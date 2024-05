iPhone 16 lộ diện thực tế, ngỡ ngàng với thiết kế và màu sắc mới hoàn toàn

Những tin đồn chỉ ra rằng, iPhone 16 sẽ được trang bị viên pin 3.561mAh, tăng từ viên pin 3.349mAh trên iPhone 15. Tuy nhiên, iPhone 16 Plus sẽ chỉ có pin 4.006mAh, nhỏ hơn gần 10% so với pin 4.383mAh bên trong iPhone 15 Plus. (Ảnh: Aaron Carpenter)