INNISFREE - Đối tác thân thiết của KOC Vietnam mang đến những sản phẩm “hot hit” tại bán kết

Điều đặc biệt là lần đầu tiên các Master và Giám khảo phải đánh giá và so sánh các thí sinh liên tục trong một thời gian dài, điều này cũng là một thử thách tại chương trình. Sự cạnh tranh giữa các thí sinh cũng tạo nên một bầu không khí căng thẳng và hấp dẫn.

Khán giả cũng không phải chờ đợi lâu để trải qua những trải nghiệm đặc biệt. Họ đã được chứng kiến ​​những concept thời trang đa dạng và thú vị. Đặc biệt, khán giả đã có cơ hội chốt đơn hàng từ các nhãn hàng uy tín với giá ưu đãi không thể tốt hơn. Tất cả điều này đã làm cho cuộc thi trở nên đáng nhớ và hấp dẫn cho tất cả mọi người tham gia.

INNISFREE "bắt tay" KOC Vietnam mang đến những sản phẩm hot nhất tại bán kết

Cuộc hành trình thú vị được đồng hành cùng INNISFREE, một thương hiệu mỹ phẩm "quốc dân" đến từ Hàn Quốc. Tại buổi livestream, INNISFREE đã mang đến rất nhiều sản phẩm "hot hit" mà nhiều tín đồ làm đẹp chờ đợi.

Bên cạnh đó, tại booth đặc trưng với màu active green, INNISFREE đã giới thiệu 4 dòng sản phẩm đa dạng, bao gồm Green Tea, Vitamin C, Retinol Cica và chống nắng để đáp ứng nhu cầu làm đẹp đa dạng của mọi người.

Bước vào không gian đầy sáng tạo tại booth của INNISFREE của Bé Đăng, khán giả đã được chứng kiến một concept livestream thú vị và mới lạ. Anh shipper của INNISFREE đã liên tục mang đến các sản phẩm INNISFREE kèm theo những khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Theo chia sẻ từ những khách hàng và thí sinh cũng như ban giám khảo, INNISFREE đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của thương hiệu tại bán kết KOC Vietnam 2023 với danh sách 10 sản phẩm đình đám.

"Cơn mưa" ưu đãi độc quyền từ INNISFREE tại KOC Vietnam 2023

Danh mục sản phẩm được khách hàng chốt đơn nhiều nhất là tinh chất. Các ưu đãi giảm giá sốc kèm nhiều quà tặng độc quyền khi mua fullsize INNISFREE Retinol Cica Repair Ampoule giúp mờ vết thâm mụn. Tinh chất INNISFREE Green Tea Seed Hyaluronic Serum giúp cấp ẩm tức thì và bảo vệ hàng rào độ ẩm da và tinh chất dưỡng sáng và cải thiện vết thâm INNISFREE Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum.

Trong số đó, gel dưỡng ẩm sáng da INNISFREE Jeju Cherry Blossom Jelly Cream đã thu hút hầu hết khách hàng bởi khả năng dưỡng sáng da tự nhiên nhờ chiết xuất từ hoa anh đào Jeju.

Tại danh mục kem chống nắng được khá nhiều khách hàng chốt đơn là kem chống nắng nâng tone kiềm dầu, kem chống nắng nâng tone kiềm dầu INNISFREE Tone Up No Sebum Sunscreen EX SPF 50+ PA++++ giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV đồng thời giúp nâng tone da tự nhiên và kiềm dầu cả ngày.

Ngoài ra, combo 2 sữa rửa mặt dưỡng ẩm da INNISFREE Green Tea Hydrating Amino Acid Cleansing Foam cũng đảm bảo da luôn được làm sạch mà không gây khô da.

Không chỉ chăm sóc da ban ngày, INNISFREE còn quan tâm đến việc dưỡng da ban đêm bằng sản phẩm Kem dưỡng da ban đêm ngăn ngừa lão hóa từ trà đen INNISFREE Black Tea Youth Enhancing Cream giúp dưỡng ẩm phục hồi da sáng khỏe, rạng rỡ và trông săn chắc

Các ưu đãi combo được khá nhiều khách hàng quan tâm vì tiết kiệm và tiện lợi như combo 2 mặt nạ đất sét như combo 2 Sữa rửa mặt dưỡng ẩm da INNISFREE Green Tea Hydrating Amino Acid Cleansing Foam đảm bảo da luôn được làm sạch mà không gây khô da, combo 2 Siêu mặt nạ đất sét đá tro núi lửa INNISFREE Super Volcanic Pore Clay Mask 2X và combo 2 Sữa rửa mặt se khít lỗ chân lông INNISFREE Volcanic Pore BHA Cleansing Foam giúp làm sạch sâu và se khít lỗ chân lông. Đặc biệt, combo 3 Phấn phủ kiềm dầu INNISFREE No Sebum Mineral Powder giúp kiểm soát dầu cả ngày giữ lớp trang điểm hoàn hảo.

Không chỉ "tung ra" các ưu đãi lớn tại phiên livestream 12.12 tại KOC 2023, các cửa hàng INNISFREE trên toàn quốc còn có thêm ưu đãi INNIDAY cho khách hàng đến mua sắm đến hết ngày 25/12 với rất nhiều món quà và ưu đãi độc quyền như mua 2 tặng 1 fullsize, giảm 15% và 25%...

Hãy truy cập ngay https://innisfreevietnam.co/48e6WAI để khám phá thêm các ưu đãi và đừng bỏ lỡ cơ hội chăm sóc làn da rạng ngời và tự tin hơn nhé.

INNISFREE cam kết mang đến sự tự tin cùng vẻ đẹp tự nhiên cho bạn với những ưu đãi đặc biệt độc quyền. Đừng để ngày hôm nay trôi qua mà không tận hưởng sự hoàn hảo từ INNISFREE!