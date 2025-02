Hot 1000 độ lúc nửa đêm: 2NE1 đổ bộ Tân Sơn Nhất, Dara - Minzy xinh phát sáng "đốn tim" người hâm mộ

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng nhóm nhạc huyền thoại Kpop gen 2 2NE1 đã chính thức đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất vào khuya ngày 14/2. Fan 2NE1 tại Việt Nam sẽ được sống lại thời thanh xuân qua 2 đêm diễn liên tiếp trong khuôn khổ world tour châu Á WELCOME BACK vào ngày 15-16/2.

Dù hạ cánh sau chuyến bay dài nhưng các thành viên 2NE1 vẫn rất tươi tắn, xinh đẹp và giàu năng lượng. CL cá tính chuẩn "chị đại", Park Bom mang thần thái diva, còn Minzy và Dara trắng phát sáng, xinh đẹp hút mắt. Họ không ngừng thân thiện vẫy tay chào hỏi fan tại sân bay trước khi lên xe trở về khách sạn. Người hâm mộ Việt Nam vỡ òa khi được gặp các thành viên 2NE1 bằng xương bằng thịt sau hơn 10 năm chờ đợi.

2NE1 đổ bộ Tân Sơn Nhất vào khuya ngày 14/2 trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ

Đáp xuống sau chuyến bay dài nhưng 2NE1 vẫn tràn đầy năng lượng và vô cùng xinh đẹp

Các thành viên vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp, không ngừng vẫy tay chào fan

Trưởng nhóm CL lên đồ cá tính, chuẩn thần thái "chị đại"

Park Bom xuất hiện sang chảnh kiêu kỳ như 1 diva

Đã 41 tuổi nhưng Dara vẫn cực kỳ trẻ trung và xinh xắn

Cô nở nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng trong mọi khung hình

Em út Minzy trắng phát sáng, thần thái ngôi sao đầy mình

Ra đến tận xe rồi, các thành viên vẫn không ngừng chào fan

Từ trong xe, Dara tranh thủ dùng điện thoại chụp ảnh các fan

Người hâm mộ không quản ngại đường xa đêm khuya đến đón 2NE1

Họ đã chờ đợi hơn 10 năm để có thể gặp thần tượng ngay trên sân nhà

2NE1 ra mắt năm 2009 và ngay lập tức ghi dấu ấn đậm nét tại Kpop. Giữa rừng các nhóm nữ xinh như hoa, 2NE1 nổi bật với phong cách cá tính, độc lạ cùng chất nhạc hiphop mạnh mẽ. Nhóm xô đổ hàng loạt kỷ lục, sở hữu liên hoàn hit Fire, I Don't Care, I Am The Best, Come Back Home... Tuy nhiên đến năm 2016, các thành viên hết hạn hợp đồng, YG Entertainment tuyên bố giải tán nhóm.

Đến năm 2024, người hâm mộ vỡ òa cảm xúc khi 2NE1 tuyên bố tái hợp và tổ chức tour diễn WELCOME BACK. Concert WELCOME BACK của 2NE1 đã trở thành một sự kiện mang tính biểu tượng, đánh dấu sự trở lại “lịch sử” của nhóm nhạc huyền thoại Kpop. Concert được tổ chức đêm đầu tiên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào tháng 10/2024 và thu hút lượng fan đông đảo cũng như hàng loạt nghệ sĩ đình đám Kpop tới cổ vũ như G-Dragon (BIGBANG), Jennie (BLACKPINK), Winter (aespa), NewJeans, BABYMONSTER…

Concert tại Hàn Quốc cũng chính là điểm mở đầu cho tour lưu diễn toàn cầu của 2NE1 diễn ra tại nhiều địa điểm lớn ở Châu Á như Nhật Bản và các nước Đông Nam Á khác - trong đó có Việt Nam. Thành công của buổi biểu diễn với tình trạng “cháy vé” là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của 2NE1 trong làng nhạc Kpop.

Concert của 2NE1 tại Việt Nam sẽ được diễn ra ở TP.HCM vào 2 đêm là 15 và 16/2, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC