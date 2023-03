Hotgirl 24 tuổi chuẩn bị kết hôn lần 4 gây sốt mạng là ai?

Hàn An Nhiễm sinh năm 1999, được biết đến sau khi tham gia show truyền hình Biến hình kế (X-Change) của Trung Quốc. Sau đó, cô lấn sân sang showbiz với tư cách người mẫu.

Sau show truyền hình, Hàn An Nhiễm phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, việc thay đổi diện mạo này của cô bị chê là kém tự nhiên, thẩm mỹ lố. Do đó, Hàn An Nhiễm có biệt danh là "hot girl mặt nhựa".

Hot girl, người mẫu Hàn An Nhiễm.

Vừa qua, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, hot girl, người mẫu Hàn An Nhiễm đã thông báo sẽ kết hôn với bạn trai Tống Hạo Nhiên vào tháng 6 tới đây. Cặp đôi hẹn hò từ đầu tháng 12/2022.

Theo Hàn An Nhiễm, cô và Tống Hạo Nhiên tạm thời chưa đăng ký kết hôn. Năm 2024, cả hai mới đủ điều kiện pháp lý để trở thành vợ chồng vì chồng sắp cưới của Hàn An Nhiễm chưa đủ tuổi. Bởi, theo Luật Trung Quốc quy định nam giới tròn 22 tuổi mới được đăng ký kết hôn.

Hot girl, người mẫu Hàn An Nhiễm sẽ kết hôn với bạn trai Tống Hạo Nhiên vào tháng 6 tới đây.

Việc hot girl, người mẫu Hàn An Nhiễm thông báo kết hôn lần thứ tư đã gây chú ý trong dư luận Trung Quốc vì trước đó cô từng ly hôn 3 lần chỉ trong vài năm.

Lần đầu, cuộc hôn nhân của Hàn An Nhiễm và Lý Minh Lâm kéo dài 8 ngày. Tới tháng 9/2021, cô kết hôn với hot boy Mã Trạch Hâm sau 20 ngày quen biết. Sau 2 tháng chung sống, họ chia tay.

Nói về lý do chấm dứt quan hệ với chồng, cô nói: "Không chấp nhận nổi hành vi vô đạo đức của anh ta". Một nguồn tin cho biết, chồng cũ Hàn An Nhiễm ngoại tình.