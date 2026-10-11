Mới ở cữ 1 tháng, thiên thần bỉm sữa đẹp đến mức dân tình "ép" đi diễn show nội y

Khoe diện mạo sau sinh lần đầu tiên, vẻ đẹp nổi bật của Barbara Palvin khiến Victoria's Secret cùng triệu fan xuýt xoa.

Chỉ còn đúng một tuần nữa Victoria’s Secret Fashion Show 2026 sẽ chính thức trở lại, nhưng một thiên thần chưa có ảnh trên poster lại đang chiếm spotlight từ sớm chính là Barbara Palvin. Chân dài gốc Hungary vừa đăng tải hình ảnh cùng con gái đầu lòng trên trang cá nhân, liền lập tức gây sốt bởi visual trong veo như tiên tử hạ phàm, khiến thương hiệu nội y đình đám cũng phải nán lại ngợi khen.

Vừa mừng tuổi 33 vào ngày 8/10 vừa qua, Barbara Palvin đánh dấu cột mốc làm mẹ này bằng hai khung hình mộc mạc nhưng đẹp như một thước phim điện ảnh. Tận hưởng nhịp sống bình yên của những ngày đầu bỉm sữa, người đẹp xuất hiện vô cùng dịu dàng trong chiếc váy yếm mang hơi hướm vintage phối cùng áo trễ vai tay bồng. Mái tóc xoăn xõa tự nhiên trong gió, ánh mắt âu yếm ôm thiên thần nhỏ Sylvie vào lòng giữa bối cảnh thiên nhiên yên bình, tất cả tạo nên một diện mạo trong veo tựa sương mai.

Vẻ đẹp hút hồn của Barbara Palvin trong lần đầu công khai diện mạo sau sinh.

Đính kèm khoảnh khắc nên thơ này, nữ siêu mẫu mượn lời từ thế giới thần thoại của J.R.R. Tolkien để viết dòng chú thích hóm hỉnh: "Becoming an adult in middle-earth" (Tạm dịch: Trở thành người lớn ở vùng Trung Địa). Góc máy tự nhiên tôn trọn nét đẹp thoát tục, minh chứng cho việc nhan sắc của cô không hề lay chuyển dù chỉ một chút, thậm chí còn thêm đằm thắm sau sinh.

Sau khi lên sóng, bài đăng nhanh chóng thu về lượng tương tác khủng. Dưới phần bình luận, khán giả và nhiều người nổi tiếng thi nhau để lại cơn mưa lời khen, nhiều netizen thừa nhận "chết lặng" trước visual quá đỗi ngọt ngào và ví Barbara như một nữ thần rừng xanh hay một nhân vật thần thoại. Mọi thứ càng bùng nổ hơn khi tài khoản của Victoria’s Secret cũng xuất hiện và để lại bình luận cảm thán: "The most stunning mama" (Bà mẹ lộng lẫy nhất trên đời).

Visual "mẹ bỉm" thoát tục khiến fan hâm mộ của Victoria’s Secret rần rần gọi tên cô cho show diễn ngày 18/10.

Nhân lúc thương hiệu nội y có động thái tương tác dưới bức ảnh mới, người hâm mộ đã tràn vào nhắn gửi, bày tỏ sự mong ngóng việc Barbara sẽ góp mặt tại show diễn đình đám sắp tới. Victoria’s Secret Fashion Show 2026 sẽ chính thức trở lại vào ngày 18/10 (tức sáng 19/10 theo giờ Việt Nam) tại Los Angeles, đánh dấu màn tái xuất của những đôi cánh thiên thần huyền thoại.

Đội hình trình diễn hiện đang dần được hé lộ với những cái tên bảo chứng sức hút như Lưu Văn, Candice Swanepoel, Imaan Hammam, Anok Yai, Abby Champion, Alex Consani cùng những người mẫu ngoại cỡ phá vỡ quy chuẩn như Paloma Elsesser, Ashley Graham, Devyn Garcia. Trong một video quảng bá, Gigi Hadid đã hào hứng hô to: "Get in, Angels, we're going to L.A.!".

Với việc show diễn chỉ còn đếm ngược từng ngày, câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu Barbara Palvin - "bà mẹ bỉm sữa" rạng rỡ nhất nhì giới người mẫu hiện tại - có sẵn sàng gác lại việc quan trọng nhất để sải bước với đôi cánh thiên thần hay không?

Barbara ở đêm diễn năm 2025.

Ngày trở lại ở sân khấu này, nữ người mẫu vẫn toả sáng lộng lẫy dù vừa gãy chân cách đó chỉ 4 tuần.

Dù quyết định là gì, Barbara Palvin và ông xã Dylan Sprouse vẫn đang tận hưởng trọn vẹn chương mới của cuộc đời. Vốn là một trong những cặp đôi "cool" nhất làng giải trí, cách họ thông báo tin vui đón con gái đầu lòng hôm 28/9 vừa qua cũng vô cùng độc đáo. Bằng bức ảnh cả nhà ba người mặc đồng phục bóng chày của đội Los Angeles Dodgers chăm chú xem tivi, nữ siêu mẫu chơi chữ đầy tinh tế: "Năm nay chúng tôi đón ngày Quốc tế Lao động theo đúng nghĩa đen" (Từ "labour" trong tiếng Anh vừa có nghĩa là lao động, vừa có nghĩa là sinh nở).

Hình ảnh đầu tiên của gia đình nhỏ.

Trước đó, cặp đôi từng biến thảm đỏ LHP Cannes thành khoảnh khắc công bố thai kỳ kinh điển. Khi ấy, Barbara chiếm trọn ánh nhìn và khéo léo khoe đường cong thiêng liêng trong chiếc đầm dạ hội đính lông vũ màu xanh lộng lẫy, đánh dấu một hành trình làm mẹ rực rỡ từ thảm đỏ xa hoa đến tổ ấm bình dị hiện tại.

Dylan Sprouse - Barbara Palvin chọn Cannes làm nơi công bố tin vui. Chiếc váy xanh kinh điển giúp cô được ví như nàng Cinderella.

Ảnh: IGNV, Internet