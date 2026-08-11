Huấn Hoa Hồng tự ghép hình ảnh cá nhân đi từ thiện chung với các nghệ sĩ

Huấn Hoa Hồng từng bị xử phạt 7,5 triệu đồng do làm giả bản tin Chuyển động 24h của VTV trên Facebook cá nhân.

Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1985, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái), còn được cộng đồng mạng gọi là Huấn Hoa Hồng, nổi lên từ khoảng năm 2015 nhờ những buổi livestream gây chú ý trên Facebook.

Hình ảnh khoe tiền, xe sang, trang sức cùng những phát ngôn gây tranh cãi nhanh chóng giúp cái tên Huấn Hoa Hồng phủ sóng mạng xã hội.

Từ một tài khoản Facebook cá nhân, Huấn dần xây dựng hệ thống kênh trên nhiều nền tảng. Facebook của người này có hơn 3,7 triệu người theo dõi, bên cạnh các kênh YouTube và TikTok cũng thu hút hàng triệu lượt xem.

Hình ảnh video gốc của VTV, cụ bà xuất hiện trong video được thay thế bằng hình ảnh của Huấn Hoa Hồng - Ảnh: VTV

Sự nổi tiếng trên không gian mạng cũng mở đường cho các hoạt động kinh doanh của Huấn. Sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống, Huấn thường xuyên livestream bán hàng, quảng bá nhiều sản phẩm từ nước hoa, mỹ phẩm đến các mặt hàng tiêu dùng.

Để xây dựng hình ảnh cá nhân trở nên "đẹp" trong mắt công chúng. Huấn tham gia hoạt động xã hội như đi từ thiện cứu trợ người dân. Song, Huấn Hoa Hồng lại bị xử phạt bởi chính hành động này.

Theo đó, năm 2020, Bùi Xuân Huấn bị phạt 7,5 triệu đồng do làm giả bản tin Chuyển động 24h của VTV trên Facebook cá nhân, theo VnExpress.

Quyết định xử phạt Huấn về lỗi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội theo điều 101 Nghị định 15/2020 được Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông ra ngày 10/11/2020.

Huấn khi bị triệu tập - Ảnh: VTV

Trước đó, ngày 23/10, trên tài khoản mạng xã hội, Huấn đăng video có tiêu đề "Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung" gắn logo VTV, sử dụng nội dung phóng sự của chương trình "Chuyển động 24h" song có chỉnh sửa, lồng ghép hình ảnh Huấn đi làm từ thiện. Một ngày sau, Huấn gỡ video do bị tố cáo giả mạo.

Làm việc với nhà chức trách, Huấn khai video do một người hâm mộ gửi đến, Huấn không biết là video cắt ghép, chỉnh sửa nên đăng trên fanpage cá nhân. "Việc tôi đăng tải, sử dụng video cắt ghép là do thiếu hiểu biết", Huấn thừa nhận và cam kết không tái phạm.

Mới đây nhất, liên quan đến việc Huấn Hoa Hồng từng đi từ thiện ở Lai Châu, ngày 7/8/2026, trao đổi với PV Báo Tiền Phong, đại diện UBND xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho biết khoảng cuối tháng 7, đoàn từ thiện của Bùi Xuân Huấn từng đến địa phương trao tặng 24 bồn chứa nước phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

“Chính quyền xã chỉ nắm những gì được bàn giao chính thức. Đoàn đến ủng hộ 24 bồn nước, còn việc họ đi đâu, trao cho ai thì xã không nắm được”, vị đại diện UBND xã Mường Than nói.

Hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội của Huấn Hoa Hồng liên quan tới hoạt động từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình

Theo vị này, ban đầu đoàn dự kiến hỗ trợ 24 bồn nước cho các hộ đang làm nhà sau thiên tai. Tuy nhiên, do các hộ này đã được một đơn vị khác hỗ trợ trước đó nên số bồn nước được bàn giao lại cho UBND xã để phục vụ các đợt hỗ trợ tiếp theo.

Hiện 24 bồn nước vẫn do địa phương quản lý, đã được ghi nhận vào sổ tiếp nhận của bộ phận tiếp nhận UBND xã và chưa được cấp phát cho người dân.

Đại diện UBND xã Mường Than cho biết thêm, địa phương không tiếp nhận tiền từ đoàn của Huấn Hoa Hồng, cũng không có danh sách các hộ được nhận hỗ trợ trực tiếp. Sau các đợt thiên tai, nhiều đoàn từ thiện đến địa bàn nhưng không phải đoàn nào cũng phối hợp với chính quyền xã, do đó địa phương chỉ nắm được những trường hợp có bàn giao hiện vật hoặc làm việc chính thức với UBND xã.