iPhone chính hãng rẻ nhất lịch sử Việt lại thủng đáy, mốc 7 triệu không còn xa?

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm giữa tháng 6/2024, đà giảm giá của iPhone 11 - chiếc smartphone đình đám nhà Apple vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.



Thời điểm này, dù giá bán đã chạm mốc thấp chưa từng có trong lịch sử nhưng nhiều đại lý dự báo, iPhone 11 sẽ sớm chạm mốc xuống 7 triệu đồng và trở thành chiếc iPhone rẻ nhất từng được bán mới tại thị trường Việt. Đây là điều hiếm có xảy ra khi ngay cả các dòng điện thoại gắn mác “giá rẻ” của Apple cũng chưa từng xuống đến mức giá này.

Cụ thể, iPhone 11 bản 64 GB đang được đại lý chào bán với mức giá 8,39 triệu đồng, trong khi bản 128 GB là 9,79 triệu đồng (giảm cao nhất 200.000 đồng so với thời điểm giữa tháng 5/2024). Đồng thời, so với mức niêm yết khi mới ra mắt là 21,99 triệu đồng cho bản 64GB và 23,99 triệu đồng bản 128GB, giá iPhone 11 đã giảm từ 13,6 - 14,2 triệu đồng.

Hiện, máy tiếp tục chỉ còn 2 màu đen và trắng. Bên cạnh đó, dù trang bị không quá mạnh nhưng iPhone 11 vẫn là đối thủ nặng ký với Galaxy A55 5G.

Không chỉ iPhone 11, nhiều mẫu smartphone cùng nhà Apple cũng được đại lý giảm giá bán nhằm thu hút người mua cũng như tăng doanh số. Đơn cử như iPhone 12 128GB đang có giá 12,39 triệu đồng trong khi bản 64GB là 11,49 triệu đồng, ngoài ra, nếu tham gia thu cũ đổi mới khách Việt thậm chí có thể sở hữu iPhone 12 với mức giá dưới 10 triệu ngang bằng với iPhone 11 bản 128GB.

Trong khi đó, iPhone 14 Plus đang nổi lên như một lựa chọn cao cấp giá rẻ hàng đầu hiện nay bởi tốc độ giảm giá cực nhanh. Nếu như tháng trước iPhone 14 Plus có giá gần 19 triệu đồng thì hiện iPhone 14 Plus hiện chỉ còn hơn 18 triệu đồng một chút. Trong khi đó, phiên bản 256GB có giá từ 22,9 triệu đồng.

Giá bán của iPhone 15 đang được giảm khá nhiều, là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng có nhu cầu tìm kiếm một chiếc điện thoại xịn, thiết kế đẹp và tính năng cao cấp. iPhone 15 bản 128 GB đang có giá bán 18,39 triệu đồng, bản 256 GB và 512 GB dao động trong khoảng 21,89 - 27,69 triệu đồng.

Ra mắt từ 2019, iPhone 11 khi đó được định vị là sản phẩm cao cấp với giá gần 22 triệu đồng cho bộ nhớ cơ bản. Tuy nhiên sau 5 năm, dù đã có dấu hiệu lỗi thời nhưng chiếc smartphone này vẫn được đánh giá là đáng tiền trong tầm giá. Chất lượng màn hình LCD 6.1 inch vẫn khá tốt với độ phân giải cao, tốc độ chấp nhận được cho người dùng có nhu cầu cơ bản.

Máy trang bị chip A13 Bionic, một trong những con chip rất mạnh mẽ của Apple vào thời điểm ra mắt. Tuy hiện tại không còn quá mạnh mẽ nhưng A13 Bionic vẫn đủ mang lại cho iPhone 11 hiệu năng mượt mà, ổn định, giúp bạn có thể thoải mái chơi game, chỉnh sửa video nhẹ nhàng hoặc sử dụng các ứng dụng thông thường.

iPhone 11 được trang bị camera kép 12MP gồm ống kính góc rộng và ống kính siêu rộng. Xét theo tiêu chí chụp đẹp và đa dụng, iPhone 11 vẫn làm rất tốt và cho ra ảnh chất lượng cao ở mức 80-90% so với cả iPhone 15 mới.

Thời lượng pin chính là một trong những điểm mạnh trên chiếc điện thoại iPhone 11. Model này được trang bị viên pin đạt mức 3110 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 18W. Trong thử nghiệm của PhoneArena, iPhone 11 vẫn đạt được 7h13 phút khi xem video liên tục trong khi Galaxy S23 là 8h54 phút.

Trong tầm giá 8 triệu đồng, iPhone 11 được đánh giá là khá phù hợp với học sinh, sinh viên cần một thiết bị điện thoại cơ bản để sử dụng cho học tập, làm việc hay giải trí nhẹ nhàng hằng ngày.