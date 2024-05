iPhone 15 vừa được khen cải tiến thì tới iPhone 16 đã lại "cải lùi"

Vào năm ngoái, iPhone 15 series đã gây ấn tượng với cộng đồng iFan khi được trang bị khung viền bằng Titan. Điều này không chỉ giúp mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái mà còn có giúp dòng Pro/Pro Max có trọng lượng nhẹ hơn khoảng 10% so với thế hệ tiền nhiệm.

Cải tiến này đã được nhiều người dùng đánh giá cao, khung viền Titan cùng với trọng lượng nhẹ hơn là lý do nhiều người chọn lên đời iPhone 15 series dù đang dùng thế hệ tiền nhiệm.

Tuy nhiên, theo thông tin rò rỉ từ các leaker uy tín, dòng iPhone 16 Pro/Pro Max sẽ có trọng lượng nhỉnh hơn so với iPhone 15 Pro/Pro Max. Cụ thể, iPhone 16 Pro sẽ có trọng lượng 194g, tăng 7g so với iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có trọng lượng 225g, tăng 4g so với iPhone 15 Pro Max.

Đây là một trong những thay đổi quan trọng trên dòng iPhone sắp ra mắt của Apple bởi theo các nguồn tin rò rỉ thì các mẫu Pro sẽ có màn hình lớn hơn và 2 model thường/Plus sẽ được giữ nguyên kích thước màn hình.

Theo đó, màn hình iPhone 16 Pro dự kiến sẽ tăng 0,2 inch, từ 6,1 inch (iPhone 15 Pro) lên 6,3 inch và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,9 inch, cũng tăng 0,2 inch so với thế hệ tiền nhiệm (iPhone 15 Pro Max - 6,7 inch).

4 màu sắc của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

Các mẫu không phải Pro sẽ giữ nguyên kích thước, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có kích thước lần lượt là 6,1 inch và 6,7 inch.

Ngoài ra, 2 model này sẽ được trang bị cụm 2 camera sắp xếp theo chiều dọc và bo tròn xung quanh, gợi nhớ tới thiết kế cụm camera trên mẫu iPhone XS và XS Max.

Các màu sắc trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus

Về camera, iPhone 16 Pro có thể sẽ kế thừa camera tele 5X từ iPhone 15 Pro Max và nâng cấp camera góc rộng lên đến 48MP, giúp cải thiện đáng kể chất lượng chụp ảnh macro và góc rộng. Mẫu iPhone tiêu chuẩn và Plus dự kiến sẽ quay lại với thiết kế cụm camera dọc thay vì camera chéo như ở phiên bản iPhone 15 series hiện tại.

Ngoài ra, 2 model cao cấp sẽ được hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7G, 5G Advance và chip A18 Pro mới nhất, trong khi đó 2 phiên bản lại là iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có sự khác biệt về hiệu năng và được trang bị chip A18.