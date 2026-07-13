iPhone 18 Pro Max lộ mức giá khó tin

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ đi kèm thay đổi đáng chú ý về mức giá.

Trong bối cảnh ngành bán dẫn tiếp tục đối mặt tình trạng khan hiếm nguồn cung, Apple có thể phải chi nhiều hơn đáng kể để sản xuất thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo.

Trong báo cáo vừa công bố, Counterpoint Research đã so sánh chi phí linh kiện của phiên bản iPhone 17 Pro Max dung lượng 1 TB với mức chi phí dự kiến dành cho iPhone 18 Pro Max cùng cấu hình.

Theo đó, bộ nhớ NAND Flash được dự báo là yếu tố khiến chi phí sản xuất tăng mạnh nhất. Từ cuối năm ngoái, thị trường bán dẫn liên tục đối mặt tình trạng thiếu hụt nguồn cung, khiến giá NAND tăng đáng kể. Bên cạnh đó, chi phí của bộ nhớ DRAM cũng được dự báo sẽ leo thang trong thời gian tới.

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ đi kèm thay đổi đáng chú ý về mức giá. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài bộ nhớ, Apple nhiều khả năng sẽ chuyển sang sử dụng chip sản xuất trên tiến trình 2 nm cùng công nghệ đóng gói tiên tiến hơn. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến chi phí linh kiện của iPhone 18 Pro Max tăng đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Đáng chú ý, Counterpoint ước tính tổng chi phí dành riêng cho NAND Flash và DRAM trên iPhone 18 Pro Max gần tương đương tổng chi phí của hàng loạt linh kiện quan trọng trên iPhone 17 Pro Max hiện nay, bao gồm bộ nhớ, vi xử lý, màn hình, cụm camera và các thành phần khác. Điều này cho thấy mức tăng giá của bộ nhớ đang tạo ra áp lực rất lớn đối với chi phí sản xuất smartphone cao cấp.

Ở chiều ngược lại, không phải tất cả linh kiện đều tăng giá. Counterpoint cho rằng chi phí màn hình cùng một số thành phần khác sẽ giảm nhờ quy trình sản xuất ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mức giảm này khó có thể bù đắp cho khoản chi phí tăng mạnh của bộ nhớ và bộ xử lý.

Riêng hệ thống camera được dự báo sẽ có mức tăng nhẹ. Nguyên nhân là Apple được cho là sẽ trang bị camera chính sử dụng khẩu độ thay đổi (variable aperture), công nghệ cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến linh hoạt hơn để cải thiện chất lượng ảnh trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Báo cáo của Counterpoint không đề cập việc Apple có tăng giá bán iPhone 18 Pro Max hay không. Tuy nhiên, nếu chi phí linh kiện thực sự tăng gần 300 USD (gần 8 triệu đồng) như dự báo, hãng sẽ phải cân nhắc giữa việc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn hoặc điều chỉnh giá bán nhằm bù đắp chi phí sản xuất ngày càng cao.

Hiện những thông tin về chi phí linh kiện của iPhone 18 Pro Max mới chỉ dựa trên các ước tính từ Counterpoint Research và chưa được Apple xác nhận. Do đó, chi phí sản xuất thực tế cũng như giá bán của mẫu iPhone này có thể thay đổi khi Apple chính thức ra mắt sản phẩm.

Tham khảo 9to5Mac