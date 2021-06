I Told Sunset About You 2 kết thúc ngọt lịm nhưng netizen Việt lại sôi sục: "Tức sôi cả máu, nửa mừng nửa tủi khó chịu quá!"

Là series phim boylove Thái Lan đình đám nhất, I Promised You The Moon - phần 2 của I Told Sunset About You (Giải Mã Tình Yêu Anh Bằng Trái Tim Em) đã chính thức khép lại sau tập phim thứ 5. Câu chuyện của cặp đôi Teh - Oh-Aew trải qua 2 mùa phim vừa đẹp nên thơ, vừa day dứt khôn nguôi trước những tình tiết đau lòng. Chính vì vậy, nhiều khán giả đã rất trông chờ vào cái kết của I Promised You The Moon.

Trước đó, nhân vật Teh bất ngờ hôn và đem lòng cảm nắng anh chàng đạo diễn vở kịch của mình khi còn đang yêu Oh-Aew. Oh-Aew chứng kiến tất cả và sau đó quyết định chia tay, khiến khán giả của phim cũng khóc hết nước mắt.

Nhiều khán giả trông đợi phim sẽ có cái kết buồn, vì không chấp nhận một kẻ ngoại tình như Teh lại có thể "làm lành" với Oh-Aew và được tha thứ như không có gì xảy ra. Một nhóm khán giả khác thì lại cho rằng nội dung phim như vậy là khá thực tế, và họ vẫn mong đợi cái kết có hậu cho cả hai nhân vật.

Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, tập 5 của I Promised You The Moon diễn ra một thời gian dài sau khi Teh và Oh-Aew đã chia tay. Họ gặp lại nhau tại công ty của Oh-Aew, và dần dà nói chuyện trở lại với nhau. Oh-Aew đến xem vở diễn của Teh, và bật khóc khi thấy Teh thay đổi lời thoại vở kịch thành câu chuyện của cả hai người. Sau đó, Teh bày tỏ mong muốn được quay lại với Oh-Aew. Sau nhiều dằn vặt và đắn đo, Oh-Aew cũng đồng ý. Hai người cầu hôn nhau trên bãi biển Phuket đầy kỉ niệm, khép lại câu chuyện đầy cảm xúc của thanh xuân.

Oh-Aew còn là người cầu hôn Teh

Sau khi tập 5 kết thúc, khán giả Việt đã ngay lập tức bày tỏ sự phấn khích của mình. Người hâm mộ vẫn giữ "trận địa" làm 2 phe: ủng hộ và phản đối. Nhiều người mãn nguyện trước sự tái hợp của đôi uyên ương, trong khi vẫn còn kha khá khán giả cay cú, tức giận vì cái kết này quá dễ dãi. Không ít khán giả Trung Quốc còn gọi cái kết này là "gượng ép", "chóng vánh" và "vô lý".

Một số bình luận của khán giả Việt về cái kết của I Promised You The Moon: - Huhu xem cái phim này xong, tôi bị tâm thần phân liệt. Lý trí bảo tôi Oh-Aew không được tha thứ cho Teh, nhưng con tim tôi xem cảnh này vẫn thấy mê mệt luôn. - Mặc ai nói ngả nói nghiêng, cái kết như này vẫn vui quá cả nhà ơi. - Cứ thấy nửa mừng nửa tủi là kiểu gì nhỉ? - Chúng tôi vui nhưng vẫn không tha thứ nhé. Teh đừng vội mừng. - Cái này người ta gọi là hào quang nam chính. Đã phản bội nhưng vẫn được tha thứ, rồi giờ được cầu hôn. Ủa vũ trụ này xoay quanh nam chính à? - Chưa bao giờ xem phim nào cặp chính kết có hậu mà tức sôi cả máu vậy đó! Nguồn: Fanpage BKPP - Billkin&PP Không Có Dính Lấy Nhau, Blue in the Red - BKPP

I Promised You The Moon kết thúc trong sự nuối tiếc của khán giả, vì vốn dĩ thời lượng và số tập của 2 mùa phim đều rất ít. Hiện tại, nhiều người đang kỳ vọng sẽ còn được nhìn thấy cặp đôi diễn viên Billkin - PP Krit trong tương lai.

Nguồn ảnh: Nadao Bangkok