nhất của hãng trong những năm tới.

Theo 9to5Mac, PhoneArena (dẫn từ Sonny Dickson)