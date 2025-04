HURRYKNG: "Mong ông trời không bạc đãi bạn gái tôi"

Thời gian gần đây, chuyện tình của HURRYKNG (tên thật là Phạm Bảo Khang, sinh năm 1999) với bạn gái tên Kem (tên thật là Phạm Nhung) thu hút sự chú ý của nhiều người. Những tâm sự của nam rapper cho người yêu cũng được chia sẻ rầm rộ trở lại, một trong số đó là bài đăng đầu tiên của HURRYKNG trên Instagram vào năm 2017.

HURRYKNG và Kem

Năm đó HURRYKNG vẫn còn là chàng trai 18 tuổi thấy bạn gái buồn nên buồn theo và có một ngày không mấy vui vẻ: chưa kiếm được việc làm, ướt nhẹp vì mắc mưa. Nhưng anh chàng vẫn đón nhận mọi chuyện với thái độ tin tưởng và tích cực, tin rằng mọi nỗ lực của bạn gái sẽ được đền đáp.

Nguyên văn bài đăng của nam rapper:

“Xin chào! Khang đây! Đã 18 tuổi vài tháng... Trên ảnh là bạn gái tôi. Hôm nay cô ấy buồn các cậu ơi, tôi cũng vì vậy mà buồn theo, gặp thêm cái trời vừa mới mưa xong. Chả kiếm được việc làm lại còn ướt nhẹp. Cô ấy buồn vì điểm thi không như mong đợi. Tôi an ủi và động viên cô ấy nhưng cô lại không muốn nói chuyện với ai hết. Tôi buồn chút thôi!

Mong ông trời không bạc đãi bạn gái tôi. Cô ấy xứng đáng với nỗ lực đó! Mà em này, mạnh mẽ lên chứ nhỉ, mọi thứ chưa đến chặng cuối đúng không! Anh tin vậy, em tin vậy, không sao đâu! Anh chờ tin nhắn của em”.

Đã gần 8 năm từ bài đăng của HURRYKNG

Trước cách thể hiện tình cảm dễ thương này, cư dân mạng đã lội 172 post trên Instagram của nam rapper để bình luận ở bài đăng. Nhiều người còn khẳng định cuộc đời nợ mình một anh người yêu như HURRYKNG và một chuyện tình yêu như của HURRYKNG - Kem.

Cư dân mạng lội lại Instagram của HURRYKNG để bình

Được biết, HURRYKNG và Kem yêu nhau từ những năm cả hai học cấp 3, nam rapper công khai mối quan hệ vào năm 2017 - 8 năm.

Ngoài bài đăng đầu tiên trên Instagram nói trên, HURRYKNG và Kem còn có những khoảnh khắc về tình yêu vượt gian khó như Kem vào viện chăm sóc người yêu. Hình ảnh cả hai ngồi trên một chiếc giường bệnh nhỏ, cùng trò chuyện với nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cặp đôi bên nhau từ khi còn học cấp 3

Cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc khó khăn

Từ những chia sẻ trên MXH cũng như với truyền thông, trên suốt hành trình của HURRYKNG, từ học hành đến công việc, từ lúc anh mới bắt đầu vào showbiz đến khi có được thành công như hiện tại, HURRYKNG luôn được Kem bên cạnh động viên, ủng hộ. Khi anh chàng tham gia các cuộc thi lớn như Rap Việt, Kem thường xuyên có mặt để cổ vũ và động viên tinh thần.

Ngược lại HURRYKNG cũng rất thấu hiểu bạn gái. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ. Từ sau Anh Trai Say Hi, chuyện tình của cặp đôi càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Có thể thấy, tình yêu của cặp đôi này không đơn thuần, nó giúp cả hai cùng nhau phát triển và vì thế nên ngày càng gắn bó, bền chặt hơn. Netizen mong rằng cặp đôi sẽ sớm về chung một nhà.

Hiện tại, HURRYKNG và Kem vẫn được xem là một trong những cặp đôi vàng của làng rap Việt

(Tổng hợp)