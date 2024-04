HP trình làng hàng loạt sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo AI mới

Sự kiện Ngày Hội HP Việt Nam 2024 mang đến danh mục sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất từ tập đoàn HP.

Vinay Awasthi - Tổng Giám đốc HP Khu vực châu Á

Ông Nguyễn Minh Đức – Tổng Giám đốc HP Việt Nam cho biết: “Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra một sân chơi bình đẳng nơi mọi người đều có thể phát huy tiềm năng của mình dưới vai trò một nhà sáng tạo, nhà đổi mới hay một doanh nhân.”

Loạt laptop văn phòng tích hợp trí tuệ nhân tạo AI mới

Tại sự kiện, các dòng máy tính HP Elitebook và HP ProBook mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ bởi bộ xử lý Intel Core Ultra 5 và 7, cùng NPUs chuyên dụng để xử lý các tác vụ AI với trải nghiệm được cá nhân hóa hơn đã được giới thiệu.

Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm của HP.

Đáng chú ý, công nghệ HP Smart Sense trong các dòng máy mới này được thiết kế với tính năng tự động dự đoán và điều chỉnh theo hành vi sử dụng của người dùng; danh mục chip xử lý Intel đa dạng.

Các dòng sản phẩm được HP giới thiệu tại sự kiện Ngày Hội HP Việt Nam 2024 gồm:

- Dòng máy tính HP Elite 1000 Series G11 Notebook: Được thiết kế để mang đến trải nghiệm liền mạch, thời lượng pin lên đến 21 tiếng. Theo HP, bằng việc tích hợp AI, người dùng sẽ trải nghiệm chất lượng đồ họa tốt hơn đến 80%, thiết bị tiêu hao năng lượng ít hơn 38% khi dùng tính năng AI nâng cao, và mang đến khả năng chỉnh sửa video bằng AI nhanh hơn đến 132% so với thế hệ trước đó. Với HP Smart Sense, công nghệ AI giúp máy tính chạy êm hơn 40%.

HP EliteBook x360 1000 G11 Series

HP ZBook

- Dòng máy tính HP ProBook 400 và 405 Series G11 Notebook: Được thiết kế riêng cho nhân viên được hỗ trợ bởi AI và hiệu năng cần thiết, sở hữu dung lượng và bộ nhớ có thể nâng cấp.

- Dòng máy tính HP Spectre x360 14 inch: Sản phẩm máy tính sở hữu khả năng thích ứng linh hoạt và tối ưu hóa hiệu suất nhờ tích hợp AI tự động phân tích hành vi sử dụng của người dùng.

- Dòng máy tính HP ENVY x360 14 inch: Sản phẩm máy tính đa năng 2 trong 1 với công nghệ AI tích hợp sẵn trong bộ xử lý Intel Core Ultra, giúp linh hoạt đáp ứng tác vụ công việc.

HP ENVY X360 14

HP Spectre x360 14

Trong danh mục máy tính có độ bảo mật cao, dòng máy tính doanh nghiệp của HP được trang bị khả năng bảo vệ khỏi các vụ tấn công máy tính lượng tử nhờ chip Endpoint Security Controller (ESC).

Hai dòng máy tính HP Elitebook và HP ProBook được trang bị phần mềm bảo mật HP Wolf Security for Business. HP cũng cho ra mắt HP Cloud Endpoint Manager SaaS, giúp bộ phận IT dễ dàng quản lý, giám sát và bảo vệ các thiết bị khác khỏi các mối đe dọa bảo mật.

Loạt thiết bị in ấn, hội họp mới

HP đã cho ra mắt dòng máy in màu HP LaserJet Tank MFP 2602 với chất lượng in nâng cấp, tuổi thọ máy lên đến 50.000 trang in; tính năng nạp mực dễ dàng chỉ trong 15 giây, cùng các tùy chọn nạp mực HP 2.500 và 5.000 trang, giúp giảm thiểu thời gian treo máy.

Tại Ngày hội HP Việt Nam 2024, HP cũng giới thiệu đến khách mời khu vực trải nghiệm sản phẩm in ấn độc đáo mang tên PrintLab. Tại đây, khách mời có thể trực tiếp tham gia các thử thách để trải nghiệm những cải tiến công nghệ trong in ấn của HP.

HP LaserJet Tank MFP 2602

Khu vực trải nghiệm sản phẩm HP PrintLab

Các giải pháp thiết bị nghe nhìn mới của HP cũng được ra mắt để hỗ trợ người dùng hội họp và làm việc năng suất hơn.

- Poly Studio R30: Mang đến giải pháp hội họp mới với tính năng thu phát và trình chiếu video 4K, camera góc rộng 120 độ mang lại tầm nhìn toàn cảnh. Chất lượng âm thanh và mic đàm thoại được nâng cấp.

- Poly Voyager Focus 2 Series: Tai nghe không dây với công nghệ chống tiếng ồn chủ động (ANC), thời lượng sử dụng lên đến 25 tiếng.

Laptop gaming thế hệ mới OMEN Transcend 14

Dòng máy tính gaming OMEN Transcend 14 mới mang đến trải nghiệm chơi game đáng chú ý nhờ trang bị loạt tính năng như màn hình với tấm nền OLED 2.8K 120Hz VRR đạt chứng nhận IMAX.

Bàn phím RGB cho trải nghiệm màu sắc ấn tượng. Thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 1.637g, thời lượng pin lên đến 11.5 giờ cùng cổng sạc type-C PD 140W.

HP OMEN Transcend 14

Khu vực gaming tại sự kiện “Ngày Hội HP Việt Nam 2024”

Sức mạnh của OMEN Transcend 14 được đảm nhận bởi bộ xử lý Intel Core Ultra 9 185H cùng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 4070 giúp thao tác game và xử lý các tác vụ máy tính phức tạp mượt mà.

Người dùng có thể tận dụng tối đa tính năng Dynamic Refresh Rate (DRR) được tích hợp trong OMEN Gaming Hub để có trải nghiệm chơi game tốt hơn. Chế độ ECO cũng giúp tăng thời lượng pin của máy lên 20%.

Đây cũng là dòng máy tính gaming đầu tiên được trang bị công nghệ âm thanh HyberX.

Giá thành sản phẩm và thời gian có mặt trên thị trường

- Sản phẩm HP LaserJet Tank 2600 Series sẽ có mặt tại các kênh phân phối của HP từ tháng 4/2024 với mức giá đề nghị từ 9,390,000 VND.

- Các sản phẩm còn lại sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới.