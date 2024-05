Hương Tràm hát không nội lực, sung mãn như ngày trước nhưng sâu lắng hơn

Tối 13/5, mini show River Flows in You với sự góp mặt của Hương Tràm đã diễn ra tại Hà Nội. Trước đó, show dự định diễn ra vào tối 12/5 nhưng bị hủy do mưa lớn. Dù diễn ra gấp rút vào ngày hôm sau nhưng hơn 1.000 khán giả vẫn có mặt đông đủ để dự show của Hương Tràm. Đây là show diễn trở lại của nữ ca sĩ sau 5 năm ở Mỹ.

Xuyên suốt mini show, Hương Tràm hát 11 ca khúc, cả cũ và mới nhưng hầu hết được làm lại với bản phối khí mới. Về nước sau 5 năm, Hương Tràm cho biết cô dành tình cảm lớn cho Hà Nội nên show diễn trở lại đã chọn tổ chức tại đây. Sau 5 năm xa nhà, nữ ca sĩ nuôi dưỡng tình cảm lớn cho gia đình, quê hương.

Đến với show diễn, nhiều khán giả bày tỏ kỳ vọng, háo hức được nhìn thấy sự đột phá trong giọng hát của Hương Tràm . Và cô đã mang lại nhiều điều mới mẻ. Mở màn đêm nhạc, Hương Tràm hát liên khúc Ngại ngùng, Cho em gần anh thêm chút nữa, Duyên mình lỡ . Đây là ba bản hit trong sự nghiệp của Hương Tràm nhưng lần này đã được phối khí lại, tạo cảm giác tươi mới và hiện đại hơn.

Nếu như trước đây, Hương Tràm được biết với giọng hát dày và nội lực, tạo cảm giác phô diễn kỹ thuật thanh nhạc thì hiện tại giọng hát của nữ ca sĩ được nhận xét hiện đại, cập nhật với xu hướng của thế giới. Dù vẫn thể hiện được kỹ thuật trong giọng hát nhưng Hương Tràm xử lý tinh tế và không tạo cảm giác quá phô trương với người nghe.

Để thể hiện tình cảm với Hà Nội, Hương Tràm mang tới liên khúc Hương Ngọc Lan, Tóc gió thôi bay, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Thể hiện những ca khúc kinh điển bằng cách xử lý hiện đại, Hương Tràm đã hát tới C6 - nốt cao nhất của giọng Soprano. Có thể thấy, cách xử lý này đã được cô học hỏi, trau dồi sau thời gian học thanh nhạc bên Mỹ.

Nói về việc lựa chọn những sáng tác trữ tình bất hủ từng gắn liền với tên tuổi của các diva, divo của làng nhạc Việt trong đêm nhạc này, Hương Tràm cho biết việc làm mới những ca khúc như Hương ngọc lan, Tóc gió thôi bay … là bởi sự yêu thích và mong muốn được thể hiện theo cách hát của mình. “Tôi muốn gửi lời tri ân tới tất cả anh chị nghệ sĩ như anh Anh Quân, chị Mỹ Linh rằng thế hệ nghệ sĩ trẻ như tôi vẫn tiếp tục gìn giữ và làm mới những ca khúc theo tư duy của mình mà không làm mất đi giá trị đẹp đẽ nhất của nó” - Hương Tràm nói.

Có mặt trong đêm nhạc, cô giáo thanh nhạc của Hương Tràm – NSND Hà Thủy chia sẻ sự quay lại của Hương Tràm lần này đầy bùng nổ, khát khao. “Không còn là một Hương Tràm sung mãn đầy nội lực như hồi thi The Voice mà hiện tại Tràm đã sâu lắng hơn. Tràm đã trầm lắng và tinh tế hơn, mang lại những rung động nơi trái tim người nghe”, NSND Hà Thủy nói.

Theo dõi Hương Tràm hát trong đêm nhạc, nhiều người nhận xét khả năng hát tiếng Anh của cô ấn tượng hơn trước đây. Nữ ca sĩ phát âm chuẩn, mượt mà và mang lại cảm xúc cho người nghe khi thể hiện Hello Vietnam . Đặc biệt, Hương Tràm còn gây bất ngờ với phần thể hiện Em gái mưa bằng tiếng Anh.

Hương Tràm chia sẻ trong một lần đi du lịch tại Singapore, cô được nghe một phần thể hiện Em gái mưa bằng tiếng Anh với phần lời do một bạn du học sinh viết. Quá ấn tượng, nữ ca sĩ đã xin thể hiện lại phần lời này. Hương Tràm cho biết phần lời tiếng Anh không quá sát nghĩa nhưng vẫn mượt mà và rất ý nghĩa, khiến cô tâm đắc.

Trong phần cuối của mini show, Hương Tràm khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện khía cạnh mới trên chặng đường âm nhạc của cô đó là trở thành một người viết nhạc. Nữ ca sĩ trình làng ca khúc mới mang tên Sweet Home , nằm trong EP sắp phát hành vào ngày 15/6. Sweet Home được đánh giá là sự mới mẻ với phong cách trước đây của Hương Tràm, mang sự tươi vui, sâu lắng và gửi gắm nỗi niềm luôn hướng về gia đình, quê hương của Hương Tràm.

Hương Tràm cho biết trở về Việt Nam, cô bắt tay vào phát triển hành trình mới trên chặng đường âm nhạc của mình bằng việc sáng tác và vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Nữ ca sĩ hy vọng có thể kết nối với khán giả qua một khía cạnh mới để giúp người nghe nhạc có thể hiểu về mình hơn.

“Không ai tin vào tài năng của tôi, không ai tin vào tiếng nói âm nhạc của tôi. Cho đến ngày gặp quý vị khán giả đã biến tất cả điều đó thành sự thật. Và tôi còn một hành trình mới, đó là hành trình viết nhạc. Hành trình này vẫn còn mới và khiêm tốn. Tôi vẫn học mỗi ngày. Tôi hy vọng trong hành trình mới này được kết nối với khán giả ở một khía cạnh khác sâu sắc hơn”, cô nói.

Với những khán giả mong ngóng sự trở lại của Hương Tràm sau 5 năm thì có lẽ một mini show vẫn là chưa đủ và để lại chút tiếc nuối. Sau đêm nhạc, một số khán giả chia sẻ cảm thấy hụt hẫng vì vẫn chưa đã tai. Hương Tràm cho biết đây chỉ là khởi đầu của sự trở về và trong thời gian tới, cô sẽ ra mắt nhiều sản phẩm mới để đền đáp sự yêu thương của khán giả.