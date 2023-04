"Hotgirl" Tina Dương bị truy tố với 2 tội danh

Sáng ngày 5/4, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử bị can Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, trú tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức .

Theo cáo trạng, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh đã thỏa thuận thuê của Công ty Gia Đình Việt 1 ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0, biển số 51H-242.74 trị giá 774.285.345 đồng để làm phương tiện đi lại.

Đến ngày 24/4/2022, hết thời hạn hợp đồng thuê xe nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả lại ô tô cho Công ty Gia Đình Việt mà thỏa thuận bán ô tô 51H-242.74 cho anh Bùi Đức Hiếu tại tỉnh Ninh Bình với giá 500.000.000 đồng.

"Hotgirl" Tina Dương- Ninh Thị Vân Anh làm việc với cơ quan công an trước đó.

Sau khi nhận số tiền cọc 160.000.000 đồng vào ngày 9/6/2022 của anh Bùi Đức Hiếu, Ninh Thị Vân Anh đã thuê 1 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H-242.74 giao cho anh Hiếu và yêu cầu anh Hiếu chuyển thêm tiền cọc nhiều lần, tổng cộng 230.000.000 đồng.



Hành vi thuê ô tô trị giá 774.285.345 đồng của Công ty Gia Đình Việt sau đó đem bán cho anh Bùi Đức Hiếu lấy số tiền 390.000.000 đồng như nêu trên của Ninh Thị Vân Anh đã cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do tổng số tiền bị can chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng nên bị can phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Hành vi sử dụng 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả giao cho anh Hiếu để anh này tiếp tục chuyển số tiền 230.000.000 đồng mua xe của Ninh Thị Vân Anh đã cấu thành tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về phần dân sự, ông Tống Văn Sơn đại diện Công ty Gia Đình Việt yêu cầu bị can bồi thường số tiền 300.000.000 đồng chi phí sữa chữa, thu hồi xe ô tô 51H-242.74. Bị can đã bồi thường xong, ông Sơn đã nhận đủ tiền và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Anh Bùi Đức Hiếu yêu cầu bị can hoàn trả số tiền 390.000.000 đồng, đến nay bị can đã hoàn trả được số tiền 360.000.000 đồng.