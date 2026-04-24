IKI Co-Creation: Khi sinh viên đồng sáng tạo không gian sống gắn kết

Không phổ biến thể lệ - mà mở ra một bài toán thực tế

Khác với nhiều cuộc thi thường mở đầu bằng hạng mục, cơ cấu giải thưởng hay hạn nộp bài, IKI Co-Creation chọn bắt đầu từ những dữ liệu đời thực.Từ đó, chương trình đặt ra những vấn đề đáng chú ý: 80% đô thị Việt Nam thiếu mảng xanh; 30% người trẻ có dấu hiệu căng thẳng tâm lý; 60% người cao tuổi đối mặt nguy cơ bị "bỏ lại" trong nhịp sống số; và thời gian giao tiếp trung bình trong gia đình chỉ còn khoảng 30 phút mỗi ngày.

Từ những con số đó, kiến trúc sư Nguyễn Tăng Quang - Tập đoàn Obayashi Việt Nam - đặt ra câu hỏi cốt lõi với sinh viên: Điều gì tạo nên một không gian sống đáng sống trong bối cảnh đô thị hiện đại?

Các trao đổi từ diễn giả "Thấu cảm là khởi đầu của sáng tạo" hướng sinh viên cách đặt mình vào tình huống cụ thể và tìm giải pháp phù hợp.

Cuộc thi IKI Co-creation do Công ty CP Đầu Tư An Khải Hưng khởi xướng, lấy cảm hứng từ dự án IKI Village, phối hợp cùng Flamingo Digital Media và Hội đồng Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam tổ chức thực hiện.

Bài toán không phải là "thi cái gì", mà là "vì sao cần sáng tạo một không gian sống gắn kết hơn". Từ chính câu hỏi đó, ba hạng mục của cuộc thi được định hình như ba hướng tiếp cận cho cùng một vấn đề:

- IKI Landscape Design - đưa sân vườn trở thành tâm điểm gắn kết gia đình.

- IKI Family Rituals - kiến tạo những nếp sinh hoạt nuôi dưỡng sự kết nối giữa các thế hệ.

- IKI Living OS - thiết kế giao diện mobile app điều khiển smart home, vừa hỗ trợ cuộc sống hiện đại vừa giữ chặt sợi dây gia đình.

"Thấu cảm" - không phải cảm xúc mơ hồ, mà là kỹ năng

Chuỗi tọa đàm "Thấu cảm là khởi đầu của sáng tạo" được thiết kế để giúp sinh viên tiếp cận bài thi một cách gần gũi, thiết thực - không cần đi tìm ý tưởng độc lạ, mà có thể bắt đầu từ những điều rất đỗi quen thuộc: thói quen sinh hoạt hàng ngày, cách kết nối với người thân, hay những khoảng không gian "tạm dừng lắng" ngay trong ngôi nhà mình đang sống.

Qua các buổi trao đổi, sinh viên dần nhận ra thấu cảm là một kỹ năng có thể rèn luyện: quan sát hành vi, lắng nghe những nhu cầu chưa được gọi tên, và đôi khi đơn giản chỉ là tạm gác điện thoại để nhìn lại không gian sống của chính gia đình mình.

Sinh viên trường Đại học Văn Lang trong không khí giao lưu sôi nổi, thể hiện tinh thần trẻ trung và lan tỏa của IKI Co-Creation

Tại buổi giao lưu ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Trần Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng nhà trường - nhận xét chương trình mang màu sắc khác biệt khi không chỉ dừng ở kiến thức chuyên môn, mà chạm đến một vấn đề rất gần gũi nhưng cấp thiết trong đời sống hôm nay: sự gắn kết gia đình. Đây là điểm khởi đầu để sinh viên hình thành ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm sống của mình.

Không chỉ dự nghe, sinh viên còn hào hứng quan tâm và đặt các câu hỏi thiết thực - ảnh chụp Sinh viên giao lưu tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Một sinh viên năm hai ngành Dược chia sẻ thẳng thắn: khoảng cách với ông bà, cha mẹ không chỉ đến từ việc khó hiểu họ, mà còn từ cảm giác bản thân không được gia đình thấu hiểu - và đôi khi chính những mong muốn của mình cũng chưa gọi tên được, khiến sự cô đơn càng lớn hơn ngay trong mái nhà của mình.

Trước những băn khoăn đó, bà Lan Khanh - Trưởng Ban tổ chức - khuyên sinh viên chủ động mở lòng, chia sẻ áp lực với người thân, đồng thời học cách lắng nghe để tạo nên sự thấu hiểu từ hai phía.

Hành trình đồng sáng tạo, không phải cuộc thi điểm số

Một yếu tố khiến IKI Co-Creation được nhìn nhận nghiêm túc ngay từ đầu là hệ sinh thái đứng phía sau: gần 50 chuyên gia - tiến sĩ, thạc sĩ, kiến trúc sư, doanh nhân - đảm nhận vai trò mentor và giám khảo; cùng khoảng 100 Đại sứ IKI kết nối trực tiếp tại các trường.

"Sáng tạo không bắt đầu từ hình thức, mà bắt đầu từ việc hiểu con người. Khi hiểu đủ sâu, giải pháp sẽ tự nhiên trở nên phù hợp." - Bà Lan Khanh (người cầm mic) chia sẻ

Nhưng giá trị cốt lõi không nằm ở quy mô. Tại giảng đường, sinh viên có thể học lý thuyết, quy trình, công cụ - nhưng để bước vào một dự án mở, làm việc cùng nhóm bạn, trình bày giải pháp trước mentor và doanh nghiệp, điều chỉnh tư duy theo phản hồi thực tế lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Quá trình này giúp người trẻ đi từ quan sát đến đặt vấn đề, từ cảm hứng đến cấu trúc ý tưởng, và từ cái tôi sáng tạo đến nhu cầu thực của cộng đồng.

Đó cũng là lý do ban tổ chức đặc biệt khuyến khích nhóm liên ngành - nhất là sự kết hợp giữa sinh viên kiến trúc, marketing và các ngành nhân văn–xã hội. Bởi bài toán không gian sống không chỉ là câu chuyện của thiết kế, mà còn gắn với hành vi, cảm xúc và nhu cầu con người.

Đây cũng là cách IKI Co-Creation tự định vị mình: một hành trình đồng sáng tạo, không phải cuộc thi thuần túy về điểm số.

Từ "dự nghe cho biết" đến hăng hái nhập cuộc

Ở chặng cuối University Tour tại Trường ĐH Văn Lang ngày 24/4, không khí trao đổi sôi nổi, sinh viên chủ động đặt câu hỏi và nhập cuộc với tinh thần cởi mở - tạo nên một điểm dừng giàu năng lượng và là minh chứng rõ nét cho sức hút thực tế của IKI Co-Creation với người trẻ.

