Hyun Bin lén lút hẹn hò ngôi sao được khao khát nhất showbiz Hàn

Ngày 9/11, tờ Wikitree đưa tin dân tình xứ kim chi xôn xao trước bài viết bóc loạt bằng chứng Hyun Bin đang bí mật hẹn hò. Theo netizen, họ phát hiện Hyun Bin sử dụng đồ đôi và check-in cùng địa điểm ở nước ngoài với 1 đối tượng khác giới nổi tiếng ở showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hyun Bin ở đây không phải tài tử Hạ Cánh Nơi Anh, chồng minh tinh Son Ye Jin mà là nữ diễn viên Shin Hyun Bin. Cô hiện vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Jung Woo Sung - "mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc" suốt hai thập kỷ qua.

Tháng 11/2023, Shin Hyun Bin và Jung Woo Sung đã trở thành cặp tình nhân màn ảnh trong bộ phim truyền hình Tell Me That You Love Me. Bộ phim không nổi đình nổi đám, nhưng được truyền thông Hàn đánh giá là "phim lãng mạn nhất năm" hay "bộ phim tình cảm kinh điển của thời đại mới". Trong đó, Shin Hyun Bin và Jung Woo Sung được khen đẹp đôi, diễn xuất tốt.

Shin Hyun Bin và Jung Woo Sung vướng nghi vấn "phim giả tình thật"

Sau khi tin đồn tin ái nổ ra, công ty quản lý của Shin Hyun Bin và Jung Woo Sung phủ nhận cặp sao có mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp. Trong đó, công ty quản lý Jung Woo Sung cho biết những món đồ bị nghi là đồ đôi của nam diễn viên với bạn diễn Shin Hyun Bin đều là phục trang do đoàn phim chuẩn bị. Ngoài ra, việc cặp sao check-in cùng địa điểm là trùng hợp. Cả 2 đã đến quán rượu đó ở 2 thời điểm khác nhau và cùng với nhân viên của mình. "Tin đồn tình ái của Shin Hyun Bin và Jung Woo Sung là vô căn cứ, không đúng sự thật", công ty quản lý của 2 nghệ sĩ cho biết.

Công ty quản lý của cả 2 đã lên tiếng phủ nhận

Jung Woo Sung sinh năm 1973, là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hàn. Sở hữu nhan sắc cực phẩm, nhân cách vàng và khả năng diễn xuất ấn tượng, Jung Woo Sung được mệnh danh là "mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc", "Hoàng tử trong mơ của mọi cô gái lẻ bóng", "quý ông của các quý ông", "người nổi tiếng của những người nổi tiếng"...

Anh còn là "thần tượng của thần tượng", được không chỉ các nghệ sĩ nữ mà ngay cả các diễn viên nam như Jang Dong Gun, Jo In Sung, Song Seung Hun cũng chọn là hình mẫu lý tưởng để hướng tới. Trong khi đó, ở phía nữ, Son Ye Jin từng tiết lộ vẻ điển trai của Jung Woo Sung khiến cô gặp áp lực lớn mỗi khi đứng cạnh. "Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc" Han Hyo Joo lại khẳng định nam diễn viên luôn khiến tim cô loạn nhịp mỗi khi gặp gỡ vì ngoại hình quá nổi bật.

Jung Woo Sung được mệnh danh là quý ông được phái nữ khao khát nhất showbiz Hàn

Ở tuổi ngoài 50, Jung Woo Sung vẫn lẻ bóng. Anh cho biết anh từng bị bạn gái chia tay vì quá nghèo, không đủ tiền mời nửa kia ăn 1 bữa trước khi nổi tiếng. Gần 30 năm vào showbiz, Jung Woo Sung chỉ thừa nhận hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trên phim trường Athena. Tuy nhiên, chuyện tình nhanh chóng đổ vỡ sau khi công khai vài tháng. Khi đó, Lee Ji Ah bị phát hiện đã bí mật kết hôn với "huyền thoại âm nhạc" Seo Taiji từ năm 16 tuổi. Nguồn tin thân cận từng khẳng định với truyền thông Hàn rằng Jung Woo Sung đã sốc nặng khi biết về quá khứ của bạn gái. Chuyện tình đổ vỡ với Lee Ji Ah được cho là để lại vết thương lòng lớn cho Jung Woo Sung. Tuy nhiên, anh chưa từng tỏ ý trách móc Lee Ji Ah, thay vào đó nam diễn viên tự nhận lỗi về phía mình.

Jung Woo Sung có cuộc tình kết thúc trong cay đắng với Lee Ji Ah

Shin Hyun Bin sinh năm 1983, là nữ diễn viên có đời tư sạch và được mệnh danh là "học bá" của làng phim Hàn. Ngoài nhan sắc xinh đẹp và các vai diễn đa màu sắc, Shin Hyun Bin còn được yêu mến bởi có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Cô từng theo học ngành Lý luận Mỹ thuật tại trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Đây là ngôi trường nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc quy tụ toàn sao hạng A như: Jang Dong Gun, Kim Dong Wook, Lee Sun Kyun,... Đặc biệt, ngành Lý luận Mỹ thuật của trường này nổi tiếng với đầu vào siêu khó, chỉ nhận 10 sinh viên mỗi năm.

Đáng chú ý, vào năm 2010, khi xuất hiện trong bộ phim đầu tay He On Duty, Shin Hyun Bin khiến khán giả lầm tưởng rằng cô là người Việt chính gốc khi hóa thân thành 1 người phụ nữ Việt, mặc áo dài và thoại bằng tiếng Việt. Để đảm nhận vai diễn này, nữ diễn viên tân binh năm đó phải nghiên cứu rất kỹ càng về đặc trưng ngôn ngữ, cử chỉ của người Việt. Ngoài ra, cô cũng dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với các du học sinh Việt Nam. Thành quả của sự chăm chỉ này là ngay vai diễn đầu tiên, mỹ nhân họ Shin đã ẵm giải thưởng Baeksang cho Nữ diễn viên mới xuất sắc hạng mục Điện ảnh.

Shin Hyun Bin từng gây hiểu lầm vì đóng vai người Việc quá đỉnh

