Hương Tràm sau 5 năm đi du học: Từ ngoại hình đến giọng hát đều đã khác xưa rất nhiều!

Tối 13/5, Hương Tràm chính thức khép lại đêm nhạc Em gái mưa thành công tại khuôn viên Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là đêm nhạc chính thức đầu tiên của Hương Tràm kể từ khi về nước, sau 5 năm du học tại Hoa Kỳ. Trước khi đi du học, Hương Tràm có thể xem là một trong những vocalist trẻ số 1 tại thị trường lúc đó, liên tiếp 'gây bão' với giọng hát của mình. Tuy nhiên, 5 năm là một quãng thời gian đủ dài để thay đổi rất nhiều thứ.

Visual thăng hạng, tuy nhiên phong cách thời trang vẫn dễ gây tranh cãi?

Trở lại Việt Nam sau 5 năm, nhan sắc Hương Tràm thăng hạng thấy rõ. Khuôn mặt rạng rỡ, sắc vóc cũng gọn gàng hơn. Cô nhận nhiều lời khen từ khán giả khi visual thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Hương Tràm tiếp tục có "chấp niệm" với stylist, dù đã trải qua 5 năm đi du học.

Nhiều netizen chỉ ra trang phục khoét sâu phần ngực, để lộ eo của Hương Tràm không phù hợp với tính chất đêm nhạc cũng như không gian sang trọng của khu vườn Nhà hát Lớn Hà Nội. Bên cạnh đó, với việc các ca khúc trình diễn đa phần là những bản ballad cũng khiến trang phục của Hương Tràm chưa phù hợp với các ca khúc cô trình diễn. Trước khi đi du học, Hương Tràm cũng thường xuyên đối diện với tranh cãi về trang phục, thậm chí có lúc bị cơ quan chức năng xử phạt vì trang phục quá hở hang vào năm 2014.

Cận cảnh nhan sắc của Hương Tràm trong đêm nhạc tái ngộ khán giả sau 5 năm du học.

Hương Tràm thời điểm năm 2018 (1 năm trước khi đi du học), nhận giải thưởng MAMA cho hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại Việt Nam.

Giọng hát cũng đã thay đổi

Từng là một trong những "báu vật" về giọng hát trong lứa ca sĩ trẻ tại Việt Nam trước khi đi du học, chất giọng của Hương Tràm ngày trở lại tất nhiên được chú ý đặc biệt.

Theo nhiều ghi nhận của khán giả trực tiếp xem show, Hương Tràm của thời điểm hiện tại đã không còn "máu lửa", tung nốt cao chót vót như thời điểm trước đó. Những lúc lên nốt cao của nữ ca sĩ chông chênh, thiếu sự ổn định. Tuy nhiên, ở quãng trung, Hương Tràm vẫn giữ được vẻ đẹp trọn vẹn, thậm chí sâu lắng hơn, nội lực hơn, vẫn là một "tường thành" về vocal khó có thể thay thế.

Hương Tràm diễn Em Gái Mưa tại đêm nhạc tối 13/5.

" Hồi trước Hương Tràm hát Cho em gần anh thêm chút nữa bung nóc tới tận F5, G5 sáng rực, thoải mái. Giờ vẫn là bài đó nhưng không còn F5, G5 nữa. Thậm chí mấy đoạn D5 cũng bị flat và hơi strain, không powerful như trước đây. Hương Tràm cần tập luyện nhiều hơn để lấy lại phần quãng cao này, không cần đu F5, G5 như thời trẻ nhưng nếu D5 vẫn bùng nổ được thì đỉnh.." - một chuyên trang phân tích về thanh nhạc nhận xét.

Trước đó, Hương Tràm đã từng về nước biểu diễn 1 lần tại đêm chung kết The Masked Singer mùa 2. Sau tiết mục song ca Rời bỏ khá ổn áp với Voi Bản Đôn - Anh Tú (cũng là Quán quân trong đêm), Hương Tràm gây tranh cãi dữ dội khi trình diễn solo bản hit của cô - Duyên mình lỡ . Phần backtrack quá lớn cùng dàn âm thanh đẩy Hương Tràm vào “thế khó” với giọng live một đường, beat nhạc một nẻo. Phần intro thậm chí khiến Hương Tràm bị nghe như hát nhép do giọng đè quá to.

Việc Hương Tràm có chút "sa sút" về giọng hát là điều khó tránh khỏi. Suốt 5 năm du học tại Mỹ, tần suất đi hát của cô không nhiều. Cô chỉ trình diễn ở một số sự kiện nhỏ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Bên cạnh đó, việc ra mắt sản phẩm cũng khá lẻ tẻ, chưa đạt đến mức độ chuyên nghiệp như lúc Hương Tràm còn ở trong nước. Chính vì thế, giọng hát không có nhiều dịp để "mài giũa" nên có chút đi xuống phong độ là điều không khó hiểu. Tuy nhiên, bản chất giọng hát của Hương Tràm vẫn là một giọng nữ đầy nội lực, có kĩ thuật tốt, cách xử lí ấn tượng và nhiều tình cảm trong câu hát - tin chắc rằng cô chỉ cần tập luyện một thời gian ngắn sẽ dễ dàng lấy lại phong độ khi xưa, thậm chí hơn!