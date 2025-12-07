Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12/2025

Từ ngày 15/12/2025, nếu không đăng ký tạm trú đúng quy định, người dân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị xử phạt.

1. Cần phải chuẩn bị gì trước khi đăng ký tạm trú trên VNeID?

Trước khi đăng ký tạm trú trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dùng cần đảm bảo các điều kiện:

- Tài khoản VNeID mức 2 đang hoạt động.

Nếu mới chỉ có tài khoản mức 1, cần đến Công an xã/phường hoặc nơi làm CCCD để nâng lên mức 2 (lấy vân tay, ảnh, xác thực thông tin).

- Điện thoại đã cài và cập nhật VNeID bản mới nhất (iOS/Android).

- Thông tin & giấy tờ về chỗ ở hợp pháp (để đính kèm hồ sơ):

Hợp đồng thuê nhà / giấy tờ sở hữu nhà, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP.

Thông tin chủ hộ / chủ nhà (họ tên, số định danh cá nhân/CCCD).

- Tài khoản của chủ hộ/chủ chỗ ở hợp pháp & cha/mẹ/người giám hộ (nếu cần) cũng nên là VNeID mức 2 để họ có thể xác nhận online.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập và vào mục đăng ký tạm trú

- Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản.

- Tại màn hình chính, chọn “Thủ tục hành chính”.

- Trong danh sách thủ tục, chọn “Đăng ký tạm trú” (nếu cần đăng ký thường trú thì chọn mục tương ứng).

Bước 2: Xác thực Passcode / sinh trắc học

- Ứng dụng yêu cầu nhập Passcode hoặc xác thực bằng vân tay / FaceID.

- Nếu quên Passcode, bấm “Quên passcode” để thiết lập lại (Lưu ý: nhập sai quá 5 lần có thể bị khóa tới ngày hôm sau).

Bước 3: Tạo yêu cầu đăng ký mới

- Ở màn hình Đăng ký tạm trú, bấm “Tạo mới yêu cầu”.

- Chọn:

Bước 4: Khai thông tin đăng ký tạm trú

- Trong form đăng ký:

Điền các trường có dấu chấm đỏ (bắt buộc): họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, số điện thoại…

Chọn loại đăng ký tạm trú: Lập hộ mới hoặc đăng ký vào hộ đã có sẵn.

- Chọn hình thức xác nhận đồng ý của:

Chủ hộ/chủ chỗ ở hợp pháp

Cha, mẹ, người giám hộ (nếu là người chưa thành niên) (có thể xác nhận qua VNeID hoặc xác nhận bằng Tờ khai CT01 giấy rồi chụp/scan đính kèm)

- Tiếp theo điền họ và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Bước 5: Chọn nơi đăng ký

- Chọn thông tin nơi đề nghị đăng ký tạm trú:

Từ cấp tỉnh,

Quận/huyện

Xã/phường/thị trấn.

- Điền thông tin chi tiết địa chỉ tạm trú/thường trú của mình gồm số nhà, số đường, mối quan hệ với chủ hộ.

- Nếu có thành viên khác trong gia đình cùng đăng ký tạm trú/thường trú, người dân chọn Thêm thành viên và điền các thông tin theo yêu cầu.

Bước 6: Kiểm tra và xác nhận thông tin hồ sơ

- Sau khi đã điền đủ thông tin theo hướng dẫn, người dân sẽ xác nhận lại các thông tin, nếu cần chỉnh sửa chỉ cần ấn phím mũi tên quay lại ở góc trái phía trên màn hình.

- Trước khi gửi hồ sơ, công dân cần đính kèm giấy tờ có liên quan:

- Ứng dụng cho phép lựa chọn nhận kết quả:

- VNeID sẽ hiển thị lại thông tin người dùng đã khai báo và đăng ký để kiểm tra.

Bước 7: Nộp lệ phí (Trường hợp công dân không mất lệ phí đăng ký thường trú/tạm trú thì bỏ qua bước này)

- Công dân xác nhận thanh toán phí hồ sơ, xác nhận chia sẻ dữ liệu để thực hiện thanh toán.

- Công dân có thể thanh toán bằng thẻ nội địa, tài khoản ngân hàng hoặc mã QR.

- Người dân cũng có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, quản lý hồ sơ đã nộp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách truy cập chức năng Đăng ký thường trú/Đăng ký tạm trú nhấn Lịch sử yêu cầu.

Chú ý:

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Công dân đăng ký thường trú khi có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình hoặc chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng được chủ hộ hoặc chủ sở hữu hợp pháp đó đồng ý cho phép đăng ký thường trú (chẳng hạn vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con cái ở với cha mẹ…).

Tạm trú là nơi công dân sinh sống từ 30 ngày trở lên ngoài nơi thường trú của mình và đã được đăng ký tạm trú. Thời hạn đăng ký tạm trú tối đa là 2 năm và có thể được gia hạn nhiều lần.