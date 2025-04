Huyme - Hàn Hằng tung ảnh cưới: Tưởng ngôn tình đọc đến bình luận thì phì cười!

Cặp đôi Huyme (Thành Phạm, SN 1993) và Hàn Hằng SN 1999) nhận được nhiều chú ý khi đằng trai là thiếu gia nổi tiếng, còn bạn gái cũng là hot girl có tiếng. Trải qua 5 năm bên nhau, Huyme và Hàn Hằng đã ngày càng trưởng thành hơn, nhận được nhiều sự yếu mến.

Mới đây, Hàn Hằng đã xả hàng loạt ảnh cưới trên trang cá nhân. Cô nàng tâm sự về khoảnh khắc đặc biệt này:"Married? Not yet. In love? Always" (tạm dịch: "Đám cưới? Chưa phải bây giờ đâu. Đang trong trạng thái yêu đương? Luôn luôn nhé!")

Trong loạt ảnh này, Hàn Hằng và Huyme đều diện trang phục màu trắng và chụp ảnh concept khá đơn giản. Hàn Hằng thì vẫn như mọi lần, ghi điểm với visual cực phẩm. Trong khi đó, chú rể Huyme cũng diện vest bảnh bao. Trước khi tung ảnh cưới, Hàn Hằng cũng từng thả hint nhiều lần về bộ ảnh cưới của mình.

Hàn Hằng và Huyme xả loạt ảnh cưới siêu xinh!

"Đẹp đôi nhất vũ trụ", "Nó Hàn Quốc mà nó Âu Mỹ", "Chấn động, top cặp đôi tui lun tin tưởng", "Bao giờ cưới vậy, hóng quá"... - là những bình luận bên dưới bài đăng ảnh cưới của Huyme và Hàn Hằng.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi visual cặp đôi, một số bạn bè thân thiết cũng để lại comment tếu táo pha trò, "cà khịa" ngoại hình Huyme khi đứng cạnh Hàn Hằng như "công chúa chạy khỏi truyện cổ tích" khiến netizen không nhịn được cười. Huyme thời gian qua tăng cân khá nhiều nên để có chiếc visual xịn như trong ảnh cưới, chắc chắn anh chàng đã phải luyện tập và ăn uống khắt khe.

Chính Huyme cũng từng tếu táo nói về việc bớt "đẹp" khi đứng cạnh vợ tương lai visual phát sáng.

Trước đó, cặp đôi đã tổ chức đám hỏi vào ngày 15/3, tại tư gia cô dâu ở TP.Thanh Hóa. Khi đó, cũng có nhiều người bạn nổi tiếng của cô dâu chú rể xuất hiện, như Phở Đặc Biệt, BigDaddy, Emily,...

Hàn Hằng và Huyme thường không nói rõ khoảng thời gian nào kết hôn, chỉ bất ngờ "đánh úp" bằng dòng trạng thái hay bài đăng. Điều này càng khiến nhiều người tò mò, và mong đợi đến đám cưới của cặp đôi này.

Cặp đôi vừa tổ chức đám hỏi vào giữa tháng 3.

Huy Me và Hàn Hằng bắt đầu được nhắc đến chung khi xuất hiện tin đồn hẹn hò vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi gặp không ít "sóng gió" khi Hàn Hằng vướng vào nghi vấn là "người thứ ba", xen vào chuyện tình yêu giữa Huyme và bạn gái cũ. Không những thế, hot girl sinh năm 1999 còn liên tiếp vướng ồn ào đời tư khiến cô nàng phải ở ẩn, vắng bóng trên MXH một thời gian dài.

Những tưởng chuyện tình yêu của Huyme và Hàn Hằng cũng như vậy mà "toang" nhưng cả hai khiến cư dân mạng bất ngờ khi vẫn luôn bên cạnh nhau trong mọi thời điểm. Vào đầu năm 2022, Hàn Hằng chính thức trở lại MXH và công khai hơn về mối quan hệ tình cảm của mình với Huyme. Cặp đôi thoải mái đăng ảnh tình tứ cùng nhau đi chơi, đi du lịch thậm chí lộ hint sống chung và cùng nhau sáng tạo nội dung trên MXH.

Khoảng gần cuối năm 2024 vừa qua, sau một thời gian dài yêu đương, Huyme chính thức cầu hôn Hàn Hằng khi cả hai đang đi du lịch ở nước ngoài. Khoảnh khắc này khiến netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ, xúc động và mong chờ đám cưới ngọt ngào của cặp đôi.

Cùng xem thêm một vài hình ảnh khác trong bộ ảnh cưới nha!