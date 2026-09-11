iPhone 18 series ra mắt ngày nào? Có gì mới?

iPhone 18 đã chính thức bước vào chu kỳ mới với hai phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được Apple công bố vào 0h00 ngày 10/09/2026 (Giờ Việt Nam).

Người dùng tại Việt Nam có thể đặt trước sản phẩm từ ngày 12/9 và nhận máy khi sản phẩm bắt đầu lên kệ vào ngày 18/9. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các mốc thời gian quan trọng và đồng thời phân tích những nâng cấp đáng chú ý của series mới.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt ngày nào?

Thời điểm trình làng thế hệ iPhone 18 mới là thông tin được nhiều người quan tâm khi theo dõi lịch phát hành sản phẩm của Apple. Nội dung chi tiết bên dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ về ngày công bố và các mốc thời gian có liên quan mật thiết đến sản phẩm.

Thời điểm Apple công bố và cho đặt trước iPhone 18 Pro series

Apple công bố iPhone 18 series vào ngày 10/9/2026, chính thức mở màn cho một thế hệ Pro hoàn toàn mới. Thông báo này giúp cho bạn xác định rõ ngày ra mắt để chủ động theo dõi lịch bán, lựa chọn phiên bản và chuẩn bị kế hoạch nâng cấp máy trong thời gian tiếp theo.

Apple chính thức công bố sản phẩm iPhone mới

Apple xác nhận khách hàng tại Việt Nam có thể đặt trước từ 19:00 ngày 12/9/2026. Sản phẩm sẽ có hàng từ ngày 18/9, vì vậy bạn có gần một tuần sau khi đặt trước để cân nhắc dung lượng phù hợp và chuẩn bị cho thời điểm nhận máy chính thức.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max khi nào mở bán?

iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro sẽ bước vào đợt bán hàng mới từ ngày 18/9/2026, sau khi Apple nhận đặt trước từ ngày 12/9/2026. Tại Việt Nam, hai bản Pro có giá khởi điểm lần lượt 38.990.000đ và 41.990.000đ, chênh lệch ban đầu 3 triệu đồng giữa hai lựa chọn trên thị trường.

Phiên bản Pro và Pro Max chính thức được mở bán ngày 18/9

Người mua có thể chọn các mức dung lượng 256GB, 512GB, 1TB hoặc 2TB khi sản phẩm chính thức có hàng tại Việt Nam. Bốn tùy chọn màu gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ burgundy cũng giúp khách hàng cân nhắc phiên bản phù hợp với sở thích cá nhân ngay từ thời điểm mở bán.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có gì mới?

Thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý, tạo nên những khác biệt rõ ràng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Những điểm mới này sẽ được phân tích cụ thể để bạn dễ hình dung trong phần nội dung dưới đây.

Camera 48MP Fusion Main lần đầu có khẩu độ tùy chỉnh

Camera 48MP Fusion Main trên iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro cho phép thay đổi khẩu độ linh hoạt theo từng bối cảnh chụp. Hệ thống có thể mở đến ƒ/1.48 để tăng lượng sáng khi trời tối hoặc khép về ƒ/4 nhằm mở rộng vùng rõ nét khi chụp nhiều người.

Cụm camera 48MP Fusion Main có khẩu độ tùy chỉnh linh hoạt

Chip A20 Pro, pin lâu hơn và trải nghiệm AI được nâng cấp

Trên 2 dòng sản phẩm iPhone mới của Apple, chip A20 Pro dùng tiến trình 2nm, GPU 7 lõi có hiệu suất cao hơn tới 40% so với A19 Pro. Buồng hơi mới có diện tích lớn gấp ba lần thế hệ trước, qua đó hỗ trợ duy trì hiệu năng tốt hơn tới 40% khi xử lý tác vụ nặng trong thời gian dài.

Chip A20 Pro với dung lượng pin lâu hơn

Apple công bố thời gian xem video của iPhone 18 series đạt đến 34 giờ trên bản Pro và 43 giờ trên bản Pro Max, tạo khác biệt đáng kể về khả năng sử dụng. Người thường xuyên công tác hoặc ít có điều kiện sạc trong ngày có thể cân nhắc phiên bản lớn hơn, nhưng số liệu thực tế vẫn phụ thuộc vào cách dùng thiết bị.

Đặt mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ở đâu uy tín?

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