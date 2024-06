Hợp tác thành công, Sơn Kim tiếp tục bắt tay Chi Pu ra mắt BST Vera By Chi Pu 2 “Still Me, Steel Me”

Trong BST mới, Chi Pu cùng VERA sẽ tiếp tục truyền tải thông điệp về sức mạnh nội lực, đầy bản lĩnh và cá tính của những người phụ nữ hiện đại, sẵn sàng đối mặt trước mọi thách thức mà cuộc sống mang lại.

BST "Still Me, Steel Me" kết hợp giữa Sơn Kim Fashion và nghệ sĩ Chi Pu

Lấy tên gọi là "Still Me, Steel Me", BST thứ 2 từ Vera By Chi Pu là lời khẳng định cho việc luôn làm mới mình nhưng không đánh mất bản sắc. Phát triển từ thông điệp "yêu bản thân" nhưng mang theo góc nhìn rộng hơn với đầy sự mạnh mẽ, kiên cường từ sâu thẳm bên trong của một cô nàng hiện đại. "Still me" là lời khẳng định cho sự quyết tâm và tôi luyện bản thân trên với con đường mà mình đã chọn, không đánh mất đi những giá trị cốt lõi của bản thân trước mọi sóng gió. "Steel me" sự kết nối với hình ảnh thép cứng rắn, bền bỉ thể hiện sự tiếp nối của hành trình yêu bản thân nhưng phải học cách kiên cường, cứng cỏi hơn, có thể bình tâm trước mọi sóng gió và không để những thử thách ảnh hưởng đến chính mình thì lúc đó việc yêu bản thân mới thật sự trọn vẹn.

Đúng với tên gọi Still Me, Steel Me, các thiết kế trong BST đều thể hiện được sự mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng vẫn không mất đi nét nữ tính, quyến rũ, thông qua bảng màu ấn tượng, bùng nổ với các tông màu như đen, xanh xám, nâu,...cùng kiểu dáng cá tính, năng động không chỉ mang đến khí chất vững chãi mà còn đầy kiêu kỳ, phá cách.

"Still Me, Steel Me" chính là BST thứ 2 Sơn Kim Fashion kết hợp cùng nữ nghệ sĩ tài năng Chi Pu, qua đó cho thấy cơ hội đầy triển vọng khi nhãn hàng thời trang lựa chọn hợp tác với các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng tích cực và mang lại những giá trị ý nghĩa trong lĩnh vực mà họ hoạt động để đưa những sản phẩm chất lượng đến với đông đảo người tiêu dùng thông qua sự lan tỏa và sức ảnh hưởng từ người nổi tiếng.

Đồng thời, sau Vera By Chi Pu, Sơn Kim Fashion cũng đang chuẩn bị cho các dự án mở rộng hợp tác cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng khác trong tương lai. Đây không chỉ là cơ hội để các tín đồ thời trang tiếp cận được với những phong cách mới, mang đậm dấu ấn riêng của nghệ sĩ thông qua những sản phẩm chất lượng, với giá cả tốt mà ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận được.

Bên cạnh đó, trong quý III/2024, Sơn Kim Fashion cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng mô hình cửa hàng trải nghiệm sản phẩm của VERA, mở rộng điểm bán ở các trung tâm thương mại, khởi đầu bằng việc đồng loạt khai trương VERA store Aeon Mall Long Biên và Aeon Mall Huế. Không chỉ dừng ở đó, Sơn Kim Fashion còn có kế hoạch phát triển các cửa hàng ở tuyến đường trọng điểm với các cửa hàng có quy mô hơn 100m2 nhằm hướng đến việc gia tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Mô hình cửa hàng trải nghiệm mới đang được Sơn Kim triển khai xây dựng

Hướng đi mới này hứa hẹn sẽ tăng thêm sự kết nối giữa thương hiệu với người tiêu dùng đồng thời tạo nên nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho các khách hàng của VERA trong tương lai.

Ngày 8/6/2024 này, Vera By Chi Pu 2 - Still Me, Steel Me đã chính thức lên kệ tại các kênh bán hàng chính thức của VERA. Phái đẹp có thể đến cửa hàng để mua sắm hoặc sở hữu sản phẩm nhanh nhất thông qua các kênh bán hàng trực tuyến của VERA.