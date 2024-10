Hợp tác với game nào là game đó bay màu, trò chơi này xứng đáng trở thành “ông kẹ” của làng game Gacha

Game Gacha có “dớp” cực hạn?

Có thể thấy, việc các tựa game kết hợp với nhau để tạo ra những sự kiện, hoạt động giao lưu thú vị đã không còn là chuyện hiếm gặp. Điều này càng xảy ra nhiều hơn ở các game Gacha - dòng game có cơ chế hoạt động độc đáo và chứa đựng nhiều yếu tố tương đồng giữa các sản phẩm. Thông thường, hoạt động hợp tác này sẽ mang lại khá nhiều lợi ích. Trong đó, dễ thấy nhất là việc các tựa game được gia tăng độ “phủ sóng” tới với nhiều tệp game thủ khác nhau.

Vài năm qua, làng game quốc tế đã ghi nhận rất nhiều mà kết hợp độc đáo. Trong đó, có một trường hợp rất thú vị, cứ mỗi khi hợp tác với sản phẩm nào là y như rằng, sản phẩm đó sẽ bị khai tử trong tương lai. Đó chính là câu chuyện của Punishing: Gray Raven - một sản phẩm game đình đám tới từ NPH Kuro Games. Vậy, thực hư của cái “dớp” to đùng mà Punishing: Gray Raven đang gặp phải là như thế nào?

Chiến thần Gacha “đụng đâu hỏng đó”...

Có lẽ, sẽ là hơi nặng lời khi cho rằng Punishing: Gray Raven đang sở hữu “dớp” cực mạnh. Dù vậy, không thể phủ nhận sự thực là trò chơi này đã từng khiến 3 tựa game khác phải đóng cửa. Đầu tiên, Punishing: Gray Raven đã hợp tác với NieR:Automata Resurrected vào tháng 12/2022. Chỉ sau hơn 1 năm, một phần game khác trong series NieR là NieR Reincarnation đã xác nhận ngừng hoạt động đầy bất ngờ.

Những lần hợp tác của Punishing: Gray Raven dường như đều có 1 điểm chung...

Chưa hết, Punishing: Gray Raven với mới hợp tác với Black Rock Shooter, khán giả lại nhận ra rằng, trước đó ít lâu phần game tiền nhiệm là Black Rock Shooter FRAGMENT cũng từng thông báo khai tử. Thậm chí mới đây, Punishing: Gray Raven vừa thông báo hợp tác với Devil May Cry 5 bị người chơi phát hiện, một phần game khác là Devil May Cry: Peak of Combat cũng chuẩn bị “bay màu” vào tháng 12 sắp tới.

Quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khiến Punishing: Gray Raven được mệnh danh là “Gacha Killer” đúng nghĩa. Dù không phải chủ đích, song trò chơi này vẫn đang khiến game thủ trên toàn cầu phải bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn lớn, nhỏ.