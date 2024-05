Cảnh báo thủ đoạn tội phạm mới đang nhắm đến học sinh

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian gần đây, một số địa phương xuất hiện hiện tượng các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo học sinh thuộc các trường THCS, THPT đã được cấp CCCD mở tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng sẽ cung cấp cho học sinh điện thoại di động có sẵn sim điện thoại để đến Ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet Banking, SMS Banking. Sau đó, chúng yêu cầu học sinh chuyển lại điện thoại, mật khẩu OTP ngân hàng gửi về số điện thoại đăng ký mở tài khoản, các thông tin tài khoản cho đối tượng và trả cho học sinh 200.000 - 500.000 đồng/tài khoản.

Đây là thủ đoạn phạm tội mới, các đối tượng lừa đảo nhắm tới các học sinh ở độ tuổi chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo. (Ảnh minh hoạ)

Để sử dụng được tài khoản ngân hàng mua của học sinh, các đối tượng yêu cầu học sinh cung cấp thêm dữ liệu cá nhân bằng cách chụp ảnh đầy đủ chân dung, khuôn mặt (gồm mặt nhìn thẳng, mặt nghiêng sang trái, mặt nghiêng sang phải…) phục vụ cho ứng dụng EKYC nhận diện khuôn mặt vào đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua điều tra một số vụ án, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, tội phạm sử dụng những tài khoản mua của học sinh như trên để thực hiện hoạt động nhận tiền của người bị chúng lừa đảo, rồi chuyển tiền lòng vòng qua các tài khoản ngân hàng khác, nhằm gây khó khăn cho lực lượng Công an truy vết tội phạm và ngăn chặn dòng tiền thiệt hại do hoạt động tội phạm gây ra.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, đây là thủ đoạn phạm tội mới, các đối tượng lừa đảo nhắm tới các học sinh ở độ tuổi chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo.

Nếu không có biện pháp phòng ngừa từ sớm sẽ rất dễ trở thành mối nguy hại lớn cho xã hội, tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội lừa đảo, rửa tiền.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cơ sở giáo dục tuyên truyền đến học sinh, sinh viên cần cảnh giác trong việc mở, sử dụng, quản lý tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân; không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.

Người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân. (Ảnh: Getty)

Cũng theo Công an tỉnh Lai Châu, người dân nói chung, học sinh nói riêng cần cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân (bao gồm cả dữ liệu khuôn mặt) và tài khoản ngân hàng của mình, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Có những biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng; nói không với mọi lời đề nghị "cho thuê" hoặc "bán" tài khoản ngân hàng để hưởng lợi ích tài chính.

Nếu bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ, thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ. Đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng không liên quan đến các giao dịch trong thời gian bị mất.

Khi phát hiện bất kỳ hoạt động mua, bán tài khoản ngân hàng nào, công dân cần báo ngay lập tức với cơ quan Công an để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.