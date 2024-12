HOZO 2024 x DOCYA: hòa nhịp toàn cầu, bùng nổ năng lượng

HOZO Super Fest 2024, sự kiện âm nhạc quốc tế dành cho cộng đồng lớn bậc nhất Việt Nam, mang đến không gian giao lưu văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Với sự đồng hành của Thương hiệu nước ép táo mèo thạch trái cây DOCYA, sự kiện năm nay truyền tải thông điệp "One world one beat one energy", nhấn mạnh sự kết nối toàn cầu qua nhịp điệu và năng lượng tích cực.

Không gian âm nhạc bùng nổ tại HOZO Super Fest 2024

Tinh thần "One world one beat one energy" – Cầu nối văn hóa không biên giới

"One world one beat one energy" không chỉ mô tả về âm nhạc, mà còn là sự gắn kết giữa những giá trị văn hóa và con người. Tại HOZO Super Fest 2024, thông điệp này được thể hiện qua sự hòa hợp giữa các thể loại âm nhạc, sự giao lưu giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế, tạo nên những sân khấu tràn đầy sức sống.

DOCYA, với vai trò nhà tài trợ chính thức, đã mang đến làn gió mới, cổ vũ sự giao lưu văn hóa và khơi dậy tinh thần hội nhập. Sự hiện diện của thương hiệu tại sự kiện là minh chứng cho cam kết thúc đẩy năng lượng tích cực và khuyến khích sự sẻ chia giữa các cộng đồng trẻ trên toàn cầu.

Không chỉ đảm nhận vai trò đối tác thương hiệu, DOCYA còn trở thành người bạn đồng hành, cùng thế hệ trẻ trên hành trình khám phá và gắn kết. Gian hàng của DOCYA tại HOZO nổi bật với không gian trải nghiệm độc đáo, nơi khán giả có cơ hội cảm nhận nguồn năng lượng tự nhiên qua từng sản phẩm và tham gia các hoạt động tương tác đầy sáng tạo.

Không gian sáng tạo tại HOZO Super Fest 2024

Gian hàng DOCYA tại HOZO Super Fest 2024 là điểm nhấn thu hút sự chú ý của hàng ngàn du khách. Tại đây, khán giả không chỉ có cơ hội thưởng thức những sản phẩm nước ép táo mèo thạch trái cây với hương vị tự nhiên, tươi mát mà còn được tham gia vào các hoạt động đặc sắc, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động của lễ hội.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là thử thách nhảy "Bật chất chơi," nơi khán giả được khuyến khích bộc lộ cá tính qua những bước nhảy sáng tạo và đầy năng lượng. Hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp mỗi người tự tin thể hiện phong cách riêng.

Bên cạnh đó, khu vực check-in sáng tạo tại gian hàng cũng được thiết kế để du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, lan tỏa tinh thần trẻ trung qua các bức ảnh độc đáo trên mạng xã hội. Đây không chỉ là nơi để lưu giữ kỷ niệm mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng trẻ yêu âm nhạc và văn hóa.

Không gian của DOCYA tại HOZO Super Fest 2024 là sự kết hợp giữa nghệ thuật, năng lượng và tinh thần giao lưu. Gian hàng trở thành nơi hội tụ những giá trị văn hóa, thúc đẩy sự kết nối và truyền cảm hứng sáng tạo đến từng khán giả tham gia lễ hội.

DOCYA x HOZO Super Fest 2024 – Lan tỏa năng lượng, kết nối đam mê

Sự đồng hành giữa DOCYA và HOZO Super Fest 2024 thể hiện sự hòa quyện đầy cảm hứng giữa âm nhạc và các giá trị văn hóa. Đây là minh chứng cho tầm nhìn chung về một thế giới không biên giới, nơi con người kết nối với nhau qua những giá trị tích cực và năng lượng lan tỏa.

Thông điệp "One world one beat one energy" là lời kêu gọi thế hệ trẻ cùng phá bỏ giới hạn, chia sẻ nguồn năng lượng sống động và xây dựng một cộng đồng văn hóa gắn kết. Với tinh thần sáng tạo, DOCYA đã góp phần quan trọng trong việc truyền tải tinh thần này đến đông đảo khán giả, mang lại những trải nghiệm ý nghĩa tại lễ hội.

Đóng vai trò là nhà đồng hành chính thức, DOCYA không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu gắn bó với thế hệ trẻ, mà còn đồng hành trong hành trình khám phá bản thân và nuôi dưỡng đam mê. Sự hợp tác giữa DOCYA và HOZO Super Fest 2024 đã để lại dấu ấn sâu sắc, mở ra cơ hội thúc đẩy sự giao thoa giữa âm nhạc và văn hóa trên quy mô toàn cầu.