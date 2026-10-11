Hot lại ảnh Justin Bieber trong tù: Đẹp trai phát sốc!

Bức ảnh vào tù năm 2014 của Justin Bieber vừa gây sốt trở lại vì giao diện quá mức điển trai.

Sau 12 năm, đoạn clip và loạt ảnh hồ sơ cảnh sát của Justin Bieber thời điểm 20 tuổi bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội quốc tế. Vướng vòng lao lý sau một đêm nổi loạn bốc đồng, visual rực sáng và mái tóc tạo kiểu bồng bềnh của nam ca sĩ lại biến khoảnh khắc này thành bức ảnh "vào tù" được chia sẻ nhiều nhất nhì lịch sử giới sao Hollywood.

Khoảnh khắc điển trai phát sốc trong chiếc áo tù nhân màu đỏ cam đang được chú ý trở lại của Justin Bieber (Clip: TikTok).

Đêm quậy "đục nước" trên chiếc Lamborghini vàng

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 23/1/2014, chàng trai 20 tuổi Justin Bieber đã bị cảnh sát tóm gọn khi đang phóng xe quá tốc độ trên chiếc Lamborghini thuê màu vàng tại khu vực đông dân cư ở Miami Beach (Florida, Mỹ). Ngôi sao nhạc pop lập tức bị khép vào hàng loạt tội danh: đua xe trái phép, điều khiển phương tiện dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích, và dùng giấy phép lái xe đã quá hạn.

Dù nồng độ cồn trong máu lúc đó nằm trong mức cho phép, nhưng vì chưa đủ tuổi uống rượu, Justin vẫn bị khép tội. Sau vài tiếng đồng hồ bị tạm giam, anh chàng đã được tại ngoại với mức tiền bảo lãnh 2.500 USD.

Bức ảnh mugshot được khen giống ảnh tạp chí vì nụ cười rạng rỡ và mái tóc vào nếp hoàn hảo.

Nỗ lực làm "bad boy" với visual lại chạm đỉnh

Tuy "lắm tài nhiều tật" và đối mặt với rắc rối pháp lý, điều khiến công chúng chú ý hơn cả là thái độ chẳng hề lo ngại của nam ca sĩ. Đứng trước ống kính của sở cảnh sát, Justin Bieber vẫn tươi cười rạng rỡ và đẹp trai đến ngỡ ngàng.

Giai đoạn 2012-2014 chính là lúc giọng ca Baby đang ra sức rũ bỏ hình tượng "teen idol" ngoan hiền để lột xác thành một thanh niên nổi loạn. Mái tóc short quif vuốt dựng, quần tụt, không mặc áo để khoe hình xăm... tất cả khiến sự phong trần này đã từng đưa nhan sắc Justin Bieber chạm đỉnh lần đầu tiên. Chiếc áo tù nhân màu đỏ cam cũng không thể làm lu mờ góc nghiêng cực phẩm, làn da không tì vết cùng nụ cười rực rỡ đó.

Nếu không biết đoạn băng trong phòng xử án khi ấy, netizen cho rằng họ đã nghĩ đây là cảnh quay của một MV.

Nhìn lại lịch sử tóc tai của Justin, nếu giai đoạn 2009-2011, nam ca sĩ tạo ra hiện tượng văn hóa toàn cầu với mái tóc dài hất lệch "Bieber Hair Flip", thì từ năm 2012 (thời kỳ album Believe), anh bắt đầu chuyển sang kiểu quiff. Phần tóc hai bên được cắt ngắn, phần đỉnh giữ dài và vuốt phồng tạo volume, ngay lập tức tạo ra một làn sóng đổ bộ các tiệm hớt tóc trên toàn thế giới với yêu cầu "cắt kiểu Justin Bieber".

Giai đoạn "Baby" Bieber kéo dài từ 2008 - 2010.

Góc nghiêng cực phẩm và mái tóc short quiff vuốt ngược đánh dấu thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của giọng ca "Baby".

Kiểu tóc quiff nam tính này tồn tại trong khoảng 2 năm và bức ảnh trong trại tạm giam là một phần của kỷ nguyên đó. Mái tóc trông hoàn hảo đến mức như vừa qua tay stylist chuyên nghiệp chứ không phải của một thanh niên vừa bị bắt lúc 4 giờ sáng. Tạp chí W Magazine khi đưa khoảnh khắc này vào bài viết về lịch sử các kiểu tóc của Justin Bieber đã ưu ái miêu tả: "Một mái tóc phồng tuyệt đẹp, có lẽ vì anh ấy vừa dành cả đêm để đua xe".

Dù vừa trải qua một đêm nổi loạn bốc đồng, diện mạo xuất thần của nam ca sĩ 20 tuổi vẫn được W Magazine chọn làm đại diện trong 1 cột mốc thời trang của nam ca sĩ.

Sau giai đoạn này, từ 2015, Justin bắt đầu chuỗi ngày thay đổi diện mạo liên tục: từ mái tóc vàng bạch kim tại show Saint Laurent, tóc dài bohemian, đầu đinh (buzz cut) năm 2016 đến kiểu dreadlock gây tranh cãi năm 2021. Sự thay đổi chóng mặt đó càng làm cho giao diện bad boy trong đồn cảnh sát năm 2014 trở thành khoảnh khắc "hàng hiếm".

Anh chàng bắt đầu nhuộm tóc bạch kim từ 2015.

Kiểu dreadlocks thời 2016.

Sức hút từ diện mạo bad boy xuất thần năm ấy một lần nữa trở thành chủ đề hoài niệm khiến cư dân mạng thích thú. Dưới các đoạn clip hot lại, dân tình thi nhau để lại hàng loạt bình luận cảm thán:

- The way this is real and not a movie" (Không thể tin được chuyện này là thật chứ không phải phim).

- Handsome criminal" (Tội phạm quá đẹp trai).

- Mama I'm in love with a criminal" (Mẹ ơi con lỡ yêu một tên tội phạm mất rồi).

- Gương mặt bướng bỉnh đẹp trai mà tôi thích.

- Ngủ một đêm trong trại mà đẹp cỡ này.

Cảnh Justin Bieber xuất hiện tại phiên tòa qua video từ trại giam được Getty Images chụp lại từ màn hình TV trong phòng xử án.

Ảnh: Internet, Getty Images