Hyolyn (Sistar) gây bão với loạt hit quen thuộc, Hoàng Thùy Linh và Đức Phúc diễn cực sung ở lễ hội âm nhạc Việt - Hàn

Tối 10/9, lễ hội văn hóa Việt Hàn diễn ra tại phố đi bộ Hà Nội đã thu hút sự có mặt của hàng chục nghìn khán giả. Tại sự kiện này, người hâm mộ được thưởng thức loạt màn trình diễn đặc sắc đến từ Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc và đặc biệt là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ Kpop đó là Hyolyn (Sistar) và nhóm nhạc MCND. Kể từ đầu năm 2022 đến nay, đây là một trong số ít những lễ hội âm nhạc giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nên ngay từ rất sớm, rất đông khán giả đã có mặt để đón chờ những tiết mục đặc sắc đến từ các nghệ sĩ.

Nhóm Kpop MCND cover hit Đức Phúc, "bắn" luôn cả rap của Suboi cực mượt

Mở màn sự kiện âm nhạc lễ hội văn hóa Việt Hàn không ai khác chính là nhóm nhạc MCND. Xuất hiện trên sân khấu, các chàng trai nhà TOP Media đã lập tức gây ấn tượng với khán giả khi diện trang phục màu đen cá tính cùng các ca khúc được yêu thích. Không chỉ thế, MCND còn gây bất ngờ khi cover Người Ơi Người Ở Đừng Về của Đức Phúc và thể hiện luôn phần rap của Suboi bằng tiếng Việt. Sức nóng của đêm nhạc như được đẩy lên cực độ khi Đức Phúc bước lên sân khấu và có màn kết hợp chưa từng có với MCND khiến khán giả hò reo không ngớt.

Các chàng trai của Nhóm MCND cuốn hút khán giả với gương mặt điển trai cùng phong cách cá tính

Những màn trình diễn sôi động được MCND thể hiện

Các chàng trai còn gửi lời chào đến khán giả bằng tiếng Việt

Clip MCND cùng Đức Phúc trình diễn hit Người Ơi Người Ở Đừng Về

Màn kết hợp đặc biệt của Đức Phúc và MCND

Đức Phúc ghi điểm 10 với khán giả với loạt hit gây bão, còn không quên một "thói quen" thường thấy trên sân khấu

Sau màn trình diễn kết hợp cùng MCND, Đức Phúc tiếp tục thể hiện những ca khúc được người hâm mộ đặc biệt yêu thích như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu và Ngày Đầu Tiên. Xuyên suốt tiết mục, không chỉ riêng khán giả Việt Nam mà những khán giả Hàn Quốc có mặt tại sự kiện giao lưu văn hóa Việt Hàn cũng phải phấn khích và tận hưởng không gian âm nhạc mà Đức Phúc đem tới.

Clip Đức Phúc trình diễn bản hit Hơn Cả Yêu

Đức Phúc nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả ngay khi xuất hiện

Nam ca sĩ mang đến loạt bản hit Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu và Ngày Đầu Tiên

Đức Phúc còn ghi điểm 10 khi liên tục cúi chào, dành sự cảm ơn đặc biệt đến sự ủng hộ của người hâm mộ trong lúc trình diễn các ca khúc của mình. Đặc biệt, sau khi gửi lời chào tạm biệt, nam ca sĩ còn gây ấn tượng với bạn bè quốc tế khi anh vẫn giữ thói quen thường thấy khi lui vào cánh gà đó là đi lùi để không quay lưng về phía khán giả.

Hành động đẹp của Đức Phúc khi lui vào cánh gà sân khấu

Hoàng Thùy Linh chinh phục trái tim khán giả, "đốt cháy" sân khấu với loạt 3 ca khúc

Bên cạnh Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh cũng chính là một trong hai nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có mặt trong lễ hội âm nhạc Việt Hàn diễn ra vào tối 10/7. Khi MC Nguyên Khang vừa giới thiệu Hoàng Thùy Linh, hàng chục nghìn khán giả đã cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt khi liên tục hô vang tên nữ ca sĩ. Để đáp lại tình yêu từ người hâm mộ, Hoàng Thùy Linh đã thể hiện liên tiếp loạt 3 ca khúc được yêu thích trong sự nghiệp như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Gieo Quẻ và See Tình.

Hoàng Thùy Linh xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện

Màn trình diễn với các ca khúc được yêu thích đã làm khán giả liên tục đồng thanh, hòa vang tiếng hát cùng nữ ca sĩ

Đặc biệt với ca khúc See Tình, đây cũng là sản phẩm âm nhạc có giai điệu từng gây sốt TikTok và trở thành ca khúc hiện tượng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Chính vì vậy ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, các khán giả Hàn Quốc cũng đã rất thích thú và cùng hát, lắc lư theo bản hit của nữ nghệ sĩ Việt Nam - Hoàng Thùy Linh.

Clip Hoàng Thùy Linh trình diễn ca khúc See Tình tại lễ hội giao lưu văn hóa Việt Hàn

"Trùm cuối" Hyolyn (Sistar) khiến đêm nhạc như muốn "vỡ trận", nữ ca sĩ dành tặng khán giả Việt ca khúc Hello Vietnam cùng loạt hit của Sistar

Nữ nghệ sĩ Kpop được khán giả Việt mong chờ nhiều nhất trong đêm nhạc chính là Hyolyn - cựu trưởng nhóm Sistar. Vừa bước lên sân khấu, Hyolyn đã khiến tất cả khán giả có mặt tại sự kiện như muốn "vỡ òa" khi thể hiện ca khúc Hello Vietnam để dành tặng riêng người hâm mộ của đất nước hình chữ S. Nữ ca sĩ cho biết, đây là lần thứ 2 trở lại Việt Nam sau 7 năm nhưng vẫn vô cùng xúc động với tình cảm và sự cuồng nhiệt của khán giả dành cho mình.

Clip Hyolyn thể hiện ca khúc Hello Vietnam

Hyolyn gây ngỡ ngàng với nhan sắc quyến rũ ở tuổi 31

Cô không giấu được sự xúc động khi đón nhận tình cảm của khán giả sau 7 năm trở lại Việt Nam

Ca khúc Hello Vietnam như một món quà đặc biệt mà Hyolyn muốn dành tặng cho người hâm mộ của mình

Sau những giây phút sâu lắng, Hyolyn thay đổi không khí với ca khúc vừa được ra mắt cách đây không lâu mang tên No Thanks. Những vũ đạo nóng bỏng, quyến rũ của nữ ca sĩ cùng dàn vũ công đã khiến khán giả khó có thể rời mắt. Đây cũng là dịp vô cùng đặc biệt khi các fan của Hyolyn tại Việt Nam được thưởng thức màn hát live có 1-0-2 từ thần tượng của mình. Ngay sau đó, nữ ca sĩ còn thể hiện bản OST nhạc phim You Who Came From The Stars mang tên Hello, Goodbye để dành tặng người hâm mộ Việt.

Clip Hyolyn thể hiện OST nhạc phim You Who Came From The Stars - Hello, Goodbye

Những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Hello, Goodbye được Hyolyn trình diễn tại Hà Nội

Trước khi tạm biệt người hâm mộ, Hyolyn đã chiêu đãi loạt 3 bản hit gắn liền với sự nghiệp của nhóm Sistar đó là Ma Boy, Touch My Body và Shake It. Dù không có sự hiện diện của đầy đủ các thành viên Sistar nhưng những giai điệu quen thuộc từng trở thành một phần kỷ niệm tuổi thanh xuân của khán giả đã khiến không khí đêm nhạc càng trở nên máu lửa.

Không khó để nghe thấy những màn fanchant (phần cổ vũ của fan theo bài hát) của các khán giả Việt - Hàn cùng hát theo Hyolyn tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong đêm nhạc. Chắc chắn không chỉ người hâm mộ mà Hyolyn cũng sẽ khó có thể quên những khoảnh khắc đặc biệt trong lần trở lại thứ 2 tại Việt Nam và với một không gian âm nhạc quy mô lớn tại phố đi bộ Hà Nội.

Clip Hyolyn trình diễn loạt 3 bản hit của Sistar: Ma Boy, Touch My Body và Shake It

Hyolyn trình diễn nóng bỏng với các bản hit của Sistar