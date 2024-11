Hướng mũi tên đặc biệt chú ý để tránh bị phạt nguội trên cao tốc Ninh Bình - Pháp Vân

Cao tốc Ninh Bình Hà Nội có ký hiệu toàn tuyến là CT01, hay còn gọi là đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội Ninh Bình, là tuyến đường cao tốc có thu phí quan trọng của Hà Nội và của miền Bắc nói chung. Điểm đầu là KM 210 trên Quốc lộ 1A thuộc Hà Nội, điểm cuối là Km260.

Tuyến cao tốc Pháp Vân Ninh Bình có các nút giao ra vào, lần lượt từ Bắc xuống Nam như sau:

• Nút giao Đại Xuyên (liên kết với Quốc lộ 1A)

• Nút giao Vực Vòng (liên kết với Quốc lộ 38)

• Nút giao Liêm Tuyền (liên kết với đường tỉnh 494 và đường vành đai thành phố Phủ Lý)

• Nút giao Cao Bồ (liên kết với Quốc lộ 10)

• Nút giao Mai Sơn (liên kết với Quốc lộ 1A).

Trạm soát vé Liêm Tuyền - Pháp Vân hướng đi Hà Nội.



Trong số các nút giao thông hướng vào cao tốc đi Hà Nội, đáng chú ý nhất là nút giao thông Liêm Tuyền. Người tham gia giao thông đặc biệt chú ý đi theo hướng mũi tên chỉ dẫn ở dưới lòng đường để tránh bị phạt nguội do đi vào làn đường khẩn cấp.

Khi qua trạm soát vé chuẩn bị vào cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân.

Tài xế vần chú ý ngay mũ tên này để rẽ trái vào làn cao tốc.

Nếu không giảm ga để rẽ trái.

Tài xế sẽ đi vào làn đường khẩn cấp mà không hề biết.



Chạy xe trên làn dừng khẩn cấp có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng, tước bằng lái từ 1-3 tháng

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Thời gian tới đây, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường, cương quyết xử lý những hành vi cố tình quy phạm, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc, trong đó có lỗi vi phạm chạy trong làn dừng khẩn cấp.

Nếu vi phạm lỗi đi vào làn đường khẩn cấp khi di chuyển đến trạm soát vé chủ xe sẽ được cảnh sát thông báo lỗi.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình hạng mục: Mở rộng Trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Quyết định số 271/QĐ-BGTVT).

Theo đó, phương án mở rộng Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt NamVEC sẽ tiến hành mở rộng nền mặt đường, bổ sung các thiết bị cần thiết để đảm bảo cho việc bổ sung thêm: 02 làn thu phí trên nhánh N2 (chiều Hà Nội - Liêm Tuyền), với tổng bề rộng phạm vi mở rộng là 11m; 01 làn thu phí trên nhánh N1 (chiều Liêm Tuyền - Hà Nội), với bề rộng phạm vi mở rộng là 5m.

Kinh phí đầu tư nâng cấp mở rộng Trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền được phê duyệt là 29.742.103.000 VNĐ (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, quản lý dự án, chi phí tư vấn, dự phòng và các chi phí khác), được trích từ nguồn vốn dự phòng của Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đơn vị Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp công trình 575. Đơn vị Tư vấn giám sát: Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc.

Hạng mục mở rộng Trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền được VEC bắt đầu triển khai từ 30/3/2018 đến 30/9/2018. Hiện nay, Chủ đầu tư, Nhà thầu 575 và các đơn vị liên quan đang tiến hành bàn giao mặt bằng để triển khai các công tác đảm bảo ATGT. Trong quá trình thi công hạng mục mở rộng Trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền, VEC chỉ đạo.

Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc, đơn vị quản lý, vận hành trên tuyến và Nhà thầu đảm bảo công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn khai thác và điều tiết giao thông tại Trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền một cách kịp thời, hợp lý.