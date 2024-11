HPRT - Giải pháp in ấn hiện đại cho người dùng Việt

Xu hướng máy in gia đình: Từ đơn giản đến đa năng

HPRT được thành lập với mục tiêu phát triển và cải tiến các giải pháp in ấn phục vụ cho mọi ngành nghề kinh doanh của thị trường. Trãi qua hai thập kỷ, hiện nay HPRT đã mở rộng phạm vi hoạt động tại hơn 60 quốc gia và ghi dấu ấn mạnh mẽ tại các thị trường lớn như Châu Âu, Châu Mỹ và đặc biệt là Châu Á. Với nền tảng vững chắc đã có trong ngành công nghiệp in ấn, những năm gần đây HPRT nghiên cứu và phát triển các sản phẩm máy in gia đình, máy in cá nhân nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng mới của người tiêu dùng.

Tại thị trường Việt Nam, HPRT ra mắt một loạt sản phẩm máy in sử dụng công nghệ in nhiệt với thiết kế hiện đại và kích thước nhỏ gọn đến không ngờ hứa hẹn mang đến trãi nghiệm in ấn khác biệt so với các sản phẩm máy in truyền thống.

Máy in HPRT GT1 Red Dot Winner 2023 - Thiết kế xuất sắc

Thế mạnh của các sản phẩm máy in nhiệt không chỉ ở việc giảm thiểu chi phí sử dụng, vận hành và bảo dưỡng mà còn thân thiện hơn với môi trường, giảm mức tiêu thụ điện năng phù hợp với xu hướng sống xanh hiện nay mà vẫn đảm bảo được chất lượng in và đáp ứng được sử dụng trong công việc, học tập hay cuộc sống hàng ngày.

Dưới sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động, các sản phẩm của HPRT cũng tích hợp tính năng kết nối không dây, chức năng in ấn từ xa thông qua dữ liệu đám mây, máy in tích hợp pin sạc không cần nguồn điện. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể in ấn tài liệu ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào.

Máy in di động MT800 – Khổ in A4 trọng lượng chỉ 766 gram

Dòng sản phẩm phong phú phục vụ mọi đối tượng

Nhu cầu in ấn của người dùng hiện nay không dừng lại ở môi trường công sở mà mở rộng cho cả học sinh, sinh viên hộ kinh doanh và từng hộ gia đình. Vì lẽ đó, HPRT mang đến hàng loạt sản phẩm đáp có thiết kế phù hợp không gian sống hiện đại, trọng lượng và kích thước cực khiêm tốn với khổ in linh hoạt và tương thích đa thiết bị đa hệ điều hành thông dụng.

1. Máy in dành cho học sinh, sinh viên, người làm việc tại nhà: Với nhu cầu in ấn tài liệu, văn bản thường xuyên, HPRT cho ra mắt sản phẩm máy in A4 tại nhà với trọng lượng, kích thước chỉ bằng 1/3 máy in truyền thống dễ dàng kết nối cả thiết bị di động và máy tính.

2. Nhu cầu in ấn ngoài trời, công việc thường xuyên di chuyển: Không cần nguồn điện, HPRT tích hợp pin sạc cho máy in di động giúp người dùng có trãi nghiệm in ấn cực thuận tiện với kết nối không dây, một chạm để in ấn mọi lúc mọi ngươi bất cứ nơi đâu. Trọng lượng chưa đến 1 kg nhưng có thể in tài liệu A4 và mực lưu không phai, là những tính năng ấn tượng

3. In ấn phục vụ cuộc sống và hộ kinh doanh: Máy in nhãn - vận đơn HPRT xuất xưởng 4 triệu máy/năm và giữ TOP 1 toàn cầu, vì vậy đối với tác vụ in nhãn dán và in vận đơn phục hộ kinh doanh hay thương mại điện tử, nhãn dán kho vận sắp xếp hàng hoá và vật dụng cuộc sống máy in nhà HPRT đáp ứng các tiêu chí tiên quyết như: tốc độ in nhanh, độ bền nhãn dán không phai, chống nước, trầy xước và không để lại keo khi cần tái in ấn.

4. Máy in ảnh gia đình, máy ảnh lấy liền cho người yêu thích chụp ảnh, du lịch và thời trang cũng là một trong những dòng sản phẩm cực thành công của HPRT, không chỉ ghi điểm ở chất lượng ảnh in sắc nét, công nghệ bảo quản ảnh bền màu mà còn tích hợp thêm công nghệ VR cho ảnh in và hàng loạt trình tạo ảnh in chuyên nghiệp miễn phí.

Máy ảnh lấy liền Z1 – Red Dot Winner 2022 Best Of The Best

Trãi nghiệm in ấn thú vị, trẻ trung hiện đại và đầy phong cách

HPRT không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm in ấn mà còn hướng tới việc mang đến những trãi nghiệm in ấn tiện dụng đầy thú vị cho người dùng. Tất cả các sản phẩm của HPRT đều có thể thao tác in thông qua ứng dụng in miễn phí do HPRT phát triển tại nền tảng Android và iOS. Tại ứng dụng này, người dùng có thể truy cập và sử dụng hàng ngàn mẫu tài liệu, font chữ, stiker miễn phí nhằm thoả sức sáng tạo, cá nhân hoá cho mỗi bản in của mình.

Sản phẩm của HPRT có giá dao động từ 300.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ, đáp ứng với ngân sách của nhiều đối tượng người dùng cùng chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng, đổi trả 30 ngày nhằm đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Hiện tại, các sản phẩm của HPRT đã có mặt tại các hệ thống bán lẻ uy tín như Thế Giới Di Động, Cellphone S, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, cũng như trên các sàn thương mại điện tử hàng đầu. Điều này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sản phẩm phù hợp.