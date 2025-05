Idol Kpop lớn tuổi nhất lộ diện: Ra mắt lúc người khác "về hưu", hiện ở độ tuổi có thể... lên chức ông!

Ngày nay, Kpop ngày càng "trẻ hóa" khi có nhiều idol ra mắt ở độ tuổi mới 14-15. Thế nhưng vẫn có 1 idol ở độ tuổi... lên chức ông vẫn sừng sững như 1 tượng đài ở Kpop. Và đó chính là nam idol Joon Park ( trưởng nhóm g.o.d).

Sinh năm 1969 tại Seoul, Joon Park trải qua phần lớn tuổi thơ và niên thiếu tại Mỹ. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê âm nhạc và khát vọng hoạt động nghệ thuật tại quê hương đã thôi thúc anh trở về Hàn Quốc. Định mệnh đã đưa anh trở thành thành viên đầu tiên và sau đó là "linh hồn" dẫn dắt g.o.d - nhóm nhạc dưới trướng JYP Entertainment. Nam idol ra mắt năm 1999, khi vừa tròn 30 tuổi - độ tuổi mà nhiều idol khác đã... về hưu!

Joon Park (tóc vàng) ra mắt năm vừa tròn 30 tuổi

g.o.d nhanh chóng nhóm nhạc nam đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng và chiếm trọn trái tim người hâm mộ thập niên đầu 2000. g.o.d được mệnh danh là "nhóm nhạc quốc dân", xô đổ hàng loạt kỷ lục của làng nhạc Hàn Quốc.

Joon Park chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản để đạt được thành công trong lĩnh vực giải trí. Với vai trò trưởng nhóm và rapper chính, Joon Park đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng nên bản sắc âm nhạc đặc trưng của g.o.d. Giọng rap trầm khàn, đầy nội lực của anh đã trở thành một dấu ấn không thể lẫn vào đâu được trong những bản hit kinh điển như To Mother, Lies, Road, One Candle... Sức mạnh trên sân khấu và sự kết nối chân thành với khán giả đã giúp g.o.d trở thành một trong những nhóm nhạc nam vĩ đại nhất của Kpop.

Vào đầu thập niên 2000, g.o.d là "nhóm nhạc quốc dân" của Hàn Quốc

Sau giai đoạn đỉnh cao, khi các thành viên g.o.d tập trung vào các hoạt động cá nhân, Joon Park cũng tìm kiếm những thử thách mới trong lĩnh vực diễn xuất và giải trí. Anh xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình và đặc biệt gây ấn tượng với hình tượng "gã ngốc" trên các chương trình tạp kỹ như Rustically: In Secret Island, Gear Gods... và điều hành kênh YouTube riêng Wassup Man. Sự đối lập giữa vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ và tính cách hài hước, đôi khi ngô nghê của anh đã tạo nên một "phản ứng hóa học" thú vị với khán giả, mang đến những tràng cười sảng khoái và một hình ảnh gần gũi, chân thật.

Joon Park bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực show truyền hình

Năm 2014 đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của g.o.d, và Joon Park vẫn vững vàng ở vị trí thủ lĩnh. Sự tái hợp này không chỉ thỏa mãn sự mong mỏi của người hâm mộ mà còn chứng minh sức sống mãnh liệt và tầm ảnh hưởng bền vững của g.o.d trong bối cảnh Kpop không ngừng đổi mới. Những sản phẩm âm nhạc chất lượng và những buổi hòa nhạc cháy vé đã khẳng định vị thế không thể thay thế của họ. Vào năm ngoái, những "ông chú" U50, U60 này đã tổ chức thành công 3 đêm concert Chapter 0, thu hút đến 40.000 người tham dự - con số mà nhiều idol trẻ còn phải mơ ước.

Ở độ tuổi U50, U60, các "ông chú" g.o.d vẫn "cháy" không thua gì lớp idol trẻ

Đời tư của Joon Park cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Cuộc hôn nhân hạnh phúc với một tiếp viên hàng không vào năm 2015 và sự ra đời của cô con gái nhỏ đã mang đến một hình ảnh ấm áp và đời thường hơn cho nam rapper. Những khoảnh khắc giản dị bên gia đình thường xuyên được Joon Park chia sẻ, cho thấy một người đàn ông trưởng thành, yêu thương và trân trọng những giá trị gia đình.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Joon Park

Joon Park không chỉ là một trưởng nhóm tài năng và một rapper cá tính. Anh còn là một biểu tượng của sự chân thật và gần gũi trong một ngành công nghiệp giải trí đôi khi quá hào nhoáng. Sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng cùng g.o.d và hình tượng "gã ngốc quốc dân" trên truyền hình đã khắc sâu tên tuổi anh vào trái tim của nhiều thế hệ người hâm mộ Kpop. Dù thời gian có trôi qua, Joon Park vẫn là một phần không thể thiếu của lịch sử Kpop, 1 minh chứng cho sự bền bỉ, tài năng và trái tim luôn hướng về khán giả. Ở độ tuổi 56, Joon Park chứng minh không cần phải thật trẻ tuổi vẫn có thể làm idol thành công.

Joon Park là trường hợp hiếm có tại Kpop