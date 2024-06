"I love Yêu": Khi yêu thương được vẽ nên từ những mảnh đời chông chênh

Triển lãm "I love Yêu" diễn ra từ 22.06 tới 30.06 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Triển lãm "I love Yêu" là một sự kiện nghệ thuật đặc biệt, được tổ chức và tài trợ bởi Tập đoàn Picenza Việt Nam với sự tham gia của các em nhỏ thuộc tổ chức Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation). Với sự hỗ trợ và định hướng của Picenza Việt Nam, triển lãm đã mang đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc sắc, thể hiện góc nhìn độc đáo của các em về thế giới xung quanh.

Mỗi em nhỏ tại đây đều mang trong mình những câu chuyện riêng, những xuất phát điểm khác nhau. Dù lành lặn hay khiếm khuyết, các em đều sớm phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh đầy cạm bẫy.

Với bao tâm tư khó diễn tả bằng lời, các em đã lựa chọn ngôn ngữ của nghệ thuật để giãi bày những xúc cảm sâu kín bên trong thông qua từng bức vải toan đầy màu sắc.

"I love Yêu", câu viết ngây ngô của một em bé là chủ đề chính của triển lãm, như một lời khẳng định cho khao khát yêu thương và được yêu thương mãnh liệt. Đó là những tâm hồn mong chờ được thấu hiểu, được chở che sau những tháng ngày phải tự mình đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt.

Cùng đồng hành trên con đường nghệ thuật và sẻ chia

Đến với triển lãm "I love Yêu", công chúng không chỉ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà còn có cơ hội góp phần xoa dịu những mảnh đời kém may mắn. Mọi sự ủng hộ của Quý vị như mua tranh, đồ lưu niệm hoặc quyên góp sẽ giúp đỡ các em nhỏ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, cùng tổ chức Rồng Xanh và tập đoàn Picenza Việt Nam xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho những "chú mèo hoang" đầy nghị lực!

Triển lãm "I love Yêu" chắc chắn sẽ là một sự kiện nghệ thuật ý nghĩa, lay động trái tim của những người tham dự bởi sự chân thành và cảm xúc ẩn chứa trong từng tác phẩm.

Một số hình ảnh khác tại triển lãm:

Thông tin triển lãm:

TRIỂN LÃM "I love Yêu" | "I love Yêu" EXHIBITION

Thời gian: 22.06.2024 - 30.06.2024

Địa chỉ: Nhà Triển Lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:00 - 18:00

Triển lãm không thu phí, vào cửa tự do.

Lịch trình triển lãm:

21/06: Lễ khai mạc triển lãm (Private Event).

22/06 - 30/06: Triển lãm mở cửa cho công chúng.

23/06: Buổi biểu diễn âm nhạc acoustic gây quỹ của ban nhạc Xanh 8+1 - quyên góp tự nguyện, không mất vé vào cửa.

30/06: Buổi Talkshow với các chủ đề: "The Journey of Resilience: Sharing Inspiring Stories" và "Innovative Approaches to Empowering Children".

Về Tập đoàn Picenza Việt Nam:

Thành lập từ những năm 90, Picenza đã trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành uy tín tại Việt Nam với rất nhiều thành tựu đáng tự hào trong các lĩnh vực: Sản xuất - Thương mại Dịch vụ, Bất động sản và Khách sạn nghỉ dưỡng.

Về Tổ chức Rồng Xanh (Blue Dragon Children's Foundation):

Tổ chức Rồng Xanh là một trong những tổ chức bảo hộ, cứu nạn trẻ em uy tín nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em đường phố khỏi những nguy hiểm như bóc lột lao động, xâm hại tình dục và hôn nhân cưỡng bức. Từ khi thành lập với 6 em nhỏ được giúp đỡ ở Hà Nội, sau 20 năm, Rồng Xanh đã hỗ trợ hơn 20,000 trẻ em và gia đình trên khắp cả nước.