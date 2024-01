Huyền Baby sợ hãi "cầu cứu" trong hậu trường ôm trăn 13kg, Trang Pháp động viên kiểu: Ở đây có bác sĩ đầy đủ!

Mới đây, chị đẹp Huyền Baby đăng tải một clip hậu trường tập luyện cho màn trình diễn trong show thực tế. Không chỉ đơn giản là tập hát tập nhảy như những clip trước đây, Huyền Baby lần đầu tiên phải đối mặt với nỗi sợ của mình: Ôm trăn để trình diễn, "cuộc đời sợ nhất là rắn mặc dù tuổi Tỵ", chị đẹp chia sẻ. Đặc biệt, con trăn này còn nặng gần 13kg, rất to và dài hơn 2m, khiến Huyền Baby phải "cầu cứu".

Huyền Baby sợ hãi, "cầu cứu" trong hậu trường tập luyện ôm trăn

Huyền Baby thể hiện rõ sự sợ hãi với chú trăn này, run rẩy khi phải quàng khăn lên cổ và phải lấy hết can đảm để tập luyện. Netizen bày tỏ "nhìn thôi cũng thấy sợ thay chị", "sợ nhất là mấy con này, xem qua điện thoại mà tay còn run", "con gái là chúa sợ rắn, trăn, gián,.. tập kiểu này là xỉu up xỉu down", "da mấy con này trơn lắm, đã từng sờ thử và sợ run luôn đó",...



Ngoài biểu cảm đáng thương của Huyền Baby, dân tình còn chú ý đến cách mà Trang Pháp động viên người chị em thân thiết của mình. Dù hiểu ý tốt là muốn Huyền Baby đỡ sợ nhưng cách nói của Trang Pháp lại càng khiến cho tình huống trở nên... đáng sợ hơn!

Cụ thể cô động viên Huyền Baby:"Ở đây có bác sĩ đầy đủ, em không sợ", hay "coi trăn là khăn quàng cổ"... Cách động viên "nhẹ tênh" này khiến nhiều người bật cười. Bó tay luôn!

Huyền Baby bộc lộ rõ sự sợ hãi, run rẩy trong hậu trường tập luyện

Trang Pháp động viên khiến netizen bó tay: "Ở đây có bác sĩ đầy đủ, em không sợ"

Đối mặt với nỗi sợ của mình và hoàn thành màn trình diễn mãn nhãn, Huyền Baby tâm sự: "Khi thấy con trăn, Huyền bủn rủn luôn. Nhưng Huyền nói với Trang Pháp nhất định phải chơi hết mình. Chưa bao giờ nghĩ mình có thể ôm trăn hát được, đúng là vượt qua chính mình".

Vì Huyền Baby đã có màn trình diễn mãn nhãn nên khi xem đoạn hậu trường này, netizen mới biết được quá trình tập luyện khó khăn cỡ nào: "Nhìn bả trên sân khấu quyền lực vậy cứ tưởng không sợ, xem hậu trường mới biết bả run cỡ đó", "Lúc diễn thấy chị tỉnh bơ, đâu mà có ngờ",...