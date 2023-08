Hương Ly - Nam Anh tái xuất Miss Universe Vietnam sau màn ứng xử tiếng Anh khiến khán giả thất vọng

Kể từ khi ban tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo tìm đại diện tại Miss Universe 2023, cuộc thi nhận được sự quan tâm của nhiều người đẹp. Mới đây, thông tin Nam Anh và Hương Ly lần nữa ghi danh thi Hoa hậu, tiếp tục tìm kiếm cơ hội chinh chiến quốc tế khiến các diễn đàn sắc đẹp được dịp rộn ràng.

Nam Anh tái xuất Miss Universe Vietnam

Hương Ly lựa chọn Miss Universe Vietnam 2023 để chinh phục giấc mơ nhan sắc. Người đẹp cũng đã chia sẻ lại bài đăng này, xác nhận thi Hoa hậu lần 4: "Có những giấc mơ tưởng chừng như khép lại... Nhưng vũ trụ vẫn xoay vòng để lần thứ 3 tại sân khấu của Miss Universe Vietnam".

Cách đây hơn 1 năm, Nam Anh và Hương Ly đều được đánh giá cao khi tham gia Miss Universe Vietnam 2022. Tuy nhiên, màn ứng xử song ngữ của 2 người đẹp trong đêm Chung kết gây thất vọng cho fan sắc đẹp.

Khi nói về ý nghĩa của từ "Vinawoman", Nam Anh lựa chọn trả lời song ngữ: "Từ những vết sẹo của bạo lực gia đình. Đã có lúc tôi đau đớn, tôi gục ngã nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những cuộc chiến cá nhân nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta tin vào giá trị của bản thân. Đội vương miện cho chính mình, viết tiếp cuộc đời bằng hành trình nhiệt huyết, bản lĩnh cá nhân. Mỗi chúng ta là một chiến binh và hãy chiến đấu bằng giấc mơ của mình. Know your value, wear your crown, write your own story, it opens your warrior. Wear your crown, thank you". Nhưng để có thể nghe được chính xác câu nói bằng tiếng Anh của Nam Anh là gì, không ít khán giả phải tua đi tua lại clip nhiều lần, cộng thêm tham khảo từ một số ý kiến của cư dân mạng để tránh sai sót.

Hương Ly cũng mắc sai lầm tương tự khi quyết định trả lời song ngữ. Nhận được câu hỏi: "Nhiều quốc gia đối diện cơ cấu dân số già, tỷ lệ sinh thấp nên có quan điểm hôn nhân đồng giới, ủng hộ hay phản đối?", Hương Ly chọn trả lời bằng song ngữ: "Yêu thì yêu cứ yêu thôi. Tình yêu là không phân biệt giới tính. Đất nước hạnh phúc khi người dân ở đó hạnh phúc, tự do với quyền bản thân mình". Kèm theo đó là một đoạn tiếng Anh ấp úng - kết câu "So ok. Happy Pride... month".

Có thể thấy, Hương Ly và Nam Anh đều rất cố gắng thể hiện khả năng ứng xử song ngữ của mình nhằm ghi điểm với khán giả nhưng tất cả những gì đem đến lại khiến khán giả tiếc nuối.

Hương Ly và Nam Anh gây thất vọng với màn ứng xử song ngữ ở Miss Universe Vietnam 2022

Với những kinh nghiệm chinh chiến trước đây, Nam Anh và Hương Ly được fan sắc đẹp hy vọng sẽ rút kinh nghiệm những thiếu sót cũ và tiến xa hơn ở Miss Universe Vietnam 2023

Năm nay, Miss Universe Vietnam 2023 không có tên tiếng Việt. Trong khi đó cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sẽ được tiếp tục tổ chức riêng với tên quốc tế Miss Cosmo Vietnam 2023.

Người chiến thắng Miss Universe Vietnam 2023 sẽ được cử tham dự Miss Universe 2023 tại El Salvador từ ngày 3 - 18/11. Ngoài ra, 4 cô gái còn lại trong top 5 có cơ hội tham dự 2 cuộc thi Hoa hậu quốc tế trong năm 2024. Như vậy, Miss Universe Vietnam 2023 sẽ có đến 3 đại diện tham dự 3 cuộc thi quốc tế.